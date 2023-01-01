Работа с функцией Now() в SQL для выбора текущей даты

Быстрый ответ

Для сравнения с текущей датой в MySQL используйте функцию CURDATE() , а в SQL Server — выражение CAST(GETDATE() AS DATE) :

MySQL : WHERE last_ride_date = CURDATE()

: SQL Server: WHERE CAST(event_date AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE)

Если необходимо учесть все события, происшедшие в течение текущего дня, используйте следующие запросы:

MySQL : WHERE last_seen_datetime >= CURDATE() AND last_seen_datetime < CURDATE() + INTERVAL 1 DAY

: SQL Server: WHERE matrix_entry_datetime >= CAST(GETDATE() AS DATE) AND matrix_entry_datetime < DATEADD(DAY, 1, CAST(GETDATE() AS DATE))

PostgreSQL и Oracle: Сравнение с текущим днем

В PostgreSQL, чтобы представить сегодняшнюю дату без указания времени, используйте current_date :

WHERE bake_date = current_date

В Oracle для удаления временного компонента даты используйте функцию trunc() :

WHERE trunc(sold_date_time) = trunc(sysdate)

Визуализация

Визуальное представление сравнения дат с текущим днем выглядит следующим образом:

Markdown Скопировать код | Данные по датам | Соответствие текущему дню? | | --------------------- | ------------------------- | | Вчерашние задачи (📆) | Нет (❌) | | Сегодняшние задачи (🔥)| Да (✔️) | | Завтрашние задачи (📅) | Неприменимо (❌) |

Учет временных интервалов и производительность: поддерживаем SQL в форме

Если требуется учесть точные временные рамки:

MySQL : WHERE dog_meeting_time BETWEEN NOW() AND NOW() + INTERVAL 1 DAY

: SQL Server: WHERE teleport_time BETWEEN CAST(GETDATE() AS DATE) AND DATEADD(DAY, 1, CAST(GETDATE() AS DATE))

Что касается индексов и производительности, следует помнить:

Лучше избегать преобразования данных в запросах, поскольку это может влиять на эффективность использования индексов.

Используйте функции, специфичные для данной БД, для поддержания производительности запросов и совместимости с индексами.

SQLite и "суп" из дат

В SQLite при работе с датами используется функция strftime , несмотря на отсутствие специальных типов данных:

WHERE strftime('%Y-%m-%d', weapon_used_datetime) = strftime('%Y-%m-%d', 'now', 'localtime')

Для извлечения определенных частей даты:

WHERE DAY(sock_found_date) = DAY(GETDATE()) AND MONTH(sock_found_date) = MONTH(GETDATE())

У каждой SQL базы данных есть свои особенности работы с датами, важно учитывать их и особенности преобразования и типов данных.

