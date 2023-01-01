Работа с колонками SQL, имеющими названия ключевых слов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы экранировать имена столбцов, совпадающие с зарезервированными ключевыми словами SQL, воспользуйтесь специальными символами-разделителями. В MySQL для этой задачи используйте обратные кавычки ( ` ), в PostgreSQL и SQL Server при включённом параметре QUOTEDIDENTIFIER применяются двойные кавычки ( " ), а при отключённом параметре QUOTEDIDENTIFIER в SQL Server пригодятся квадратные скобки ( [ ] ). Покажем на примере работы с именем столбца order:

-- MySQL: Забронируем столбец для _order_!
SELECT `order` FROM table_name;

-- PostgreSQL или SQL Server с включённым QUOTED_IDENTIFIER: _order_ присутствует и приказывает!
SELECT "order" FROM table_name;

-- SQL Server без включённого QUOTED_IDENTIFIER: Обращаемся к _order_ через квадратные скобки!
SELECT [order] FROM table_name;

Является хорошей практикой избегать использования зарезервированных слов SQL в качестве названий столбцов. Однако, если вам всё же пришлось использовать зарезервированные слова, разделители помогут избежать конфликтов и облегчат работу с SQL-запросами.

Пошаговый план для смены профессии

Практическое применение: экранирование зарезервированных слов SQL

В ходе проектирования структуры баз данных необходимо избегать использования зарезервированных слов SQL. Если возникают ситуации, когда без этого не обойтись, корректное использование разделителей поможет разграничивать имена столбцов и ключевые слова, делая SQL-запросы более читаемыми и избегая конфликтов.

Учет регистрозависимости идентификаторов в SQL

PostgreSQL рассматривает идентификаторы как регистрозависимые, если они заключены в двойные кавычки. Без кавычек, идентификаторы автоматически преобразуются в нижний регистр. Эту особенность важно учитывать при работе с системами, где регистр идентификаторов имеет значение.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой символ используется для экранирования зарезервированных слов в MySQL?
1 / 5

