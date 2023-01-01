Работа с полями типа ARRAY<STRUCT> в BigQuery: примеры
Быстрый ответ
Для работы со структурными массивами в BigQuery мы используем функцию
UNNEST(). Она позволяет развернуть массив, после чего с помощью точечной нотации можно обратиться к необходимым полям:
SELECT hit.hitNumber, hit.time, hit.hour
FROM your_table,
UNNEST(hits) AS hit
Функция
UNNEST() преобразует массив
hits в ряд значений, пригодных для обработки, что дает возможность извлечь
hitNumber,
time и
hour.
Освоение работы с массивами и структурами
Изучение работы с массивами и структурами в BigQuery можно сравнить с путешествием. Вот основные знания, которые вам потребуются:
Превращение массивов в строки
Воспринимайте функцию
UNNEST() как инструмент, который раскладывает массив на отдельные строки, давая прямой доступ к полям структуры:
SELECT h.hitNumber, h.time, h.hour
FROM `your_dataset.your_table`, UNNEST(hits) AS h
Управление вложенными массивами
Вложенные массивы требуют особого внимания при их развертывании. Используйте множественное развертывание, но старайтесь избегать декартовых произведений, которые могут искажать результаты:
SELECT parent.id, child.value
FROM `your_dataset.your_table`,
UNNEST(parentArray) AS parent,
UNNEST(parent.childArray) AS child
Обработка отсутствующих значений при развертывании массивов
При развертывании массива строки с отсутствующими значениями могут быть пропущены. Чтобы сохранить такие строки, используйте LEFT JOIN:
SELECT parent.id, IFNULL(child.value, "Default Value")
FROM `your_dataset.your_table` parent
LEFT JOIN UNNEST(parent.childArray) AS child ON TRUE
Эффективная агрегация массивов
Чтобы провести обратное преобразование развернутых значений в массив, используйте
ARRAY_AGG(), контролируя при этом группировку:
SELECT parent.id, ARRAY_AGG(child.value) AS childValues
FROM `your_dataset.your_table` parent
LEFT JOIN UNNEST(parent.childArray) AS child ON TRUE
GROUP BY parent.id
Применяйте полученные знания как набор инструментов для работы с продвинутыми сценариями обработки массивов и структур в BigQuery.
Визуализация
Данные в BigQuery можно представить как структуры, напоминающие русские матрешки:
🪆 (Запись)
├🪆 (Массив)
│ └🪆 (Структура с полями: hitNumber, time, hour, ...)
Для доступа к полю необходимо постепенно развертывать эти вложенные структуры:
Сначала разворачиваем массив, затем – структуру, и получаем нужное поле.
Пример такого пошагового доступа:
SELECT ARRAY_FIELD.STRUCT_FIELD as desired_field FROM `your_table`
Не теряйтесь в слоях данных, аккуратно разворачивайте каждый уровень для достижения желаемого результата.
Профессиональные советы и распространенные ошибки при работе с массивами и структурами
Работа со структурными массивами вполне может представлять серьезные сложности. Вот несколько полезных советов:
Осторожность при соединении развернутых массивов
При соединении массивов из разных таблиц необходимо аккуратно разворачивать их, чтобы избежать путаницы и получить только нужные значения:
SELECT a.id, b.value
FROM `your_dataset.table_a`, UNNEST(array_a) AS a
JOIN `your_dataset.table_b`, UNNEST(array_b) AS b
ON a.id = b.id
Работа с комплексными структурными массивами
При работе с массивами, содержащими структуры с большим количеством полей, используйте точечную нотацию, чтобы выбрать необходимые данные:
SELECT hit.hitNumber as number, hit.page.title as pageTitle
FROM `your_dataset.your_table`,
UNNEST(hits) AS hit
Оптимизация производительности
Используйте оператор SELECT, чтобы обрабатывать только необходимые данные. Это поможет сократить объем обрабатываемой информации и увеличить производительность:
SELECT hit.hitNumber, hit.page.pagePath
FROM `your_dataset.your_table`, UNNEST(hits) AS hit
Усовершенствуйте свои навыки работы со сложно структурированными данными в BigQuery, следуя данным рекомендациям. Правильное использование этих советов аналогично успешному прохождению шторма в море с помощью навигационных карт и компаса.
Анна Мельникова
редактор про AI