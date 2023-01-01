Работа с функцией ROW_NUMBER() в SQL: советы и примеры

Быстрый ответ

Функция ROW_NUMBER() присваивает уникальный идентификатор каждой строке результата запроса. В качестве оператора используется OVER() , он определяет условия разбиения на партиции и устанавливает правила сортировки записей.

Вот пример использования:

SQL Скопировать код SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY column_name) AS row_number, your_data FROM your_table;

Функция ROW_NUMBER() начинает нумерацию с единицы, оператор OVER() устанавливает порядок сортировки по column_name и помещает результат в столбец row_number .

⚠️ Совет от профессионала: для увеличения скорости подсчета строк в больших таблицах можно использовать sysindexes :

SQL Скопировать код SELECT rows FROM sysindexes WHERE id = OBJECT_ID('your_table') AND indid < 2;

Выбор конкретной строки

Для извлечения определенной строки из упорядоченного списка данных:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Id) AS RowNum, * FROM User ) AS RowResults WHERE RowNum = 5;

Используйте следующую конструкцию, если вам нужно выполнить операцию относительно текущей позиции, например, найти строку, которая предшествует текущей на пять позиций:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Id) AS Row, Id, Field1, Field2, Field3 FROM User ) AS us WHERE Row = CurrentRow – 5;

Фильтрация и упорядочивание строк

С помощью функции ROW_NUMBER() и оператора WHERE можно отфильтровать и упорядочить строки:

SQL Скопировать код SELECT row_number, UserName FROM ( SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY JoinDate) AS row_number, UserName FROM User ) AS OrderedUsers WHERE UserName = 'JaneDoe';

Примените функции MIN и MAX совместно с ROW_NUMBER() , чтобы определить номер первой или последней строки:

SQL Скопировать код SELECT MIN(row_number) AS FirstRowNumber FROM ( SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY JoinDate) AS row_number FROM User ) AS NumberedTable;

Нужно помнить, что при использовании ROW_NUMBER() важно тщательно проверять синтаксис и правильность именования столбцов в блоке ORDER BY .

Визуализация

Представьте очередь в кафе как данные в терминах функции ROW_NUMBER() :

☕️ Первый покупатель

☕️ Второй покупатель

☕️ Третий покупатель

☕️ Четвертый покупатель

☕️ Пятый покупатель

🛎️ Кто следующий?

Применение ROW_NUMBER() аналогично номерам заказов, которые объявляет бариста:

№ п.п. Покупатель 1 ☕️ Покупатель 1 2 ☕️ Покупатель 2 3 ☕️ Покупатель 3 4 ☕️ Покупатель 4 5 ☕️ Покупатель 5

Каждому покупателю назначается уникальный идентификатор (строкам назначаются номера строк) в соответствии с порядком их обслуживания (оператор ORDER BY ).

Продвинутые возможности ROW_NUMBER()

Пагинация данных

ROW_NUMBER() может помочь в разбиении результатов на страницы, организации пагинации и получении нужной страницы:

SQL Скопировать код WITH Pagination AS ( SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Id) AS RowNum, * FROM User ) SELECT * FROM Pagination WHERE RowNum BETWEEN 21 AND 30;

Группировка данных

Воспользуйтесь ROW_NUMBER() , чтобы пронумеровать связанные записи и присвоить уникальные номера записям внутри групп:

SQL Скопировать код SELECT groupId, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY groupId ORDER BY Id) AS RowNumber FROM User;

Отбор TOP N записей

Чтобы получить список топ N записей для каждой категории, используйте такой запрос:

SQL Скопировать код ;WITH Ranking AS ( SELECT Id, Username, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY UserType ORDER BY Reputation DESC) AS Rank FROM User ) SELECT * FROM Ranking WHERE Rank <= 3;

Полезные материалы