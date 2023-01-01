Проверка наличия ID из таблицы B в таблице A на SQL

#SQL для аналитиков  
Быстрый ответ

Для того чтобы проверить присутствие записей из таблицы A в таблице B, используйте соединение посредством JOIN:

SQL
Скопировать код
SELECT A.*
FROM TableA A
JOIN TableB B ON A.id = B.id;

Данный запрос вернет те записи из таблицы A, для которых есть соответствующие идентификаторы в таблице B.

А если нам нужны записи из таблицы B, которые отсутствуют в таблице A? Для этого подходит другой запрос.

Поиск отсутствующего с NOT EXISTS

Чтобы найти записи, которые есть в таблице B, но которые отсутствуют в таблице A, используйте оператор NOT EXISTS:

SQL
Скопировать код
SELECT B.*
FROM TableB B
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM TableA A
  WHERE A.id = B.id
);

Этот запрос вернет строки из таблицы B, ID которых не найдены в таблице A.

Визуализация

Восприятие процесса поиска записей из таблицы A по наличию в таблице B может быть сложным, поэтому давайте его визуализируем:

Markdown
Скопировать код
Таблица A (📄) фрукты: [🍎, 🍌, 🍇, 🍒]
Таблица B (📑) фрукты: [🍌, 🍇, 🍍, 🥭]

Производим сравнение: какие фрукты из таблицы A можно обнаружить среди фруктов таблицы B?

Markdown
Скопировать код
🔍🍎: ❌ (яблоки в таблице B отсутствуют)
🔍🍌: ✅ (банан обнаружен!)
🔍🍇: ✅ (виноград также на месте)
🔍🍒: ❌ (в таблице B вишни не обнаружено)

Результаты сравнения:

Markdown
Скопировать код
Общие фрукты 🍌🍇: присутствуют как в 📄, так и в 📑
Уникальные фрукты 🍎🍒: только в 📄

В поисках отсутствующих записей: разные подходы на SQL

Пересечение областей LEFT JOIN и NULL

При помощи LEFT JOIN и проверки на наличие NULL в ID-столбце из таблицы A, можно обнаружить непарные записи из таблицы B:

SQL
Скопировать код
SELECT B.*
FROM TableB B
LEFT JOIN TableA A ON B.id = A.id
WHERE A.id IS NULL;

Стабильность интерпретации: NOT IN и определенная доля осторожности

Оператор NOT IN можно использовать вместо NOT EXISTS. Однако осторожность не будет лишней при работе с NULL-значениями:

SQL
Скопировать код
SELECT B.*
FROM TableB B
WHERE B.id NOT IN (SELECT A.id FROM TableA A);

Данный запрос предполагает актуальность данных таблицы A для предотвращения некорректных результатов.

Влияние циклов обновления на данные

Нельзя забывать, что обновления данных могут влиять на наличие записей в таблицах A и B. Важно контролировать синхронизацию данных.

Синтаксис – наш главный помощник

В SQL, как и в любом другом языке, крайне важен правильный синтаксис — неправильно расставленные запятые или псевдонимы могут вызвать ошибки в выполнении запроса.

Проводим подсчет!

Для подсчета числа записей, отсутствующих в таблице A, используйте следующий запрос:

SQL
Скопировать код
SELECT COUNT(*)
FROM TableB B
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM TableA A
  WHERE A.id = B.id
);

Так вы получите конкретное число, отражающее расхождение в данных.

Полезные материалы

  1. LEFT JOIN vs LEFT OUTER JOIN – различия и сравнения | Diffen — объясняется разница между LEFT JOIN и LEFT OUTER JOIN в SQL.
  2. Оптимизация запроса DELETE на таблице MEMORY в MySQL – Database Administrators Stack Exchange — обсуждается, как выбор между JOIN и EXISTS влияет на производительность.
  3. IN vs. EXISTS в SQL: Когда что использовать? — поможет выбрать между IN и EXISTS на основе их эффективности.
Екатерина Громова

аналитик данных

