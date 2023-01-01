Работа с функцией Now() в SQL для выбора текущей даты#SQL для аналитиков #Основы SQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для сравнения с текущей датой в MySQL используйте функцию
CURDATE(), а в SQL Server — выражение
CAST(GETDATE() AS DATE):
- MySQL:
WHERE last_ride_date = CURDATE()
- SQL Server:
WHERE CAST(event_date AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE)
Если необходимо учесть все события, происшедшие в течение текущего дня, используйте следующие запросы:
- MySQL:
WHERE last_seen_datetime >= CURDATE() AND last_seen_datetime < CURDATE() + INTERVAL 1 DAY
- SQL Server:
WHERE matrix_entry_datetime >= CAST(GETDATE() AS DATE) AND matrix_entry_datetime < DATEADD(DAY, 1, CAST(GETDATE() AS DATE))
PostgreSQL и Oracle: Сравнение с текущим днем
В PostgreSQL, чтобы представить сегодняшнюю дату без указания времени, используйте
current_date:
WHERE bake_date = current_date
В Oracle для удаления временного компонента даты используйте функцию
trunc():
WHERE trunc(sold_date_time) = trunc(sysdate)
Визуализация
Визуальное представление сравнения дат с текущим днем выглядит следующим образом:
| Данные по датам | Соответствие текущему дню? |
| --------------------- | ------------------------- |
| Вчерашние задачи (📆) | Нет (❌) |
| Сегодняшние задачи (🔥)| Да (✔️) |
| Завтрашние задачи (📅) | Неприменимо (❌) |
Учет временных интервалов и производительность: поддерживаем SQL в форме
Если требуется учесть точные временные рамки:
- MySQL:
WHERE dog_meeting_time BETWEEN NOW() AND NOW() + INTERVAL 1 DAY
- SQL Server:
WHERE teleport_time BETWEEN CAST(GETDATE() AS DATE) AND DATEADD(DAY, 1, CAST(GETDATE() AS DATE))
Что касается индексов и производительности, следует помнить:
- Лучше избегать преобразования данных в запросах, поскольку это может влиять на эффективность использования индексов.
- Используйте функции, специфичные для данной БД, для поддержания производительности запросов и совместимости с индексами.
SQLite и "суп" из дат
В SQLite при работе с датами используется функция
strftime, несмотря на отсутствие специальных типов данных:
WHERE strftime('%Y-%m-%d', weapon_used_datetime) = strftime('%Y-%m-%d', 'now', 'localtime')
Для извлечения определенных частей даты:
WHERE DAY(sock_found_date) = DAY(GETDATE()) AND MONTH(sock_found_date) = MONTH(GETDATE())
У каждой SQL базы данных есть свои особенности работы с датами, важно учитывать их и особенности преобразования и типов данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик