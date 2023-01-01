Работа с колонками SQL, имеющими названия ключевых слов#SQL для аналитиков #Основы SQL #Синтаксис запросов
Быстрый ответ
Чтобы экранировать имена столбцов, совпадающие с зарезервированными ключевыми словами SQL, воспользуйтесь специальными символами-разделителями. В MySQL для этой задачи используйте обратные кавычки (
` ), в PostgreSQL и SQL Server при включённом параметре QUOTEDIDENTIFIER применяются двойные кавычки (
" ), а при отключённом параметре QUOTEDIDENTIFIER в SQL Server пригодятся квадратные скобки (
[ ] ). Покажем на примере работы с именем столбца order:
-- MySQL: Забронируем столбец для _order_!
SELECT `order` FROM table_name;
-- PostgreSQL или SQL Server с включённым QUOTED_IDENTIFIER: _order_ присутствует и приказывает!
SELECT "order" FROM table_name;
-- SQL Server без включённого QUOTED_IDENTIFIER: Обращаемся к _order_ через квадратные скобки!
SELECT [order] FROM table_name;
Является хорошей практикой избегать использования зарезервированных слов SQL в качестве названий столбцов. Однако, если вам всё же пришлось использовать зарезервированные слова, разделители помогут избежать конфликтов и облегчат работу с SQL-запросами.
Практическое применение: экранирование зарезервированных слов SQL
В ходе проектирования структуры баз данных необходимо избегать использования зарезервированных слов SQL. Если возникают ситуации, когда без этого не обойтись, корректное использование разделителей поможет разграничивать имена столбцов и ключевые слова, делая SQL-запросы более читаемыми и избегая конфликтов.
Учет регистрозависимости идентификаторов в SQL
PostgreSQL рассматривает идентификаторы как регистрозависимые, если они заключены в двойные кавычки. Без кавычек, идентификаторы автоматически преобразуются в нижний регистр. Эту особенность важно учитывать при работе с системами, где регистр идентификаторов имеет значение.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик