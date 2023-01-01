Проверка наличия значения в нескольких столбцах SQL#SQL для аналитиков #WHERE и фильтрация #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Если вам необходимо узнать, существует ли определенное значение в нескольких колонках, вы можете воспользоваться оператором OR:
SELECT * FROM имя_таблицы WHERE 'значение' IN (колонка1, колонка2, колонка3);
Иначе можно воспользоваться временной виртуальной таблицей, используя оператор IN и конструкцию VALUES:
SELECT * FROM имя_таблицы
WHERE 'значение' IN (SELECT * FROM (VALUES (колонка1), (колонка2), (колонка3)) AS value_list(column));
Преимущества использования предиката IN
Для замены множественных условий с использованием OR предикат IN помогает создать более читабельный запрос:
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE 'значение' IN (колонка1, колонка2, колонка3);
КОНКАТЕНАЦИЯ: поиск в объединенных колонках
Если значения распространяются по различным колонкам, возможно, их конкатенация окажется полезной:
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE CONCAT(колонка1, колонка2, колонка3) LIKE '%значение%';
Для унификации типов данных возможно потребуется привести числовые колонки к типу VARCHAR:
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE CONCAT(CAST(колонка1 AS VARCHAR), CAST(колонка2 AS VARCHAR), CAST(колонка3 AS VARCHAR)) LIKE '%значение%';
Ускорение с помощью подзапросов
Для повышения производительности и улучшения читаемости кода вы можете использовать подзапросы с применением оператора IN:
SELECT *
FROM ваша_таблица t1
WHERE EXISTS (
SELECT 1
FROM (
SELECT колонка1
UNION ALL
SELECT колонка2
UNION ALL
SELECT колонка3
) AS подзапрос(value_column)
WHERE t1.id = подзапрос.value_column
);
Улучшение эффективности и скорости работы
Оператор IN делает запросы более читаемыми, а добавление индексов на соответствующие колонки существенно ускоряет их выполнение.
Визуализация
Вообразите, что вы ищете золотой билет (🎟️), спрятанный в одной из колонок таблицы:
| Ряд | Колонка A | Колонка B | Колонка C | Результат |
| --- | --------- | --------- | --------- | ---------- |
| 1 | 🍫 | 🎟️ | 🍬 | Найдено! ✅ |
| 2 | 🍭 | 🍫 | 🍬 | Не тут ❌ |
| 3 | 🍬 | 🍭 | 🎟️ | Найдено! ✅ |
Для этого составим запрос, который будет просматривать каждую колонку в поисках желанного 🎟️:
SELECT *
FROM таблица
WHERE КолонкаA = '🎟️' OR КолонкаB = '🎟️' OR КолонкаC = '🎟️';
Как настойчивый детектив, SQL-запрос не успокоится, пока не найдет золотой билет.
Настройка методов под ваши требования
Индивидуальный подход к применению описанных выше методов – замечательная практика:
- При работе с производными таблицами или сложными сочетаниями стоит вернуться к использованию IN с подзапросами.
- Для работы с переменными полями следует воспользоваться динамическим SQL.
- Операторы CASE используются для реализации различной логики или сложных условий.
- При работе с объединенными значениями следует привести типы данных, чтобы предотвратить получение неожиданных результатов.
Отдайте предпочтение читаемости и удобству поддержки
Хоть сложный код и может представлять из себя интересное вызов, не забывайте о важности его читаемости и простоте поддержки. Облегчите задачу тем, кто в будущем будет работать над вашим кодом, – создавайте запросы, которые будут понятны и легко воспринимаемы.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик