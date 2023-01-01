Проверка наличия представления в MS SQL Server: подробно#SQL для аналитиков #Представления (Views)
Быстрый ответ
Чтобы проверить наличие конкретного представления в базе данных, примените следующий запрос на Transact-SQL:
IF OBJECT_ID('ВашаСхема.ВашеПредставление', 'V') IS NOT NULL
PRINT 'Представление существует.';
ELSE
PRINT 'Представление отсутствует.';
Не забывайте заменить
'ВашаСхема.ВашеПредставление' наименованиями нужной вам схемы и представления. Функция
OBJECT_ID используется с параметром 'V', который дает понять, что нам требуется найти именно представление.
Подробное руководство (c бонусом 😁 в виде шуток)
Прежде чем приступить к работе с представлениями базы данных, необходимо убедиться в их наличии. Рассмотрим некоторые способы определить это, используя каталожные представления Microsoft SQL Server, стандартные ANSI-представления и системные функции.
Каталожное представление
sys.views
В SQL Server все представления перечислены в
sys.views. Нужное можно найти таким образом:
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.views WHERE name = N'ВашеПредставление' AND schema_id = SCHEMA_ID('ВашаСхема'))
PRINT 'Представление обнаружено!';
ELSE
PRINT 'Представление не обнаружено. Возможно, стоит проверить имя схемы?';
Стандарт
INFORMATION_SCHEMA.VIEWS
Данный стандарт ANSI служит для обеспечения совместимости различных систем управления базами данных:
IF EXISTS (SELECT 1 FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE TABLE_SCHEMA = 'ВашаСхема' AND TABLE_NAME = 'ВашеПредставление')
PRINT 'Представление найдено!';
ELSE
PRINT 'Представление не найдено. Убедитесь, что оно не потерялось.';
Функция
OBJECT_ID
Функция
OBJECT_ID проверяет наличие объектов в базе. Применима для поиска представлений, таблиц и хранимых процедур:
IF OBJECT_ID(N'ВашаСхема.ВашеПредставление', 'V') IS NOT NULL
PRINT 'Представление обнаружено!';
ELSE
PRINT 'Представление не обнаружено.';
Использование
DROP
С версии SQL Server 2016 появилась возможность удалять представления с предварительной проверкой на их существование:
DROP VIEW IF EXISTS ВашаСхема.ВашеПредставление;
Подсчет запией
INFORMATION_SCHEMA.VIEWS
Если требуется точно узнать количество совпадений:
SELECT COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE TABLE_SCHEMA = 'ВашаСхема' AND TABLE_NAME = 'ВашеПредставление';
В случае, если представление отсутствует, вы увидите
0, а в случае его наличия – положительное число.
Реализуем лучшие практики и предохраняемся от "Упс!"
Основная задача – получить качественный, стабильно функционирующий и легко поддерживаемый код. Для этого нужно следовать некоторым советам и рекомендациям.
Важность использования схемы квалификаторов
Чтобы предотвратить путаницу, всегда уточняйте квалификаторы схемы при обращении к представлениям.
Использование
SELECT 1 вместо
SELECT *
При определении существования объекта использование
SELECT 1 является более эффективным, чем
SELECT *, которое может быть избыточным и занимать больше времени.
Влияние проверок на производительность
Даже несложные проверки могут влиять на производительность, особенно в больших системах. Стремитесь оптимизировать запросы, чтобы поддерживать эффективность работы вашей базы данных.
Визуализация
Поиск Представления в базе данных можно представить как поиск определенной книги в огромной библиотеке:
Библиотека Базы Данных 📚:
- Таблица 1: SQL-детектив 🕵️♂️
- Представление 2: Фэнтези визуализированных данных 🧙♀️ (Вот что нам нужно!)
- Таблица 3: Комикс об индексах 📖
IF EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE TABLE_NAME = 'Фэнтези визуализированных данных')
PRINT 'Представление найдено! 🎉';
ELSE
PRINT 'Представление не найдено! 🤷♂️';
Результат:
Представление найдено! 🎉 | Книга есть в библиотеке. Желаем приятного чтения!
Универсальность
INFORMATION_SCHEMA.VIEWS
INFORMATION_SCHEMA.VIEWS совместим с большим числом СУБД, что делает его незаменимым инструментом при работе с разными платформами.
Проверка перед внесением изменений
Всегда убеждайтесь в наличии объектов, прежде чем проводить над ними операции. Так вы обеспечите стабильность своих скриптов и избавитесь от потенциальных ошибок.
Учет особенностей разных версий
При написании скриптов учитывайте специфику различных версий баз данных. Это обеспечит корректность работы в любых условиях.
Мария Шереметьева
DBA-консультант