Работа с функцией ROW_NUMBER() в SQL: советы и примеры

#SQL для аналитиков  #SELECT и выборка данных  #Оконные функции (Window Functions)  
Быстрый ответ

Функция ROW_NUMBER() присваивает уникальный идентификатор каждой строке результата запроса. В качестве оператора используется OVER(), он определяет условия разбиения на партиции и устанавливает правила сортировки записей.

Вот пример использования:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY column_name) AS row_number, 
  your_data
FROM 
  your_table;

Функция ROW_NUMBER() начинает нумерацию с единицы, оператор OVER() устанавливает порядок сортировки по column_name и помещает результат в столбец row_number.

⚠️ Совет от профессионала: для увеличения скорости подсчета строк в больших таблицах можно использовать sysindexes:

SQL
Скопировать код
SELECT rows FROM sysindexes WHERE id = OBJECT_ID('your_table') AND indid < 2;
Пошаговый план для смены профессии

Выбор конкретной строки

Для извлечения определенной строки из упорядоченного списка данных:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM (
  SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Id) AS RowNum, *
  FROM User
) AS RowResults
WHERE RowNum = 5;

Используйте следующую конструкцию, если вам нужно выполнить операцию относительно текущей позиции, например, найти строку, которая предшествует текущей на пять позиций:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM (
  SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Id) AS Row, Id, Field1, Field2, Field3 
  FROM User 
) AS us 
WHERE Row = CurrentRow – 5;

Фильтрация и упорядочивание строк

С помощью функции ROW_NUMBER() и оператора WHERE можно отфильтровать и упорядочить строки:

SQL
Скопировать код
SELECT row_number, UserName
FROM (
  SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY JoinDate) AS row_number,
  UserName 
  FROM User
) AS OrderedUsers
WHERE UserName = 'JaneDoe';

Примените функции MIN и MAX совместно с ROW_NUMBER(), чтобы определить номер первой или последней строки:

SQL
Скопировать код
SELECT MIN(row_number) AS FirstRowNumber
FROM (
  SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY JoinDate) AS row_number
  FROM User
) AS NumberedTable;

Нужно помнить, что при использовании ROW_NUMBER() важно тщательно проверять синтаксис и правильность именования столбцов в блоке ORDER BY.

Визуализация

Представьте очередь в кафе как данные в терминах функции ROW_NUMBER():

☕️ Первый покупатель
☕️ Второй покупатель
☕️ Третий покупатель
☕️ Четвертый покупатель
☕️ Пятый покупатель
🛎️ Кто следующий?

Применение ROW_NUMBER() аналогично номерам заказов, которые объявляет бариста:

№ п.п. Покупатель
1 ☕️ Покупатель 1
2 ☕️ Покупатель 2
3 ☕️ Покупатель 3
4 ☕️ Покупатель 4
5 ☕️ Покупатель 5

Каждому покупателю назначается уникальный идентификатор (строкам назначаются номера строк) в соответствии с порядком их обслуживания (оператор ORDER BY).

Продвинутые возможности ROW_NUMBER()

Пагинация данных

ROW_NUMBER() может помочь в разбиении результатов на страницы, организации пагинации и получении нужной страницы:

SQL
Скопировать код
WITH Pagination AS (
  SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Id) AS RowNum, * 
  FROM User
)
SELECT * FROM Pagination
WHERE RowNum BETWEEN 21 AND 30;

Группировка данных

Воспользуйтесь ROW_NUMBER(), чтобы пронумеровать связанные записи и присвоить уникальные номера записям внутри групп:

SQL
Скопировать код
SELECT groupId, 
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY groupId ORDER BY Id) AS RowNumber
FROM User;

Отбор TOP N записей

Чтобы получить список топ N записей для каждой категории, используйте такой запрос:

SQL
Скопировать код
;WITH Ranking AS (
  SELECT Id, Username, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY UserType ORDER BY Reputation DESC) AS Rank
FROM User
)
SELECT * FROM Ranking
WHERE Rank <= 3;

Полезные материалы

  1. ROW_NUMBER (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная документация по ROW_NUMBER() от Microsoft.
  2. Сравнение производительности различных методов пагинации SQL Server — анализ и сравнение методов пагинации и их влияния на производительность.
  3. SQL server – SQL RANK() против ROW_NUMBER() – Stack Overflow — дискуссия о различии между RANK() и ROW_NUMBER().
  4. ROWNUMBER() против RANK() против DENSERANK() – Сравнение C# Corner — сравнение функций ROW_NUMBER(), RANK() и DENSE_RANK() и их применение.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

