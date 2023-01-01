Проверка наличия значения в нескольких столбцах SQL

Быстрый ответ

Если вам необходимо узнать, существует ли определенное значение в нескольких колонках, вы можете воспользоваться оператором OR:

SQL Скопировать код SELECT * FROM имя_таблицы WHERE 'значение' IN (колонка1, колонка2, колонка3);

Иначе можно воспользоваться временной виртуальной таблицей, используя оператор IN и конструкцию VALUES:

SQL Скопировать код SELECT * FROM имя_таблицы WHERE 'значение' IN (SELECT * FROM (VALUES (колонка1), (колонка2), (колонка3)) AS value_list(column));

Преимущества использования предиката IN

Для замены множественных условий с использованием OR предикат IN помогает создать более читабельный запрос:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE 'значение' IN (колонка1, колонка2, колонка3);

КОНКАТЕНАЦИЯ: поиск в объединенных колонках

Если значения распространяются по различным колонкам, возможно, их конкатенация окажется полезной:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE CONCAT(колонка1, колонка2, колонка3) LIKE '%значение%';

Для унификации типов данных возможно потребуется привести числовые колонки к типу VARCHAR:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE CONCAT(CAST(колонка1 AS VARCHAR), CAST(колонка2 AS VARCHAR), CAST(колонка3 AS VARCHAR)) LIKE '%значение%';

Ускорение с помощью подзапросов

Для повышения производительности и улучшения читаемости кода вы можете использовать подзапросы с применением оператора IN:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица t1 WHERE EXISTS ( SELECT 1 FROM ( SELECT колонка1 UNION ALL SELECT колонка2 UNION ALL SELECT колонка3 ) AS подзапрос(value_column) WHERE t1.id = подзапрос.value_column );

Улучшение эффективности и скорости работы

Оператор IN делает запросы более читаемыми, а добавление индексов на соответствующие колонки существенно ускоряет их выполнение.

Визуализация

Вообразите, что вы ищете золотой билет (🎟️), спрятанный в одной из колонок таблицы:

Markdown Скопировать код | Ряд | Колонка A | Колонка B | Колонка C | Результат | | --- | --------- | --------- | --------- | ---------- | | 1 | 🍫 | 🎟️ | 🍬 | Найдено! ✅ | | 2 | 🍭 | 🍫 | 🍬 | Не тут ❌ | | 3 | 🍬 | 🍭 | 🎟️ | Найдено! ✅ |

Для этого составим запрос, который будет просматривать каждую колонку в поисках желанного 🎟️:

SQL Скопировать код SELECT * FROM таблица WHERE КолонкаA = '🎟️' OR КолонкаB = '🎟️' OR КолонкаC = '🎟️';

Как настойчивый детектив, SQL-запрос не успокоится, пока не найдет золотой билет.

Настройка методов под ваши требования

Индивидуальный подход к применению описанных выше методов – замечательная практика:

При работе с производными таблицами или сложными сочетаниями стоит вернуться к использованию IN с подзапросами. Для работы с переменными полями следует воспользоваться динамическим SQL. Операторы CASE используются для реализации различной логики или сложных условий. При работе с объединенными значениями следует привести типы данных, чтобы предотвратить получение неожиданных результатов.

Отдайте предпочтение читаемости и удобству поддержки

Хоть сложный код и может представлять из себя интересное вызов, не забывайте о важности его читаемости и простоте поддержки. Облегчите задачу тем, кто в будущем будет работать над вашим кодом, – создавайте запросы, которые будут понятны и легко воспринимаемы.

