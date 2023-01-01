Проверка существования файлов по пути в SQL Server

Быстрый ответ

Чтобы осуществить проверку существования файла в SQL Server, вы можете использовать процедуру xp_fileexist :

SQL Скопировать код DECLARE @FileExists INT; EXEC xp_fileexist 'путь_к_файлу', @FileExists OUTPUT; SELECT @FileExists;

Не забывайте подставлять вместо 'путь_к_файлу' актуальный путь до вашего файла.

Создание основы: функция для проверки существования файла

Оформим проверку наличия файла в виде функции! Создание собственной SQL-функции обеспечит более удобный вызов из вашего кода:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION dbo.fn_FileExists(@FilePath NVARCHAR(260)) RETURNS BIT AS BEGIN DECLARE @FileExists INT; EXEC master.dbo.xp_fileexist @FilePath, @FileExists OUTPUT; -- Возвращается '1', если файл существует, и '0' в противном случае RETURN @FileExists; END

Теперь для определения существования файла достаточно будет вызвать dbo.fn_FileExists , указав путь к нему.

Автоматизация с помощью вычисляемого столбца

Облегчите себе задачу и определите автоматическую проверку существования файла на стороне SQL Server, добавив в вашу таблицу вычисляемый столбец:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ВашаТаблица ADD FileExists AS (dbo.fn_FileExists(FilePathColumn))

Не забывайте: для проверки существования файлов и каталогов требуются соответствующие права доступа. SQL Server не способен нарушить правила системы безопасности!

Лучшие практики: обработка ошибок

Для корректной обработки исключительных ситуаций при проверке существования файлов стоит использовать конструкцию TRY...CATCH:

SQL Скопировать код BEGIN TRY -- Код проверки файла END TRY BEGIN CATCH SELECT ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber, ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage; -- Код для обработки ошибки END CATCH

Проверка существования файлов в цикле: использование курсоров

Если вам требуется проверить несколько файлов, используйте курсоры вместе с функцией xp_fileexist :

SQL Скопировать код DECLARE @FilePath NVARCHAR(260); DECLARE file_cursor CURSOR FOR SELECT FilePathColumn FROM ВашаТаблица; OPEN file_cursor; FETCH NEXT FROM file_cursor INTO @FilePath; WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN EXEC dbo.fn_FileExists @FilePath; FETCH NEXT FROM file_cursor INTO @FilePath; END; CLOSE file_cursor; DEALLOCATE file_cursor; -- Важно не забывать освободить ресурсы

Права доступа

Если SQL Server работает под учетной записью Network Service, для обеспечения доступа проведите следующие действия соответствующей папки:

Кликните правой кнопкой мыши по папке и выберите «Свойства». Перейдите на вкладку «Безопасность» и нажмите «Изменить». Нажмите «Добавить», введите «Network Service» в соответствующее поле, а затем нажмите «ОК». Установите необходимые разрешения (например на чтение и запись). Примените изменения. Готово!

Защита информации: повышение безопасности

Избегайте использования xp_cmdshell ввиду возможных уязвимостей. Это приводит к повышенному риску безопасности. Вместо этого лучше использовать xp_fileexist — это надежнее и безопаснее. Всегда используйте параметрезованные запросы для оптимизации безопасности и удобства.

Визуализация

Для понимания протокола проверки существования файла можно воспользоваться следующей аналогией:

Markdown Скопировать код Проверка файла напоминает проверку наличия свободных мест в зале. Каждый **файл** — это **место для зрителя**:

SQL Скопировать код EXEC xp_fileexist 'C:\путь\к\файлу.txt', @FileExists OUTPUT; -- Вы (🕵️) проверяете, занято ли место.

Markdown Скопировать код Возможные исходы: - Место занято: 💺✅ (Файл найден!) - Место свободно: 💺❌ (Файла нет!)

Дополнительные соображения

Чтобы улучшить производительность, имеет смысл обратить внимание на следующие обстоятельства:

Используйте SET NOCOUNT ON для предотвращения вывода лишних сообщений от SQL Server.

для предотвращения вывода лишних сообщений от SQL Server. При проверке большого количества файлов может оказаться полезным использование временных таблиц. Не забывайте очищать их после использования.

Параметризованные запросы — это первостепенный способ защиты от SQL-инъекций.

Полезные материалы