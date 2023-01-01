Работа с несколькими CTE в одном SQL запросе: синтаксис

#SQL для аналитиков  #Синтаксис запросов  #CTE (WITH)  
Быстрый ответ

Для работы с несколькими CTE, объедините их при помощи запятой в блоке WITH. Построение такого запроса происходит итерационно:

SQL
Скопировать код
WITH 
cte1 AS (
    -- Подготавливаем данные, буквально готовя стейк средней прожарки
),
cte2 AS (
    -- Используем cte1, добавляем приправы или соусы
),
...
SELECT * FROM cte2; -- Подаем наш гастрономический шедевр готовому SQL-движку

Каждый CTE шаг за шагом формирует данные, создавая требуемый результат. Запрос SELECT подает конечный продукт, сформированный в ходе поэтапной обработки.

Разбор синтаксиса, повторное использование результатов и рекурсивные отношения

В SQL несколько CTE позволяют устанавливать последовательность зависимостей. Каждая CTE создает собственное пространство имен и может ссылаться на любую предыдущую CTE в рамках блока WITH. Все это как эстафета, где каждый бегун передает палочку как предыдущим, так и следующим бегунам.

CTE считаются спасительным решением в создании сложных запросов, позволяя ясно и прозрачно структурировать каждый логический блок.

Речь об неиспользованных CTE, SQL-движок здесь подобен смекалистому студенту: он точно знает, что ему нужно, а что нет для выполнения финального запроса. Неиспользуемые CTE не влияют на исполнение, что способствует эффективности выполнения.

Рекурсивные CTE – идеальный инструмент для работы с иерархическими или сложноструктурированными данными. Необходимо помнить, что в SQL отсутствует понятие "короткого пути": циклическая или взаимная рекурсия позволено не везде.

Визуализация

Представим себе кухню с несколькими станциями для предварительной подготовки ингредиентов блюда:

Markdown
Скопировать код
Станция 1 (🍅): Замаринованные томаты
Станция 2 (🥒): Нарезанные огурцы
Станция 3 (🍞): Подсушенный хлеб

Отожествляем каждую станцию с CTE:

SQL
Скопировать код
WITH CTE_Station1 AS (SELECT ... FROM tomatoes),
     CTE_Station2 AS (SELECT ... FROM cucumbers),
     CTE_Station3 AS (SELECT ... FROM bread)

Результат готовности — финальный рецепт:

SQL
Скопировать код
SELECT *
FROM CTE_Station1
JOIN CTE_Station2 ON CTE_Station1.id = CTE_Station2.id
JOIN CTE_Station3 ON CTE_Station1.id = CTE_Station3.id;

И вот вам восхитительный салат из всех заранее подготовленных ингредиентов! 🍽️

Навигация по сложным моментам CTE: Лучшие практики и потенциальные проблемы

Да, в SQL важен порядок и систематизация. Но с CTE, это как на веселой вечеринке – вы можете общаться с любым CTE, независимо от порядка их определения в блоке WITH.

Сложные отчеты становятся понятнее благодаря CTE, поскольку каждый из них представляет собой завершенный этап промежуточной обработки, что позволяет в конечном итоге составить аккуратную и последовательную агрегацию данных.

Однако будьте аккуратны, чтобы избежать неопределенных или дублированных названий в определениях CTE, поскольку они могут вызвать ошибки запросов или непредсказуемые результаты. Профессиональный совет: всегда следите за тем, чтобы у каждого CTE было уникальное и понятное имя.

Практическое мастерство: Полезные рекомендации для реального SQL-программирования

Относитесь к связям ваших CTE как к линейному, последовательно воспроизводимому домино. Это облегчает восприятие последовательности и таблица данных одной таблицы, которая подаёт другие.

Помните, что несколько CTE можно объединить в одну WITH-конструкцию. Это схоже с координацией нескольких команд под единым руководством.

Напоминаем вам фильм "Начало": работая со сложным запросом, старайтесь визуализировать каждый CTE и связи между ними. Это мощный инструмент для диагностики и интерпретации структуры запроса.

Полезные материалы

  1. WITH commontableexpression (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn – Инструкция от Microsoft о применении CTE в SQL Server.
  2. PostgreSQL: Documentation: 16: 7.8. WITH Queries (Common Table Expressions) – Описание CTE в документации PostgreSQL.
  3. sql server – How can I remove duplicate rows? – Stack Overflow – Обсуждение на Stack Overflow, посвященное применению множественных CTE в SQL.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

