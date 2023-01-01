Проверка синтаксиса SQL запросов в PostgreSQL без их запуска#Разное
Быстрый ответ
Для проверки правильности синтаксиса SQL в PostgreSQL воспользуйтесь оператором DO:
DO $$ BEGIN RAISE NOTICE 'Тестирование синтаксиса. Удачи!'; END $$;
Заместите ваш запрос вместо
'Тестирование синтаксиса. Удачи!'. В результате PostgreSQL протестирует ваши запросы на предмет синтаксических ошибок, но при этом сам запрос выполнен не будет, соответственно, ваши данные останутся нетронутыми.
Предварительное тестирование SQL-запросов
Перед тем как запускать запросы, убедитесь в их корректности и оптимальности. Для этого используйте специализированные инструменты и придерживайтесь лучших практик.
Проверка SQL с помощью pgsanity
pgsanity используя парсер PostgreSQL, проверит синтаксис SQL и выдаст сообщения об ошибках. Этот инструмент может быть полезен в процессе разработки — для тестирования кода перед его отправкой в систему контроля версий.
# для установки через pip
pip install pgsanity
# для проверки файла SQL-запросами
pgsanity your_sql_file.sql
Используйте EXPLAIN, чтобы лучше понять SQL
Команда EXPLAIN позволяет посмотреть, как PostgreSQL планирует выполнить ваш SQL-запрос. Это предоставит полезную информацию об алгоритме выполнения и поможет проверить синтаксис без изменения данных.
# EXPLAIN проверит ваш запрос
EXPLAIN SELECT * FROM ВашаТаблица;
Клонирование базы данных: проверенная практика
Создание копии вашего рабочего базы данных обеспечивает безопасную среду для тестирования SQL. Все изменения будут производиться в этой копии, оставляя актуальные данные неизменными.
Надежный помощник: функция is_sql()
Функция
is_sql() позволяет выполнить проверку синтаксиса «на лету». Она подходит для быстрой верификации.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: необратимые операции
Некоторые действия, включая использование dblink, не могут быть откачены даже в рамках транзакций
BEGIN/
ROLLBACK. Требуется осторожность при работе с ними.
Для безопасности и соответствия стандартам используйте: Mimer SQL Validator
С помощью Mimer SQL Validator вы можете проверить SQL на соответствие стандартам SQL-92, SQL-99, SQL-03 и убедиться, что ваш запрос выполнен согласно общепринятым нормам.
GitHub: сообщество в защиту качества
На GitHub вы можете найти инструменты для тестирования SQL, созданные сообществом. Их широкий выбор и доступность делают их отличными помощниками в работе.
Визуализация
Для наглядности, можно представить проверку синтаксиса SQL как прочтение рецепта перед приготовлением блюда:
Кулинарная книга (📔): "Добавьте две чашки муки, затем смешайте с водой..."
Проверка синтаксиса SQL 👓:
🔍 Ищем опечатки...
🔍 Проверяем ингредиенты...
🔍 Проверяем порядок действий...
Результат:
✅ С рецептом все в порядке! Можно приступать к готовке!
ИЛИ
❌ Стоп! Пропущена запятая после "муки".
Готовим качественный SQL: не только с правильным синтаксисом
Производительность — наравне с правильностью
Синтаксис — это основа, но стоит обращать внимание на производительность запроса. В этом вам поможет
EXPLAIN ANALYZE.
Создайте элементы для повторного использования
Заключите часто используемые запросы в пользовательские функции. Кроме упрощения проверки, это увеличит частоту их применения.
Проводите всестороннее тестирование
Фреймворки для тестирования SQL позволяют автоматизировать тестирование отдельных элементов запроса. Благодаря этим инструментам можно проверить не только синтаксис, но и логику работы, а также результаты.
Проявите детективные навыки при работе с SQL
Стремитесь понимать причины ошибок. Синтаксическая ошибка может указывать на другие проблемы, например, отсутствие объектов в базе данных или проблемы с доступом.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация по оператору PREPARE — Официальная документация, полезная для проверки синтаксиса SQL-запросов.
- pgAdmin — набор инструментов для управления PostgreSQL — Всеобъемлющий набор инструментов для работы с PostgreSQL, включая различные средства для тестирования.
- PostgreSQL: Архив общения комьюнити пользователей PostgreSQL — Пространство для обмена опытом и обсуждения различных вопросов среди пользователей PostgreSQL.
- PostgreSQL: Документация по PL/pgSQL — Советы по написанию SQL-функций, включая проверку синтаксиса.
- DbSchema — Графический интерфейс для работы с базами данных — Инструментарий для интерактивного проектирования и составления SQL-запросов для PostgreSQL, будет полезен, если вам сложно запомнить структуру таблиц.
