Работа с функцией ROW_NUMBER() в SQL: советы и примеры#SQL для аналитиков #SELECT и выборка данных #Оконные функции (Window Functions)
Быстрый ответ
Функция
ROW_NUMBER() присваивает уникальный идентификатор каждой строке результата запроса. В качестве оператора используется
OVER(), он определяет условия разбиения на партиции и устанавливает правила сортировки записей.
Вот пример использования:
SELECT
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY column_name) AS row_number,
your_data
FROM
your_table;
Функция
ROW_NUMBER() начинает нумерацию с единицы, оператор
OVER() устанавливает порядок сортировки по
column_name и помещает результат в столбец
row_number.
⚠️ Совет от профессионала: для увеличения скорости подсчета строк в больших таблицах можно использовать
sysindexes:
SELECT rows FROM sysindexes WHERE id = OBJECT_ID('your_table') AND indid < 2;
Выбор конкретной строки
Для извлечения определенной строки из упорядоченного списка данных:
SELECT * FROM (
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Id) AS RowNum, *
FROM User
) AS RowResults
WHERE RowNum = 5;
Используйте следующую конструкцию, если вам нужно выполнить операцию относительно текущей позиции, например, найти строку, которая предшествует текущей на пять позиций:
SELECT * FROM (
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Id) AS Row, Id, Field1, Field2, Field3
FROM User
) AS us
WHERE Row = CurrentRow – 5;
Фильтрация и упорядочивание строк
С помощью функции
ROW_NUMBER() и оператора
WHERE можно отфильтровать и упорядочить строки:
SELECT row_number, UserName
FROM (
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY JoinDate) AS row_number,
UserName
FROM User
) AS OrderedUsers
WHERE UserName = 'JaneDoe';
Примените функции
MIN и
MAX совместно с
ROW_NUMBER(), чтобы определить номер первой или последней строки:
SELECT MIN(row_number) AS FirstRowNumber
FROM (
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY JoinDate) AS row_number
FROM User
) AS NumberedTable;
Нужно помнить, что при использовании
ROW_NUMBER() важно тщательно проверять синтаксис и правильность именования столбцов в блоке
ORDER BY.
Визуализация
Представьте очередь в кафе как данные в терминах функции
ROW_NUMBER():
☕️ Первый покупатель
☕️ Второй покупатель
☕️ Третий покупатель
☕️ Четвертый покупатель
☕️ Пятый покупатель
🛎️ Кто следующий?
Применение
ROW_NUMBER() аналогично номерам заказов, которые объявляет бариста:
|№ п.п.
|Покупатель
|1
|☕️ Покупатель 1
|2
|☕️ Покупатель 2
|3
|☕️ Покупатель 3
|4
|☕️ Покупатель 4
|5
|☕️ Покупатель 5
Каждому покупателю назначается уникальный идентификатор (строкам назначаются номера строк) в соответствии с порядком их обслуживания (оператор
ORDER BY).
Продвинутые возможности ROW_NUMBER()
Пагинация данных
ROW_NUMBER() может помочь в разбиении результатов на страницы, организации пагинации и получении нужной страницы:
WITH Pagination AS (
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Id) AS RowNum, *
FROM User
)
SELECT * FROM Pagination
WHERE RowNum BETWEEN 21 AND 30;
Группировка данных
Воспользуйтесь
ROW_NUMBER(), чтобы пронумеровать связанные записи и присвоить уникальные номера записям внутри групп:
SELECT groupId,
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY groupId ORDER BY Id) AS RowNumber
FROM User;
Отбор TOP N записей
Чтобы получить список топ N записей для каждой категории, используйте такой запрос:
;WITH Ranking AS (
SELECT Id, Username, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY UserType ORDER BY Reputation DESC) AS Rank
FROM User
)
SELECT * FROM Ranking
WHERE Rank <= 3;
Полезные материалы
- ROW_NUMBER (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная документация по
ROW_NUMBER()от Microsoft.
- Сравнение производительности различных методов пагинации SQL Server — анализ и сравнение методов пагинации и их влияния на производительность.
- SQL server – SQL RANK() против ROW_NUMBER() – Stack Overflow — дискуссия о различии между
RANK()и
ROW_NUMBER().
- ROWNUMBER() против RANK() против DENSERANK() – Сравнение C# Corner — сравнение функций
ROW_NUMBER(),
RANK()и
DENSE_RANK()и их применение.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик