Проверка на NULL в SQL: почему NULL = NULL возвращает false

#Основы SQL  #Типы данных SQL  #NULL и обработка пропусков  
Быстрый ответ

В SQL значение NULL означает неопределённость. Стоит помнить, что выражение NULL = NULL возвращает false, так как любое сравнение с недетерминированным значением не может быть точно определено. Для корректного сравнения значений NULL используйте конструкцию IS NULL:

SELECT 'True' WHERE NULL IS NULL;

В результате этого запроса вы получите 'True', что подтверждает корректность работы с NULL.

Глубокое погружение в проблематику сравнения NULL

Интерпретация NULL в стандарте ANSI SQL-92

В соответствии со стандартом ANSI SQL-92, NULL интерпретируется как неизвестное значение. Соответственно, предположение о равенстве двух NULL лишено логики, ведь каждое из этих значений по определению недетерминировано.

Влияние параметра ansi_nulls в SQL Server

В SQL Server существует параметр ansi_nulls, который влияет на обработку сравнений с NULL. Если ansi_nulls включен (что является основным настройками по умолчанию в SQL Server), результат сравнения NULL = NULL будет NULL. Это подчеркивает важность использования конструкций IS NULL или IS NOT NULL для проверки на NULL.

Трёхзначная логика (3VL) в SQL

SQL Server использует трёхзначную логику (3VL), в рамках которой сравнения с участием NULL не дают в результате ни истины (true), ни лжи (false), а возвращают NULL, что означает неопределённость. Это особенность работы с языком, акцентирующая внимание на использовании IS NULL для проверок на NULL.

Влияние NULL на агрегатные функции

При работе с агрегатными функциями следует помнить, что SQL Server обычно игнорирует NULL, за исключением случая с COUNT(*), где NULL учитываются. Эта характеристика влияет на результаты расчетов в датасетах, где присутствуют NULL.

Лучшие практики и нюансы при работе с NULL

Особенности SQL и проблемы, связанные с NULL

Понимание специфики трёхзначной логики и различия между x IS NOT NULL и NOT(x IS NULL) критически важно для SQL-разработчиков, поскольку интуитивные предположения о поведении операторов могут сбить с толку. Поэтому рекомендуется сдержанное использование NULL, чтобы избегать путаницы и ошибок в логике запросов.

PostgreSQL и его подход к работе с NULL

PostgreSQL применяет оператор IS DISTINCT FROM, который предлагает интуитивно понятное решение для сравнения с NULL:

x == NULL   -- "Оба пропустили урок, совпадение?"

x IS NULL   -- "Да, подтверждаю, они оба пропустили урок"

Понимание использования этих операторов достаточно очевидно:

  • IS DISTINCT FROM: вернёт false, если оба значения равны NULL (как в случае случайной встречи на вечеринке).
  • IS NOT DISTINCT FROM: вернёт true, если оба значения NULL, и false, если одно из них NULL (как в случае осознания того, что вы пытались избежать встречи).

Важность понимания работы с NULL в SQL

Осознание принципов работы со сравнением NULL, часто приходит с опытом, когда разработчики сталкиваются с непонятной ситуацией: почему WHERE column = NULL не даёт ожидаемых результатов. Эти моменты подчеркивают важность глубокого понимания и корректного использования сравнений с NULL.

Визуализация

Представьте ситуацию с именными бейджами на конференции:

Бейдж участника А: [🏷️ Имя: NULL, Страна: NULL]
Бейдж участника Б: [🏷️ Имя: NULL, Страна: NULL]

Можно ли утверждать, что эти бейджи принадлежат одному человеку, если информация на них неизвестна?

Согласно логике SQL...
🏷️NULL ❓= NULL🏷️: [❌]
# "Не могу подтвердить, недостаточно информации. Тут Шерлоку Холмсу бы не завидовал!"

В SQL сравнение NULL можно сличить с танцем с тенью:

👥😶‍🌫️ NULL как тень: можно ли она взаимодействовать с чем-то? Может ли одна тень взаимодействовать с другой? 😶‍🌫️👥

Особенности интерпретации трёхзначной логики SQL Server'ом

В SQL Server специфическое осмысление трёхзначной логики может привести к непредвиденным результатам в работе с NULL. Поэтому крайне важно использовать NULL в условиях запросов и выражениях с осторожностью.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Вставка и редактирование изображений в Google Презентациях
6 сентября 2024
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024

