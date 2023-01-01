Работа с Left и Right Outer Join в Oracle 11g: (+) знак

Быстрый ответ

Для реализации левого внешнего соединения в Oracle 11g с помощью оператора +, необходимо разместить знак + рядом с именем некоторой таблицы в предложении WHERE. Если вам более привычен современный стандарт, используйте ANSI синтаксис с оператором LEFT JOIN.

Пример использования оператора +:

SQL Скопировать код SELECT e.name, d.name FROM employees e, departments d WHERE e.department_id = d.department_id(+); -- Oracle версия для указания некоторых значений

Пример использования синтаксиса ANSI:

SQL Скопировать код SELECT e.name, d.name FROM employees e LEFT JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id; -- ANSI стиль для явного выражения

Оба варианта вернут одни и те же результаты: список сотрудников и их отделов, включая тех сотрудников, которые не связаны с каким-либо отделом. В современном программировании склоняются к использованию LEFT JOIN за его универсальность и понятность.

Осмотримся по сторонам: синтаксис соединений

Сравниваем синтаксисы Oracle и ANSI

Специфический для Oracle синтаксис использует оператор (+) , в то время как синтаксис ANSI использует соединения. Оба выполняют одну и ту же функцию, но представляют её по-разному:

Синтаксис Oracle:

SQL Скопировать код SELECT e.name, d.name FROM employees e, departments d WHERE e.department_id = d.department_id(+); -- Этот вариант может быть менее понятным

Синтаксис ANSI:

SQL Скопировать код SELECT e.name, d.name FROM employees e LEFT JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id; -- Полнейшая ясность

На сегодняшний день стиль ANSI считается более предпочтительным и получил широкое распространение в большинстве программных решений.

Как правильно выбрать тип соединения

Точное определение, какой тип соединения вам нужен, может быть схоже со взвешенным выбором между столовыми приборами при обеде:

Если требуется включить все строки из основной таблицы, используйте left outer join .

. Right outer join – это зеркальное отражение левого соединения и его можно легко заменить, если переставить таблицы местами.

Избегайте нерациональных соединений!

Правильное соответствие колонок предотвратит нежелательное объединение всех данных, что может привести к непредвиденным результатам – к картезианскому произведению или к потере важных данных.

Визуализация

Представьте себе работу левого внешнего соединения с использованием знака + в Oracle 11g на примере воображаемых персонажей – Боба, Алисы и Кэрол:

Исходные данные:

Таблица Guests (👥): [Alice, Bob, Carol]

Таблица Orders (🍽): [Bob + Салат, Carol + Суп]

Боб и Кэрол приглашают Алису на обед, даже несмотря на то, что у неё нет заказа:

SQL Скопировать код SELECT 👥.name, 🍽.food FROM Guests 👥, Orders 🍽 WHERE 👥.name = 🍽.name(+); // Приглашаем на обед?

Результат? Все приглашены к столу, включая Алису!

Markdown Скопировать код За столом на бранче: [Alice + 🚫, Bob + Салат, Carol + Суп]

Итак, Left Outer Join (+)скажет следующее: чем больше гостей, тем веселее!

Важность ясности кода

При решении сложных задач чёткий синтаксис JOIN существенно облегчает понимание ваших намерений в SQL запросах. В сложных запросах с большим числом таблиц ясность ANSI JOIN сделает ваш код более читаемым!

Не забывайте тестировать!

Всегда проводите тестирование запросов на тестовых данных перед работой с реальными. Не допускайте появления ошибок в запросе, которые могут испортить всю продуктивность работы.

Быстрые вопросы: стоит ли сортировать результаты?

Да, это стоит делать! Особенно при работе с большими объемами данных, где команда ORDER BY может быть вашей жизненной страховкой после выполнения запроса.

Полезные материалы