Работа с регистром названий столбцов в PostgreSQL

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #PostgreSQL  
Быстрый ответ

В PostgreSQL имена столбцов воспринимаются в нижнем регистре, если они не заключены в двойные кавычки. Для учета регистра используйте двойные кавычки:

  • Без кавычек (рассматриваются как нижний регистр):

    -- заглавные буквы будут проигнорированы  
SELECT columnname FROM table;

  • В кавычках (учитывается указанный регистр):

    -- только "ColumnName" будет распознано правильно  
SELECT "ColumnName" FROM table;

    Для исключения недоразумений лучше писать имена столбцов без кавычек, в нижнем регистре, либо всегда помните о точном их написании.

    Исследуем подход PostgreSQL к именам столбцов

    Жизнь во власти нижнего регистра

    При отсутствии кавычек PostgreSQL приводит идентификаторы к нижнему регистре:

    -- Попытка обратиться к несуществующему 'Firstname', имелось в виду 'firstname'?  
SELECT firstname FROM people;

    Отделение идентификаторов от строковых литералов происходит следующим образом:

    -- Обращаем внимание: 'FirstName' это строка, а не название столбца.  
SELECT 'FirstName' FROM people;

    Регистрозависимая работа

    PostgreSQL учитывает регистр символов при заключении имен в двойные кавычки:

    -- Теперь "FirstName" правильно распознано!  
SELECT "FirstName" FROM people;

    Но это требует последовательного применения кавычек, что предъявляет высокие требования к памяти!

    Рекомендации по именованию столбцов

    Ставка на нижний регистр

    Использование имен столбцов исключительно в нижнем регистре:

  • Исключает необходимость использования кавычек:

    -- Всё просто и ясно, регистр не имеет значения.  
SELECT first_name FROM people;

  • Улучшает читаемость SQL-запросов и снижает риск ошибок.

    Исключаем использование зарезервированных слов

    Воздерживайтесь от использования зарезервированных слов SQL, чтобы избежать конфликтов синтаксиса:

    -- Слово 'user' может вызвать путаницу.  
SELECT user FROM accounts;

    Это позволяет делать идентификаторы более описательными и ясными.

    Визуализация

    Приводим взгляд на то, как имена столбцов трансформируются в PostgreSQL, на примере:

    Введенное имя Преобразованное имя
    'Column' column
    'column' column
    'COLUMN' column

    Без кавычек в запросе ищется стандартное 'column', независимо от того, как вы его ввели:

-- Запрос вернет 'column', несмотря на использование 'Column' или 'COLUMN' в запросе  
SELECT column FROM table;


С кавычками значение воспринимается точно так, как введено:

-- Запрос вернет только 'Column', игнорируя 'column' или 'COLUMN'  
SELECT "Column" FROM table;


Таким образом, без кавычек все имена преобразуются в "column", с кавычками исходное написание сохраняется (например, "Column").

Влияние на разработку и переносимость приложений

Эффект на процесс разработки

Сохранение консистентности критично: несоблюдение может вызвать ошибки в приложениях, особенно при интеграции с ORM:

  # ORM ожидает соблюдения регистра и написания 'first_name'.  
  Person.objects.get(first_name='John')


Управление миграциями БД

Переход между СУБД или между их версиями может осложняться из-за различий в регистрах. Для изменения имени столбца на нижний регистр:

  -- Меняем названия столбцов, адаптируя их к стандартам.  
  ALTER TABLE "People" RENAME COLUMN "FirstName" TO first_name;


Особенности SQL-стандартов

PostgreSQL выделяется на фоне других баз данных SQL:

  • SQL-стандарт по умолчанию приводит имена без кавычек к верхнему регистру.

  • PostgreSQL предпочитает приводить к нижнему регистру.

    Работаем со строковыми константами и идентификаторами

  • Строковые литералы должны быть заключены в одинарные кавычки:

    -- 'John' представляет значение поля 'first_name'.  
SELECT * FROM people WHERE first_name = 'John';

  • Для сохранения регистра идентификаторов используйте двойные кавычки:

    -- Ожидается наличие "FirstName" в запросе.  
SELECT "FirstName" from people;

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Основные принципы работы HTTPS
6 сентября 2024
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024

Загрузка...