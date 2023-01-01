Работа с List-types в Esqueleto: заполнение CommitteesView#Разное
Быстрый ответ
Для эффективной работы с данными спиского типа в Esqueleto используйте функцию
in_ в сочетании с
valList. Вот универсальный шаблон поиска значений в поле
Entity:
fetchByList :: [FieldValue] -> IO [Entity]
fetchByList значения = runDb $ select $
from $ \сущность -> do
where_ $ (сущность ^. EntityField) `in_` valList значения
return сущность
Этот запрос возвращает записи
Entity, где
EntityField соответствует любому из элементов, представленных в
значениях.
valList трансформирует список в Haskell подходящим для обработки Esqueleto образом, а
in_ осуществляет фильтрацию с использованием полученного списка, что аналогично оператору
IN в SQL.
Аспекты работы со списком операций
Esqueleto предоставляет возможность строить типобезопасные SQL-запросы на Haskell. Однако при работе с сложными операциями над списками иногда приходится обратиться к чистому SQL для повышения производительности или реализации специфических SQL-конструкций.
Максимизация производительности
Если вам необходима максимальная скорость выполнения, то чистый SQL может быть оптимальным выбором:
runDb $ rawSql "SELECT * FROM Entity WHERE EntityField IN ?" [PersistList значения]
Да, SQL, ты все еще безупречен, когда дело доходит до скорости!
Использование настраиваемых запросов
Иногда стандартные функциональные возможности Esqueleto оказываются несостоятельными и требуется использовать пользовательские запросы или точно подобранные SQL-выражения, которые интегрируются до кода на Haskell.
Участие в Esqueleto
Вы можете помочь развитию Esqueleto, участвуя в обсуждениях и предлагая свои идеи на GitHub-репозитории: Esqueleto на GitHub.
Осознанный выбор решения
При выборе между Esqueleto и классическим SQL исходите из частоты операций в вашем приложении. Решение не должно вычисляться случайным образом!
Правильное подбор ожиданий
Не все возможности SQL на текущий момент реализованы в Esqueleto, но большую часть из них можно интегрировать без особых проблем.
Применение списков в реальных сценариях
Работа со списками часто проявляется в задачах фильтрации, операциях соединения и агрегации данных. Давайте рассмотрим несколько эффективных практик.
Искусство фильтрации
За простым оператором
in_ скрывается потребность в сложной фильтрации:
fetchIntersecting :: [FieldValue] -> IO [Entity]
fetchIntersecting значения = runDb $ select $
from $ \сущность -> do
where_ $ not_ $ isEmpty $ arrayOverlap (сущность ^. EntityFieldArray) (valList значения)
return сущность
Когда соединения встречаются со списками
Использование соединений
JOIN необходимо при работе со списками данных, которые распределены по различным таблицам:
fetchJoinList :: IO [(EntityParent, [EntityChild])]
fetchJoinList = runDb $ select $
from $ \(родитель `LeftOuterJoin` потомок) -> do
on $ потомок ?. EntityChildParentId ==. just (родитель ^. EntityParentId)
groupBy (родитель ^. EntityParentId)
return (родитель, collect (потомок ?. EntityChildField))
Агрегирование для упрощения понимания
Упростите агрегацию данных с помощью функций
groupBy и
countRows:
fetchAggregatedList :: IO [(Value FieldValue, Value Int)]
fetchAggregatedList = runDb $ select $
from $ \сущность -> do
groupBy (сущность ^. EntityField)
return (сущность ^. EntityField, countRows)
Не забывайте о GROUP BY!
Подводные камни и способы борьбы с ними
Будьте начеку перед проблемами, связанными с многочисленными запросами в N+1, когда каждый элемент списка обрабатывается отдельным запросом. Используйте группировку или сложные соединения, чтобы справиться с этими трудностями.
Визуализация
Представьте себе библиотекаря, структурирующего коллекцию книг; Esqueleto в этом контексте – это инструмент для упорядочивания списков.
Книга 1: 📖 (Глава А, Глава B)
Книга 2: 📖 (Глава C, Глава A)
Книга 3: 📖 (Глава B, Глава D)
Esqueleto позволяет быстро найти все книги с "Главой А":
SELECT * FROM Books WHERE 'Глава A' = ANY(chapters);
И вот, вы нашли нужные книги! 🎉
Ищем: [🔍 Глава A]
Нашли: [📖📖] // Книги 1 и 2
Так же, как библиотекарь, который ищет определенную главу, Esqueleto четко и упорядоченно находит требуемые записи. 📚🔎
