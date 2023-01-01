Работа с регистром названий столбцов в PostgreSQL

Быстрый ответ

В PostgreSQL имена столбцов воспринимаются в нижнем регистре, если они не заключены в двойные кавычки. Для учета регистра используйте двойные кавычки:

Без кавычек (рассматриваются как нижний регистр): SQL Скопировать код -- заглавные буквы будут проигнорированы SELECT columnname FROM table;

В кавычках (учитывается указанный регистр): SQL Скопировать код -- только "ColumnName" будет распознано правильно SELECT "ColumnName" FROM table;

Для исключения недоразумений лучше писать имена столбцов без кавычек, в нижнем регистре, либо всегда помните о точном их написании. Исследуем подход PostgreSQL к именам столбцов Жизнь во власти нижнего регистра При отсутствии кавычек PostgreSQL приводит идентификаторы к нижнему регистре : SQL Скопировать код -- Попытка обратиться к несуществующему 'Firstname', имелось в виду 'firstname'? SELECT firstname FROM people;

Отделение идентификаторов от строковых литералов происходит следующим образом: SQL Скопировать код -- Обращаем внимание: 'FirstName' это строка, а не название столбца. SELECT 'FirstName' FROM people;

Регистрозависимая работа PostgreSQL учитывает регистр символов при заключении имен в двойные кавычки: SQL Скопировать код -- Теперь "FirstName" правильно распознано! SELECT "FirstName" FROM people;

Но это требует последовательного применения кавычек, что предъявляет высокие требования к памяти! Рекомендации по именованию столбцов Ставка на нижний регистр Использование имен столбцов исключительно в нижнем регистре :

Исключает необходимость использования кавычек: SQL Скопировать код -- Всё просто и ясно, регистр не имеет значения. SELECT first_name FROM people;

Улучшает читаемость SQL-запросов и снижает риск ошибок. Исключаем использование зарезервированных слов Воздерживайтесь от использования зарезервированных слов SQL, чтобы избежать конфликтов синтаксиса: SQL Скопировать код -- Слово 'user' может вызвать путаницу. SELECT user FROM accounts;

Это позволяет делать идентификаторы более описательными и ясными. Визуализация Приводим взгляд на то, как имена столбцов трансформируются в PostgreSQL, на примере: Введенное имя Преобразованное имя 'Column' column 'column' column 'COLUMN' column Без кавычек в запросе ищется стандартное 'column', независимо от того, как вы его ввели:

SQL Скопировать код -- Запрос вернет 'column', несмотря на использование 'Column' или 'COLUMN' в запросе SELECT column FROM table;

С кавычками значение воспринимается точно так, как введено:

SQL Скопировать код -- Запрос вернет только 'Column', игнорируя 'column' или 'COLUMN' SELECT "Column" FROM table;

Таким образом, без кавычек все имена преобразуются в "column", с кавычками исходное написание сохраняется (например, "Column").

Влияние на разработку и переносимость приложений

Эффект на процесс разработки

Сохранение консистентности критично: несоблюдение может вызвать ошибки в приложениях, особенно при интеграции с ORM:

Python Скопировать код # ORM ожидает соблюдения регистра и написания 'first_name'. Person.objects.get(first_name='John')

Управление миграциями БД

Переход между СУБД или между их версиями может осложняться из-за различий в регистрах. Для изменения имени столбца на нижний регистр:

SQL Скопировать код -- Меняем названия столбцов, адаптируя их к стандартам. ALTER TABLE "People" RENAME COLUMN "FirstName" TO first_name;

Особенности SQL-стандартов

PostgreSQL выделяется на фоне других баз данных SQL: