Проверка наличия представления в MS SQL Server: подробно

Быстрый ответ

Чтобы проверить наличие конкретного представления в базе данных, примените следующий запрос на Transact-SQL:

SQL Скопировать код IF OBJECT_ID('ВашаСхема.ВашеПредставление', 'V') IS NOT NULL PRINT 'Представление существует.'; ELSE PRINT 'Представление отсутствует.';

Не забывайте заменить 'ВашаСхема.ВашеПредставление' наименованиями нужной вам схемы и представления. Функция OBJECT_ID используется с параметром 'V', который дает понять, что нам требуется найти именно представление.

Подробное руководство (c бонусом 😁 в виде шуток)

Прежде чем приступить к работе с представлениями базы данных, необходимо убедиться в их наличии. Рассмотрим некоторые способы определить это, используя каталожные представления Microsoft SQL Server, стандартные ANSI-представления и системные функции.

Каталожное представление sys.views

В SQL Server все представления перечислены в sys.views . Нужное можно найти таким образом:

SQL Скопировать код IF EXISTS (SELECT * FROM sys.views WHERE name = N'ВашеПредставление' AND schema_id = SCHEMA_ID('ВашаСхема')) PRINT 'Представление обнаружено!'; ELSE PRINT 'Представление не обнаружено. Возможно, стоит проверить имя схемы?';

Стандарт INFORMATION_SCHEMA.VIEWS

Данный стандарт ANSI служит для обеспечения совместимости различных систем управления базами данных:

SQL Скопировать код IF EXISTS (SELECT 1 FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE TABLE_SCHEMA = 'ВашаСхема' AND TABLE_NAME = 'ВашеПредставление') PRINT 'Представление найдено!'; ELSE PRINT 'Представление не найдено. Убедитесь, что оно не потерялось.';

Функция OBJECT_ID

Функция OBJECT_ID проверяет наличие объектов в базе. Применима для поиска представлений, таблиц и хранимых процедур:

SQL Скопировать код IF OBJECT_ID(N'ВашаСхема.ВашеПредставление', 'V') IS NOT NULL PRINT 'Представление обнаружено!'; ELSE PRINT 'Представление не обнаружено.';

Использование DROP

С версии SQL Server 2016 появилась возможность удалять представления с предварительной проверкой на их существование:

SQL Скопировать код DROP VIEW IF EXISTS ВашаСхема.ВашеПредставление;

Подсчет запией INFORMATION_SCHEMA.VIEWS

Если требуется точно узнать количество совпадений:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE TABLE_SCHEMA = 'ВашаСхема' AND TABLE_NAME = 'ВашеПредставление';

В случае, если представление отсутствует, вы увидите 0 , а в случае его наличия – положительное число.

Реализуем лучшие практики и предохраняемся от "Упс!"

Основная задача – получить качественный, стабильно функционирующий и легко поддерживаемый код. Для этого нужно следовать некоторым советам и рекомендациям.

Важность использования схемы квалификаторов

Чтобы предотвратить путаницу, всегда уточняйте квалификаторы схемы при обращении к представлениям.

Использование SELECT 1 вместо SELECT *

При определении существования объекта использование SELECT 1 является более эффективным, чем SELECT * , которое может быть избыточным и занимать больше времени.

Влияние проверок на производительность

Даже несложные проверки могут влиять на производительность, особенно в больших системах. Стремитесь оптимизировать запросы, чтобы поддерживать эффективность работы вашей базы данных.

Визуализация

Поиск Представления в базе данных можно представить как поиск определенной книги в огромной библиотеке:

Markdown Скопировать код Библиотека Базы Данных 📚: - Таблица 1: SQL-детектив 🕵️‍♂️ - Представление 2: Фэнтези визуализированных данных 🧙‍♀️ (Вот что нам нужно!) - Таблица 3: Комикс об индексах 📖

SQL Скопировать код IF EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE TABLE_NAME = 'Фэнтези визуализированных данных') PRINT 'Представление найдено! 🎉'; ELSE PRINT 'Представление не найдено! 🤷‍♂️';

Результат:

Markdown Скопировать код Представление найдено! 🎉 | Книга есть в библиотеке. Желаем приятного чтения!

Универсальность INFORMATION_SCHEMA.VIEWS

INFORMATION_SCHEMA.VIEWS совместим с большим числом СУБД, что делает его незаменимым инструментом при работе с разными платформами.

Проверка перед внесением изменений

Всегда убеждайтесь в наличии объектов, прежде чем проводить над ними операции. Так вы обеспечите стабильность своих скриптов и избавитесь от потенциальных ошибок.

Учет особенностей разных версий

При написании скриптов учитывайте специфику различных версий баз данных. Это обеспечит корректность работы в любых условиях.