Проверка версии SQL сервера в T-SQL: оператор Like, переменные#Разное
Быстрый ответ
При проверке значений переменных в
T-SQL используйте оператор
LIKE:
- Воспользуйтесь выражением
LIKE @Переменная + '%'для поиска строк, начинающихся с подставленной переменной.
- Используйте
LIKE '%' + @Переменная + '%'для отыскания строк, которые содержат указанную переменную.
DECLARE @КлючевоеСлово NVARCHAR(100) = 'ИщиМеня';
-- Проверка StartsWith:
SELECT * FROM Таблица WHERE Столбец LIKE @КлючевоеСлово + '%';
-- Проверка Contains:
SELECT * FROM Таблица WHERE Столбец LIKE '%' + @КлючевоеСлово + '%';
Вместо
Таблица и
Столбец указываются реальные имена, также определяется значение вашего
@КлючевоеСлово.
Изучаем детальнее: От основных моментов к подробностям
Подстановочные символы: Костяк оператора LIKE
Символ
% играет важную роль при использовании оператора
LIKE:
LIKE 'Данные%'найдёт состояние "БазеДанных", "ДанныеНауки" и аналогичные строки, начинающиеся на "Данные".
LIKE 'Данные_'подойдёт для односимвольных добавлений, например: "ДанныеЧ" или "Данные1", но не для "Данные12".
LIKE 'Данные%Центр_'найдёт строки типа "ДанныеЦентр1" или "ДанныеЦентрА", продемонстрировав гибкость данного подхода.
Работаем с чувствительностью к регистру
Используйте функции
UPPER() или
LOWER(), чтобы обеспечить независимость от регистра:
SELECT * FROM Таблица WHERE UPPER(Столбец) LIKE UPPER(@КлючевоеСлово + '%');
Различные типы данных: Работаем со сменой типов
В случаях, когда требуется работать с функциями, не принимающими строки, проведите приведение типов данных:
DECLARE @ИмяВерсии NVARCHAR(256) = CAST(SERVERPROPERTY('Edition') AS NVARCHAR(256));
Переходим к другим функциям: CHARINDEX для проверки StartsWith
Функция
CHARINDEX предлагает дополнительный способ определения начала подстроки:
DECLARE @ЭкспрессБит BIT;
IF CHARINDEX('Express Edition', @ИмяВерсии) = 1
SET @ЭкспрессБит = 1;
ELSE
SET @ЭкспрессБит = 0;
Краткость — это заслуга функции IIF
Функция
IIF, доступная начиная с SQL Server 2012, позволяет проверять условия более кратко:
SET @ЭкспрессБит = IIF(LEFT(@ИмяВерсии, 15) = 'Express Edition', 1, 0);
Используем PATINDEX для более сложных паттернов
Функция
PATINDEX отличается продвинутым поиском по шаблонам и будет полезна тем, кто любит работать с регулярными выражениями:
-- Поиск позиции числовой последовательности в строке.
SELECT PATINDEX('%[0-9]%', Столбец) FROM Таблица;
Визуализация: Одно изображение заменит тысячу строк кода!
Представьте, что ваша таблица в базе данных – это книжная полка 📚. Каждая книга – это строка, а название на корешке – это ваш столбец. В таком случае:
Для поиска книги, начинающейся на 'Гарри':
SELECT * FROM 📚 WHERE 🏷️ LIKE 'Гарри%';
Для поиска книги, содержащей слово 'Магия':
SELECT * FROM 📚 WHERE 🏷️ LIKE '%Магия%';
Практические сценарии: От единичных примеров до обычных задач
Динамические строковые шаблоны: Одна строка, чтобы проверять все
Динамический SQL обеспечивает необходимую гибкость, однако требует осторожного применения.
SET @SQLCommand = 'SELECT * FROM ' + @ИмяТаблицы + ' WHERE ' + @ИмяСтолбца + ' LIKE ''' + @ШаблонПоиска + '%''';
EXEC sp_executeSQL @SQLCommand;
Дилемма специальных символов
Для работы со спецсимволами используйте квадратные скобки или ключевое слово
ESCAPE:
-- Поиск символа процента в строке:
SELECT * FROM Таблица WHERE Столбец LIKE '%[%]%' ESCAPE '[';
Поиск по нескольким шаблонам: Расширяем возможности
Можно комбинировать подстановочные символы для поиска сложных комбинаций строк:
-- Поиск строк, содержащих 'ing', за которым следует 'data':
SELECT * FROM Таблица WHERE Столбец LIKE '%ing%data%';
Избегание подводных камней: Поддерживаем эффективность
В больших базах данных необдуманное использование шаблонов с
% может привести к снижению производительности. Индексированные представления или полнотекстовый индекс помогут оптимизировать процесс.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы