Проверка наличия ID из таблицы B в таблице A на SQL

Быстрый ответ

Для того чтобы проверить присутствие записей из таблицы A в таблице B, используйте соединение посредством JOIN:

SQL Скопировать код SELECT A.* FROM TableA A JOIN TableB B ON A.id = B.id;

Данный запрос вернет те записи из таблицы A, для которых есть соответствующие идентификаторы в таблице B.

А если нам нужны записи из таблицы B, которые отсутствуют в таблице A? Для этого подходит другой запрос.

Поиск отсутствующего с NOT EXISTS

Чтобы найти записи, которые есть в таблице B, но которые отсутствуют в таблице A, используйте оператор NOT EXISTS :

SQL Скопировать код SELECT B.* FROM TableB B WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM TableA A WHERE A.id = B.id );

Этот запрос вернет строки из таблицы B, ID которых не найдены в таблице A.

Визуализация

Восприятие процесса поиска записей из таблицы A по наличию в таблице B может быть сложным, поэтому давайте его визуализируем:

Markdown Скопировать код Таблица A (📄) фрукты: [🍎, 🍌, 🍇, 🍒] Таблица B (📑) фрукты: [🍌, 🍇, 🍍, 🥭]

Производим сравнение: какие фрукты из таблицы A можно обнаружить среди фруктов таблицы B?

Markdown Скопировать код 🔍🍎: ❌ (яблоки в таблице B отсутствуют) 🔍🍌: ✅ (банан обнаружен!) 🔍🍇: ✅ (виноград также на месте) 🔍🍒: ❌ (в таблице B вишни не обнаружено)

Результаты сравнения:

Markdown Скопировать код Общие фрукты 🍌🍇: присутствуют как в 📄, так и в 📑 Уникальные фрукты 🍎🍒: только в 📄

В поисках отсутствующих записей: разные подходы на SQL

Пересечение областей LEFT JOIN и NULL

При помощи LEFT JOIN и проверки на наличие NULL в ID-столбце из таблицы A, можно обнаружить непарные записи из таблицы B:

SQL Скопировать код SELECT B.* FROM TableB B LEFT JOIN TableA A ON B.id = A.id WHERE A.id IS NULL;

Стабильность интерпретации: NOT IN и определенная доля осторожности

Оператор NOT IN можно использовать вместо NOT EXISTS . Однако осторожность не будет лишней при работе с NULL-значениями:

SQL Скопировать код SELECT B.* FROM TableB B WHERE B.id NOT IN (SELECT A.id FROM TableA A);

Данный запрос предполагает актуальность данных таблицы A для предотвращения некорректных результатов.

Влияние циклов обновления на данные

Нельзя забывать, что обновления данных могут влиять на наличие записей в таблицах A и B. Важно контролировать синхронизацию данных.

Синтаксис – наш главный помощник

В SQL, как и в любом другом языке, крайне важен правильный синтаксис — неправильно расставленные запятые или псевдонимы могут вызвать ошибки в выполнении запроса.

Проводим подсчет!

Для подсчета числа записей, отсутствующих в таблице A, используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(*) FROM TableB B WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM TableA A WHERE A.id = B.id );

Так вы получите конкретное число, отражающее расхождение в данных.

