Работа с полями типа ARRAY<STRUCT> в BigQuery: примеры

Быстрый ответ

Для работы со структурными массивами в BigQuery мы используем функцию UNNEST() . Она позволяет развернуть массив, после чего с помощью точечной нотации можно обратиться к необходимым полям:

SQL Скопировать код SELECT hit.hitNumber, hit.time, hit.hour FROM your_table, UNNEST(hits) AS hit

Функция UNNEST() преобразует массив hits в ряд значений, пригодных для обработки, что дает возможность извлечь hitNumber , time и hour .

Освоение работы с массивами и структурами

Изучение работы с массивами и структурами в BigQuery можно сравнить с путешествием. Вот основные знания, которые вам потребуются:

Превращение массивов в строки

Воспринимайте функцию UNNEST() как инструмент, который раскладывает массив на отдельные строки, давая прямой доступ к полям структуры:

SQL Скопировать код SELECT h.hitNumber, h.time, h.hour FROM `your_dataset.your_table`, UNNEST(hits) AS h

Управление вложенными массивами

Вложенные массивы требуют особого внимания при их развертывании. Используйте множественное развертывание, но старайтесь избегать декартовых произведений, которые могут искажать результаты:

SQL Скопировать код SELECT parent.id, child.value FROM `your_dataset.your_table`, UNNEST(parentArray) AS parent, UNNEST(parent.childArray) AS child

Обработка отсутствующих значений при развертывании массивов

При развертывании массива строки с отсутствующими значениями могут быть пропущены. Чтобы сохранить такие строки, используйте LEFT JOIN:

SQL Скопировать код SELECT parent.id, IFNULL(child.value, "Default Value") FROM `your_dataset.your_table` parent LEFT JOIN UNNEST(parent.childArray) AS child ON TRUE

Эффективная агрегация массивов

Чтобы провести обратное преобразование развернутых значений в массив, используйте ARRAY_AGG() , контролируя при этом группировку:

SQL Скопировать код SELECT parent.id, ARRAY_AGG(child.value) AS childValues FROM `your_dataset.your_table` parent LEFT JOIN UNNEST(parent.childArray) AS child ON TRUE GROUP BY parent.id

Применяйте полученные знания как набор инструментов для работы с продвинутыми сценариями обработки массивов и структур в BigQuery.

Визуализация

Данные в BigQuery можно представить как структуры, напоминающие русские матрешки:

Markdown Скопировать код 🪆 (Запись) ├🪆 (Массив) │ └🪆 (Структура с полями: hitNumber, time, hour, ...)

Для доступа к полю необходимо постепенно развертывать эти вложенные структуры:

Markdown Скопировать код Сначала разворачиваем массив, затем – структуру, и получаем нужное поле.

Пример такого пошагового доступа:

SQL Скопировать код SELECT ARRAY_FIELD.STRUCT_FIELD as desired_field FROM `your_table`

Не теряйтесь в слоях данных, аккуратно разворачивайте каждый уровень для достижения желаемого результата.

Профессиональные советы и распространенные ошибки при работе с массивами и структурами

Работа со структурными массивами вполне может представлять серьезные сложности. Вот несколько полезных советов:

Осторожность при соединении развернутых массивов

При соединении массивов из разных таблиц необходимо аккуратно разворачивать их, чтобы избежать путаницы и получить только нужные значения:

SQL Скопировать код SELECT a.id, b.value FROM `your_dataset.table_a`, UNNEST(array_a) AS a JOIN `your_dataset.table_b`, UNNEST(array_b) AS b ON a.id = b.id

Работа с комплексными структурными массивами

При работе с массивами, содержащими структуры с большим количеством полей, используйте точечную нотацию, чтобы выбрать необходимые данные:

SQL Скопировать код SELECT hit.hitNumber as number, hit.page.title as pageTitle FROM `your_dataset.your_table`, UNNEST(hits) AS hit

Оптимизация производительности

Используйте оператор SELECT, чтобы обрабатывать только необходимые данные. Это поможет сократить объем обрабатываемой информации и увеличить производительность:

SQL Скопировать код SELECT hit.hitNumber, hit.page.pagePath FROM `your_dataset.your_table`, UNNEST(hits) AS hit

Усовершенствуйте свои навыки работы со сложно структурированными данными в BigQuery, следуя данным рекомендациям. Правильное использование этих советов аналогично успешному прохождению шторма в море с помощью навигационных карт и компаса.

