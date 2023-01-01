Проверка на NULL в SQL: почему NULL = NULL возвращает false

Быстрый ответ

В SQL значение NULL означает неопределённость. Стоит помнить, что выражение NULL = NULL возвращает false, так как любое сравнение с недетерминированным значением не может быть точно определено. Для корректного сравнения значений NULL используйте конструкцию IS NULL :

SQL Скопировать код SELECT 'True' WHERE NULL IS NULL;

В результате этого запроса вы получите 'True', что подтверждает корректность работы с NULL .

Глубокое погружение в проблематику сравнения NULL

Интерпретация NULL в стандарте ANSI SQL-92

В соответствии со стандартом ANSI SQL-92, NULL интерпретируется как неизвестное значение. Соответственно, предположение о равенстве двух NULL лишено логики, ведь каждое из этих значений по определению недетерминировано.

Влияние параметра ansi_nulls в SQL Server

В SQL Server существует параметр ansi_nulls , который влияет на обработку сравнений с NULL . Если ansi_nulls включен (что является основным настройками по умолчанию в SQL Server), результат сравнения NULL = NULL будет NULL . Это подчеркивает важность использования конструкций IS NULL или IS NOT NULL для проверки на NULL .

Трёхзначная логика (3VL) в SQL

SQL Server использует трёхзначную логику (3VL), в рамках которой сравнения с участием NULL не дают в результате ни истины ( true ), ни лжи ( false ), а возвращают NULL , что означает неопределённость. Это особенность работы с языком, акцентирующая внимание на использовании IS NULL для проверок на NULL .

Влияние NULL на агрегатные функции

При работе с агрегатными функциями следует помнить, что SQL Server обычно игнорирует NULL , за исключением случая с COUNT(*) , где NULL учитываются. Эта характеристика влияет на результаты расчетов в датасетах, где присутствуют NULL .

Лучшие практики и нюансы при работе с NULL

Особенности SQL и проблемы, связанные с NULL

Понимание специфики трёхзначной логики и различия между x IS NOT NULL и NOT(x IS NULL) критически важно для SQL-разработчиков, поскольку интуитивные предположения о поведении операторов могут сбить с толку. Поэтому рекомендуется сдержанное использование NULL , чтобы избегать путаницы и ошибок в логике запросов.

PostgreSQL и его подход к работе с NULL

PostgreSQL применяет оператор IS DISTINCT FROM , который предлагает интуитивно понятное решение для сравнения с NULL :

SQL Скопировать код x == NULL -- "Оба пропустили урок, совпадение?" x IS NULL -- "Да, подтверждаю, они оба пропустили урок"

Понимание использования этих операторов достаточно очевидно:

IS DISTINCT FROM : вернёт false , если оба значения равны NULL (как в случае случайной встречи на вечеринке).

: вернёт , если оба значения равны (как в случае случайной встречи на вечеринке). IS NOT DISTINCT FROM : вернёт true, если оба значения NULL , и false, если одно из них NULL (как в случае осознания того, что вы пытались избежать встречи).

Важность понимания работы с NULL в SQL

Осознание принципов работы со сравнением NULL , часто приходит с опытом, когда разработчики сталкиваются с непонятной ситуацией: почему WHERE column = NULL не даёт ожидаемых результатов. Эти моменты подчеркивают важность глубокого понимания и корректного использования сравнений с NULL .

Визуализация

Представьте ситуацию с именными бейджами на конференции:

Markdown Скопировать код Бейдж участника А: [🏷️ Имя: NULL, Страна: NULL] Бейдж участника Б: [🏷️ Имя: NULL, Страна: NULL]

Можно ли утверждать, что эти бейджи принадлежат одному человеку, если информация на них неизвестна?

Markdown Скопировать код Согласно логике SQL... 🏷️NULL ❓= NULL🏷️: [❌] # "Не могу подтвердить, недостаточно информации. Тут Шерлоку Холмсу бы не завидовал!"

В SQL сравнение NULL можно сличить с танцем с тенью:

Markdown Скопировать код 👥😶‍🌫️ NULL как тень: можно ли она взаимодействовать с чем-то? Может ли одна тень взаимодействовать с другой? 😶‍🌫️👥

Особенности интерпретации трёхзначной логики SQL Server'ом

В SQL Server специфическое осмысление трёхзначной логики может привести к непредвиденным результатам в работе с NULL . Поэтому крайне важно использовать NULL в условиях запросов и выражениях с осторожностью.

Полезные материалы