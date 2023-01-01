Работа с Left и Right Outer Join в Oracle 11g: (+) знак
Быстрый ответ
Для реализации левого внешнего соединения в Oracle 11g с помощью оператора +, необходимо разместить знак + рядом с именем некоторой таблицы в предложении WHERE. Если вам более привычен современный стандарт, используйте ANSI синтаксис с оператором LEFT JOIN.
Пример использования оператора +:
SELECT e.name, d.name
FROM employees e, departments d
WHERE e.department_id = d.department_id(+); -- Oracle версия для указания некоторых значений
Пример использования синтаксиса ANSI:
SELECT e.name, d.name
FROM employees e
LEFT JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id; -- ANSI стиль для явного выражения
Оба варианта вернут одни и те же результаты: список сотрудников и их отделов, включая тех сотрудников, которые не связаны с каким-либо отделом. В современном программировании склоняются к использованию
LEFT JOIN за его универсальность и понятность.
Осмотримся по сторонам: синтаксис соединений
Сравниваем синтаксисы Oracle и ANSI
Специфический для Oracle синтаксис использует оператор
(+), в то время как синтаксис ANSI использует соединения. Оба выполняют одну и ту же функцию, но представляют её по-разному:
Синтаксис Oracle:
SELECT e.name, d.name
FROM employees e, departments d
WHERE e.department_id = d.department_id(+); -- Этот вариант может быть менее понятным
Синтаксис ANSI:
SELECT e.name, d.name
FROM employees e
LEFT JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id; -- Полнейшая ясность
На сегодняшний день стиль ANSI считается более предпочтительным и получил широкое распространение в большинстве программных решений.
Как правильно выбрать тип соединения
Точное определение, какой тип соединения вам нужен, может быть схоже со взвешенным выбором между столовыми приборами при обеде:
- Если требуется включить все строки из основной таблицы, используйте left outer join.
- Right outer join – это зеркальное отражение левого соединения и его можно легко заменить, если переставить таблицы местами.
Избегайте нерациональных соединений!
Правильное соответствие колонок предотвратит нежелательное объединение всех данных, что может привести к непредвиденным результатам – к картезианскому произведению или к потере важных данных.
Визуализация
Представьте себе работу левого внешнего соединения с использованием знака + в Oracle 11g на примере воображаемых персонажей – Боба, Алисы и Кэрол:
Исходные данные:
- Таблица Guests (👥): [Alice, Bob, Carol]
- Таблица Orders (🍽): [Bob + Салат, Carol + Суп]
Боб и Кэрол приглашают Алису на обед, даже несмотря на то, что у неё нет заказа:
SELECT 👥.name, 🍽.food
FROM Guests 👥, Orders 🍽
WHERE 👥.name = 🍽.name(+); // Приглашаем на обед?
Результат? Все приглашены к столу, включая Алису!
За столом на бранче: [Alice + 🚫, Bob + Салат, Carol + Суп]
Итак, Left Outer Join (+)скажет следующее: чем больше гостей, тем веселее!
Важность ясности кода
При решении сложных задач чёткий синтаксис JOIN существенно облегчает понимание ваших намерений в SQL запросах. В сложных запросах с большим числом таблиц ясность ANSI JOIN сделает ваш код более читаемым!
Не забывайте тестировать!
Всегда проводите тестирование запросов на тестовых данных перед работой с реальными. Не допускайте появления ошибок в запросе, которые могут испортить всю продуктивность работы.
Быстрые вопросы: стоит ли сортировать результаты?
Да, это стоит делать! Особенно при работе с большими объемами данных, где команда
ORDER BY может быть вашей жизненной страховкой после выполнения запроса.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных