Проверка наличия ID из таблицы B в таблице A на SQL#SQL для аналитиков
Быстрый ответ
Для того чтобы проверить присутствие записей из таблицы A в таблице B, используйте соединение посредством JOIN:
SELECT A.*
FROM TableA A
JOIN TableB B ON A.id = B.id;
Данный запрос вернет те записи из таблицы A, для которых есть соответствующие идентификаторы в таблице B.
А если нам нужны записи из таблицы B, которые отсутствуют в таблице A? Для этого подходит другой запрос.
Поиск отсутствующего с NOT EXISTS
Чтобы найти записи, которые есть в таблице B, но которые отсутствуют в таблице A, используйте оператор
NOT EXISTS:
SELECT B.*
FROM TableB B
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM TableA A
WHERE A.id = B.id
);
Этот запрос вернет строки из таблицы B, ID которых не найдены в таблице A.
Визуализация
Восприятие процесса поиска записей из таблицы A по наличию в таблице B может быть сложным, поэтому давайте его визуализируем:
Таблица A (📄) фрукты: [🍎, 🍌, 🍇, 🍒]
Таблица B (📑) фрукты: [🍌, 🍇, 🍍, 🥭]
Производим сравнение: какие фрукты из таблицы A можно обнаружить среди фруктов таблицы B?
🔍🍎: ❌ (яблоки в таблице B отсутствуют)
🔍🍌: ✅ (банан обнаружен!)
🔍🍇: ✅ (виноград также на месте)
🔍🍒: ❌ (в таблице B вишни не обнаружено)
Результаты сравнения:
Общие фрукты 🍌🍇: присутствуют как в 📄, так и в 📑
Уникальные фрукты 🍎🍒: только в 📄
В поисках отсутствующих записей: разные подходы на SQL
Пересечение областей LEFT JOIN и NULL
При помощи
LEFT JOIN и проверки на наличие NULL в ID-столбце из таблицы A, можно обнаружить непарные записи из таблицы B:
SELECT B.*
FROM TableB B
LEFT JOIN TableA A ON B.id = A.id
WHERE A.id IS NULL;
Стабильность интерпретации: NOT IN и определенная доля осторожности
Оператор NOT IN можно использовать вместо
NOT EXISTS. Однако осторожность не будет лишней при работе с NULL-значениями:
SELECT B.*
FROM TableB B
WHERE B.id NOT IN (SELECT A.id FROM TableA A);
Данный запрос предполагает актуальность данных таблицы A для предотвращения некорректных результатов.
Влияние циклов обновления на данные
Нельзя забывать, что обновления данных могут влиять на наличие записей в таблицах A и B. Важно контролировать синхронизацию данных.
Синтаксис – наш главный помощник
В SQL, как и в любом другом языке, крайне важен правильный синтаксис — неправильно расставленные запятые или псевдонимы могут вызвать ошибки в выполнении запроса.
Проводим подсчет!
Для подсчета числа записей, отсутствующих в таблице A, используйте следующий запрос:
SELECT COUNT(*)
FROM TableB B
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM TableA A
WHERE A.id = B.id
);
Так вы получите конкретное число, отражающее расхождение в данных.
Екатерина Громова
аналитик данных