Работа оператора EXISTS с подзапросами в SQL: принципы и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Оператор EXISTS в SQL применяется для проведения проверки: возвращает ли подзапрос какие-либо строки. В зависимости от результата, он возвращает значение TRUE или FALSE. Этот оператор часто применяется в условии WHERE для отбора результатов основного запроса в соответствии с данными, связанными в другой таблице.

Вот пример кода:

SQL Скопировать код SELECT * FROM employees e WHERE EXISTS ( SELECT 1 FROM departments d WHERE d.manager_id = e.id -- "Ищем руководителей, которые есть в отделах!" );

Запрос выше возвращает сотрудников, которые имеют подчинённых в одном или более отделах. Использование SELECT 1 является хорошим тоном: оно позволяет проводить проверку данных, не вдаваясь в вычисление конкретных значений из подзапроса.

Глубже в EXISTS

Оператор EXISTS можно сравнить с индикатором наличия данных, не учитывающим их количество.

Связь с подзапросами

Большинство видов использования EXISTS подразумевают применение подходящего подзапроса, при этом проверка проводится для каждой строки основной таблицы отдельно.

Стратегия выполнения подзапроса

Находится мнение, что EXISTS требует полного выполнения подзапроса, но это не так. Он прерывается сразу после нахождения первой подходящей строки, что позволяет экономить время и ресурсы системы.

Примеры использования

Предотвращение дублирования данных

Повышение эффективности при работе с большими объёмами данных

Чёткое выражение требований к запросу

Визуализация

Допустим, мы находимся в публичной библиотеке 📚 и ищем книги из данного нами списка названий 🏷️.

Markdown Скопировать код 🏷️: ["Повесть о двух городах", "Моби Дик", "Великий Гэтсби"] 📚: ["Повесть о двух городах", "1984", "Гордость и предубеждение", "Джейн Эйр", "Моби Дик"]

Применение EXISTS можно сравнить с вопросом библиотекарю 🧑‍🏫: Есть ли в библиотеке книги из нашего списка?

Если библиотекарь находит хотя бы одну из таких книг 👍, условие EXISTS признаётся истинным.

Markdown Скопировать код 🧑‍🏫: "Да, у нас есть 'Повесть о двух городах' и 'Моби Дик'!" 👍: (EXISTS возвращает TRUE)

Если нужных книг нет 👎, условие EXISTS признаётся ложным.

Markdown Скопировать код 🧑‍🏫: "К сожалению, 'Великий Гэтсби' у нас временно нет." 👎: (EXISTS возвращает FALSE)

EXISTS vs. IN vs. JOIN

В случае, когда выбор конкретных полей не важен

Одним из преимуществ EXISTS является то, что ему безразлично, какие конкретно поля выбраны; достаточно нахождения хотя бы одной строки. Вместо конкретного поля можно направить SELECT 1 , результат от этого не изменится.

EXISTS vs. IN

Когда необходимо обработать большие наборы данных, EXISTS может работать быстрее, чем IN , так как он прекращает работу сразу после нахождения первого соответствия, в то время как IN ждёт окончания полного перебора.

EXISTS vs. JOIN

При использовании JOIN существует риск появления дубликатов. EXISTS может предотвратить это, позволяя избежать лишних дублей с самого начала, в отличие от JOIN , который может потребовать дополнительного использования DISTINCT .

Дополнительные способы использования и замечания

Применение JOIN и INTERSECT

JOIN и INTERSECT можно использовать для проверки связей между данными, однако это может ухудшить эффективность работы, особенно при использовании больших таблиц.

Использование 'NOT EXISTS' для исключения строк

NOT EXISTS применяется для исключения тех строк, для которых подзапрос находит соответствия. Образно говоря, это как попытка входа в клуб: если ваше имя есть в черном списке, вас не пустят.

Использование EXISTS в сложных запросах