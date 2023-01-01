logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Работа с полями типа ARRAY<STRUCT> в BigQuery: примеры
Перейти

Работа с полями типа ARRAY<STRUCT> в BigQuery: примеры

#Разное  
Быстрый ответ

Для работы со структурными массивами в BigQuery мы используем функцию UNNEST(). Она позволяет развернуть массив, после чего с помощью точечной нотации можно обратиться к необходимым полям:

SQL
Скопировать код
SELECT hit.hitNumber, hit.time, hit.hour
FROM your_table,
UNNEST(hits) AS hit

Функция UNNEST() преобразует массив hits в ряд значений, пригодных для обработки, что дает возможность извлечь hitNumber, time и hour.

Освоение работы с массивами и структурами

Изучение работы с массивами и структурами в BigQuery можно сравнить с путешествием. Вот основные знания, которые вам потребуются:

Превращение массивов в строки

Воспринимайте функцию UNNEST() как инструмент, который раскладывает массив на отдельные строки, давая прямой доступ к полям структуры:

SQL
Скопировать код
SELECT h.hitNumber, h.time, h.hour
FROM `your_dataset.your_table`, UNNEST(hits) AS h

Управление вложенными массивами

Вложенные массивы требуют особого внимания при их развертывании. Используйте множественное развертывание, но старайтесь избегать декартовых произведений, которые могут искажать результаты:

SQL
Скопировать код
SELECT parent.id, child.value
FROM `your_dataset.your_table`,
UNNEST(parentArray) AS parent,
UNNEST(parent.childArray) AS child

Обработка отсутствующих значений при развертывании массивов

При развертывании массива строки с отсутствующими значениями могут быть пропущены. Чтобы сохранить такие строки, используйте LEFT JOIN:

SQL
Скопировать код
SELECT parent.id, IFNULL(child.value, "Default Value")
FROM `your_dataset.your_table` parent
LEFT JOIN UNNEST(parent.childArray) AS child ON TRUE

Эффективная агрегация массивов

Чтобы провести обратное преобразование развернутых значений в массив, используйте ARRAY_AGG(), контролируя при этом группировку:

SQL
Скопировать код
SELECT parent.id, ARRAY_AGG(child.value) AS childValues
FROM `your_dataset.your_table` parent
LEFT JOIN UNNEST(parent.childArray) AS child ON TRUE
GROUP BY parent.id

Применяйте полученные знания как набор инструментов для работы с продвинутыми сценариями обработки массивов и структур в BigQuery.

Визуализация

Данные в BigQuery можно представить как структуры, напоминающие русские матрешки:

Markdown
Скопировать код
🪆 (Запись)
  ├🪆 (Массив) 
  │ └🪆 (Структура с полями: hitNumber, time, hour, ...)

Для доступа к полю необходимо постепенно развертывать эти вложенные структуры:

Markdown
Скопировать код
Сначала разворачиваем массив, затем – структуру, и получаем нужное поле.

Пример такого пошагового доступа:

SQL
Скопировать код
SELECT ARRAY_FIELD.STRUCT_FIELD as desired_field FROM `your_table`

Не теряйтесь в слоях данных, аккуратно разворачивайте каждый уровень для достижения желаемого результата.

Профессиональные советы и распространенные ошибки при работе с массивами и структурами

Работа со структурными массивами вполне может представлять серьезные сложности. Вот несколько полезных советов:

Осторожность при соединении развернутых массивов

При соединении массивов из разных таблиц необходимо аккуратно разворачивать их, чтобы избежать путаницы и получить только нужные значения:

SQL
Скопировать код
SELECT a.id, b.value
FROM `your_dataset.table_a`, UNNEST(array_a) AS a
JOIN `your_dataset.table_b`, UNNEST(array_b) AS b
ON a.id = b.id

Работа с комплексными структурными массивами

При работе с массивами, содержащими структуры с большим количеством полей, используйте точечную нотацию, чтобы выбрать необходимые данные:

SQL
Скопировать код
SELECT hit.hitNumber as number, hit.page.title as pageTitle
FROM `your_dataset.your_table`,
UNNEST(hits) AS hit

Оптимизация производительности

Используйте оператор SELECT, чтобы обрабатывать только необходимые данные. Это поможет сократить объем обрабатываемой информации и увеличить производительность:

SQL
Скопировать код
SELECT hit.hitNumber, hit.page.pagePath
FROM `your_dataset.your_table`, UNNEST(hits) AS hit

Усовершенствуйте свои навыки работы со сложно структурированными данными в BigQuery, следуя данным рекомендациям. Правильное использование этих советов аналогично успешному прохождению шторма в море с помощью навигационных карт и компаса.

Полезные материалы

  1. Работа с массивами | BigQuery | Google Cloud — основы работы с массивами.
  2. Синтаксис запроса | BigQuery | Google Cloud — подробности применения функции UNNEST.
  3. Синтаксис запроса | BigQuery | Google Cloud — полное руководство по синтаксису запросов при работе с массивами и структурами.
  4. Статья на Medium о BigQuery — углубленное изучение типа данных STRUCT.
  5. Статья на Towards Data Science о BigQuery — практические примеры запросов, включающих массивы.
  6. Типы данных | BigQuery | Google Cloud — информация о SQL типах данных для ARRAY<STRUCT...>.
  7. Книга "Google BigQuery: Исчерпывающее руководство" — глубокое погружение в работу с повторяющимися и вложенными полями.
Какую функцию следует использовать для разворачивания массивов в BigQuery?
1 / 5

Анна Мельникова

редактор про AI

