Проверка на NULL в SQL: почему NULL = NULL возвращает false#Основы SQL #Типы данных SQL #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
В SQL значение
NULL означает неопределённость. Стоит помнить, что выражение
NULL = NULL возвращает false, так как любое сравнение с недетерминированным значением не может быть точно определено. Для корректного сравнения значений
NULL используйте конструкцию
IS NULL:
SELECT 'True' WHERE NULL IS NULL;
В результате этого запроса вы получите 'True', что подтверждает корректность работы с
NULL.
Глубокое погружение в проблематику сравнения NULL
Интерпретация NULL в стандарте ANSI SQL-92
В соответствии со стандартом ANSI SQL-92,
NULL интерпретируется как неизвестное значение. Соответственно, предположение о равенстве двух
NULL лишено логики, ведь каждое из этих значений по определению недетерминировано.
Влияние параметра ansi_nulls в SQL Server
В SQL Server существует параметр
ansi_nulls, который влияет на обработку сравнений с
NULL. Если
ansi_nulls включен (что является основным настройками по умолчанию в SQL Server), результат сравнения
NULL = NULL будет
NULL. Это подчеркивает важность использования конструкций
IS NULL или
IS NOT NULL для проверки на
NULL.
Трёхзначная логика (3VL) в SQL
SQL Server использует трёхзначную логику (3VL), в рамках которой сравнения с участием
NULL не дают в результате ни истины (
true), ни лжи (
false), а возвращают
NULL, что означает неопределённость. Это особенность работы с языком, акцентирующая внимание на использовании
IS NULL для проверок на
NULL.
Влияние NULL на агрегатные функции
При работе с агрегатными функциями следует помнить, что SQL Server обычно игнорирует
NULL, за исключением случая с
COUNT(*), где
NULL учитываются. Эта характеристика влияет на результаты расчетов в датасетах, где присутствуют
NULL.
Лучшие практики и нюансы при работе с NULL
Особенности SQL и проблемы, связанные с NULL
Понимание специфики трёхзначной логики и различия между
x IS NOT NULL и
NOT(x IS NULL) критически важно для SQL-разработчиков, поскольку интуитивные предположения о поведении операторов могут сбить с толку. Поэтому рекомендуется сдержанное использование
NULL, чтобы избегать путаницы и ошибок в логике запросов.
PostgreSQL и его подход к работе с NULL
PostgreSQL применяет оператор
IS DISTINCT FROM, который предлагает интуитивно понятное решение для сравнения с
NULL:
x == NULL -- "Оба пропустили урок, совпадение?"
x IS NULL -- "Да, подтверждаю, они оба пропустили урок"
Понимание использования этих операторов достаточно очевидно:
IS DISTINCT FROM: вернёт false, если оба значения равны
NULL(как в случае случайной встречи на вечеринке).
IS NOT DISTINCT FROM: вернёт true, если оба значения
NULL, и false, если одно из них
NULL(как в случае осознания того, что вы пытались избежать встречи).
Важность понимания работы с NULL в SQL
Осознание принципов работы со сравнением
NULL, часто приходит с опытом, когда разработчики сталкиваются с непонятной ситуацией: почему
WHERE column = NULL не даёт ожидаемых результатов. Эти моменты подчеркивают важность глубокого понимания и корректного использования сравнений с
NULL.
Визуализация
Представьте ситуацию с именными бейджами на конференции:
Бейдж участника А: [🏷️ Имя: NULL, Страна: NULL]
Бейдж участника Б: [🏷️ Имя: NULL, Страна: NULL]
Можно ли утверждать, что эти бейджи принадлежат одному человеку, если информация на них неизвестна?
Согласно логике SQL...
🏷️NULL ❓= NULL🏷️: [❌]
# "Не могу подтвердить, недостаточно информации. Тут Шерлоку Холмсу бы не завидовал!"
В SQL сравнение
NULL можно сличить с танцем с тенью:
👥😶🌫️ NULL как тень: можно ли она взаимодействовать с чем-то? Может ли одна тень взаимодействовать с другой? 😶🌫️👥
Особенности интерпретации трёхзначной логики SQL Server'ом
В SQL Server специфическое осмысление трёхзначной логики может привести к непредвиденным результатам в работе с
NULL. Поэтому крайне важно использовать
NULL в условиях запросов и выражениях с осторожностью.
Полезные материалы
- Операторы сравнения (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — общее руководство Microsoft по операторам сравнения в SQL Server, включая работу с
NULL.
- Modern SQL: NULL — значения, сравнения, использование в выражениях, преобразования к/из NULL — детальное изучение логики ANSI SQL Null и её роли в современных SQL-языках.
- SQL NULL Values – IS NULL и IS NOT NULL — руководство по освоению и использованию значений
NULL, включая применение IS NULL и IS NOT NULL.
- Обсуждение и объяснения сравнения SQL NULL – Stack Overflow — обширное обсуждение вопроса, почему NULL = NULL возвращает false в SQL.
- Работа с NULL в SQL: развенчание мифов и решение SQL-головоломок — интересное обсуждение головоломок, связанных с сравнением NULL в SQL.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик