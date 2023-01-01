logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Проверка наличия значения в нескольких столбцах SQL
Перейти

Проверка наличия значения в нескольких столбцах SQL

#SQL для аналитиков  #WHERE и фильтрация  #NULL и обработка пропусков  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вам необходимо узнать, существует ли определенное значение в нескольких колонках, вы можете воспользоваться оператором OR:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM имя_таблицы WHERE 'значение' IN (колонка1, колонка2, колонка3);

Иначе можно воспользоваться временной виртуальной таблицей, используя оператор IN и конструкцию VALUES:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM имя_таблицы
WHERE 'значение' IN (SELECT * FROM (VALUES (колонка1), (колонка2), (колонка3)) AS value_list(column));
Преимущества использования предиката IN

Для замены множественных условий с использованием OR предикат IN помогает создать более читабельный запрос:

SQL
Скопировать код
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE 'значение' IN (колонка1, колонка2, колонка3);

КОНКАТЕНАЦИЯ: поиск в объединенных колонках

Если значения распространяются по различным колонкам, возможно, их конкатенация окажется полезной:

SQL
Скопировать код
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE CONCAT(колонка1, колонка2, колонка3) LIKE '%значение%';

Для унификации типов данных возможно потребуется привести числовые колонки к типу VARCHAR:

SQL
Скопировать код
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE CONCAT(CAST(колонка1 AS VARCHAR), CAST(колонка2 AS VARCHAR), CAST(колонка3 AS VARCHAR)) LIKE '%значение%';

Ускорение с помощью подзапросов

Для повышения производительности и улучшения читаемости кода вы можете использовать подзапросы с применением оператора IN:

SQL
Скопировать код
SELECT *
FROM ваша_таблица t1
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM (
        SELECT колонка1
        UNION ALL
        SELECT колонка2
        UNION ALL
        SELECT колонка3
    ) AS подзапрос(value_column)
    WHERE t1.id = подзапрос.value_column
);

Улучшение эффективности и скорости работы

Оператор IN делает запросы более читаемыми, а добавление индексов на соответствующие колонки существенно ускоряет их выполнение.

Визуализация

Вообразите, что вы ищете золотой билет (🎟️), спрятанный в одной из колонок таблицы:

Markdown
Скопировать код
| Ряд | Колонка A | Колонка B | Колонка C | Результат  |
| --- | --------- | --------- | --------- | ---------- |
| 1   | 🍫         | 🎟️         | 🍬         | Найдено! ✅ |
| 2   | 🍭         | 🍫         | 🍬         | Не тут ❌   |
| 3   | 🍬         | 🍭         | 🎟️         | Найдено! ✅ |

Для этого составим запрос, который будет просматривать каждую колонку в поисках желанного 🎟️:

SQL
Скопировать код
SELECT *
FROM таблица
WHERE КолонкаA = '🎟️' OR КолонкаB = '🎟️' OR КолонкаC = '🎟️';

Как настойчивый детектив, SQL-запрос не успокоится, пока не найдет золотой билет.

Настройка методов под ваши требования

Индивидуальный подход к применению описанных выше методов – замечательная практика:

  1. При работе с производными таблицами или сложными сочетаниями стоит вернуться к использованию IN с подзапросами.
  2. Для работы с переменными полями следует воспользоваться динамическим SQL.
  3. Операторы CASE используются для реализации различной логики или сложных условий.
  4. При работе с объединенными значениями следует привести типы данных, чтобы предотвратить получение неожиданных результатов.

Отдайте предпочтение читаемости и удобству поддержки

Хоть сложный код и может представлять из себя интересное вызов, не забывайте о важности его читаемости и простоте поддержки. Облегчите задачу тем, кто в будущем будет работать над вашим кодом, – создавайте запросы, которые будут понятны и легко воспринимаемы.

Полезные материалы

  1. Овладейте искусством создания сложных SQL-запросов, работающих с отношениями, вот отличный туториал на английском.
  2. Взгляните на основы использования клаузы WHERE в SQL здесь.
  3. Освойте работу с null-значениями в SQL с помощью функции COALESCE тут.
  4. Научитесь использовать таблицы и представления для аудита входов в SQL Server по ссылке.
  5. Получите наглядное представление о SQL-джойнах в графическом формате здесь.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL оператор лучше использовать для проверки наличия значения в нескольких столбцах?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

