Проверка синтаксиса SQL запросов в PostgreSQL без их запуска

Быстрый ответ

Для проверки правильности синтаксиса SQL в PostgreSQL воспользуйтесь оператором DO:

SQL Скопировать код DO $$ BEGIN RAISE NOTICE 'Тестирование синтаксиса. Удачи!'; END $$;

Заместите ваш запрос вместо 'Тестирование синтаксиса. Удачи!' . В результате PostgreSQL протестирует ваши запросы на предмет синтаксических ошибок, но при этом сам запрос выполнен не будет, соответственно, ваши данные останутся нетронутыми.

Предварительное тестирование SQL-запросов

Перед тем как запускать запросы, убедитесь в их корректности и оптимальности. Для этого используйте специализированные инструменты и придерживайтесь лучших практик.

Проверка SQL с помощью pgsanity

pgsanity используя парсер PostgreSQL, проверит синтаксис SQL и выдаст сообщения об ошибках. Этот инструмент может быть полезен в процессе разработки — для тестирования кода перед его отправкой в систему контроля версий.

Bash Скопировать код # для установки через pip pip install pgsanity # для проверки файла SQL-запросами pgsanity your_sql_file.sql

Используйте EXPLAIN, чтобы лучше понять SQL

Команда EXPLAIN позволяет посмотреть, как PostgreSQL планирует выполнить ваш SQL-запрос. Это предоставит полезную информацию об алгоритме выполнения и поможет проверить синтаксис без изменения данных.

SQL Скопировать код # EXPLAIN проверит ваш запрос EXPLAIN SELECT * FROM ВашаТаблица;

Клонирование базы данных: проверенная практика

Создание копии вашего рабочего базы данных обеспечивает безопасную среду для тестирования SQL. Все изменения будут производиться в этой копии, оставляя актуальные данные неизменными.

Надежный помощник: функция is_sql()

Функция is_sql() позволяет выполнить проверку синтаксиса «на лету». Она подходит для быстрой верификации.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: необратимые операции

Некоторые действия, включая использование dblink, не могут быть откачены даже в рамках транзакций BEGIN / ROLLBACK . Требуется осторожность при работе с ними.

Для безопасности и соответствия стандартам используйте: Mimer SQL Validator

С помощью Mimer SQL Validator вы можете проверить SQL на соответствие стандартам SQL-92, SQL-99, SQL-03 и убедиться, что ваш запрос выполнен согласно общепринятым нормам.

GitHub: сообщество в защиту качества

На GitHub вы можете найти инструменты для тестирования SQL, созданные сообществом. Их широкий выбор и доступность делают их отличными помощниками в работе.

Визуализация

Для наглядности, можно представить проверку синтаксиса SQL как прочтение рецепта перед приготовлением блюда:

Markdown Скопировать код Кулинарная книга (📔): "Добавьте две чашки муки, затем смешайте с водой..."

Проверка синтаксиса SQL 👓:

Markdown Скопировать код 🔍 Ищем опечатки... 🔍 Проверяем ингредиенты... 🔍 Проверяем порядок действий...

Результат:

Markdown Скопировать код ✅ С рецептом все в порядке! Можно приступать к готовке! ИЛИ ❌ Стоп! Пропущена запятая после "муки".

Готовим качественный SQL: не только с правильным синтаксисом

Производительность — наравне с правильностью

Синтаксис — это основа, но стоит обращать внимание на производительность запроса. В этом вам поможет EXPLAIN ANALYZE .

Создайте элементы для повторного использования

Заключите часто используемые запросы в пользовательские функции. Кроме упрощения проверки, это увеличит частоту их применения.

Проводите всестороннее тестирование

Фреймворки для тестирования SQL позволяют автоматизировать тестирование отдельных элементов запроса. Благодаря этим инструментам можно проверить не только синтаксис, но и логику работы, а также результаты.

Проявите детективные навыки при работе с SQL

Стремитесь понимать причины ошибок. Синтаксическая ошибка может указывать на другие проблемы, например, отсутствие объектов в базе данных или проблемы с доступом.

