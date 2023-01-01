Работа с JSON данными в MySQL: выборка и нормализация#MySQL / MariaDB #Нормализация #JSON в SQL
Быстрый ответ
Для извлечения данных JSON из таблицы MySQL применяется функция
JSON_EXTRACT():
SELECT JSON_EXTRACT(user_profile, '$.interests') AS interests
FROM users;
Укажите путь
'$.interests' для обращения к нужному элементу в поле
user_profile. Задайте необходимый путь для доступа к другим частям JSON.
Чеклист перед началом работы
Нормализация базы данных
Прежде чем проводить загрузку данных в столбец JSON, обдумайте, действительно ли это необходимо? Может быть, целесообразней нормализовать базу данных, разделив данные на отдельные таблицы. Этот принцип похож на разделение ингредиентов при выпечке: желтки идут в состав торта (структурированные данные), а белки используются для безе (неструктурированные JSON данные).
Обработка строкового формата JSON
Если вы столкнулись с JSON, начинающимся с двойных кавычек, значит, JSON представлен в формате строки. Для доступа к данным такого формата примените функцию
JSON_UNQUOTE().
Версия MySQL
Убедитесь, что ваша версия MySQL поддерживает работу с JSON. С версии 5.7 возможность работы с JSON значительно упрощена. Если у вас более старая версия, рассмотрите вариант её обновления.
Работа с JSON в MySQL
Просмотр данных: Представления MySQL
Для упрощения взаимодействия с JSON рекомендуется создать представления MySQL:
CREATE VIEW user_interests AS
SELECT
JSON_EXTRACT(user_profile, '$.interests') AS interests
FROM users;
Такое представление
user_interests будет работать как отдельная таблица, обеспечивая доступ к
interests с минимальными затруднениями.
Скорость важна: Производительность
Функция
JSON_EXTRACT() может быть недостаточно быстрой при работе с объемными и сложными JSON данными. С целью повышения производительности в критических ситуациях разбивайте JSON на реляционные таблицы или используйте материализованные представления.
Визуализация
Представим, что требуется извлечь некоторые данные из JSON-столбца в MySQL таблице:
Таблица 🏍️: `riders`
Столбец 📝: `info` (тип данных JSON)
Для извлечения имени гонщика и модели его мотоцикла, составьте следующий запрос:
SELECT `info` -> '$.name' AS 'Name',
`info` -> '$.motorcycle.model' AS 'Motorcycle Model'
FROM `riders`;
В данном случае оператор
-> выступает в роли инструмента, "достающего" необходимые данные из "ткани" JSON.
Павел Усов
администратор баз данных