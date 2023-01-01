Проверка на NULL и пустую строку в SQL Server: решение

Быстрый ответ

SQL Скопировать код WHERE column_name > '' /* Профессиональный совет: так, ни NULL, ни '' не пройдут эту проверку ☝️ */

Это условие учитывает, что значения NULL и пустые строки '' не соответствуют критерию > .

Интерпретация пустых строк

В SQL Server пустая строка и строка, состоящая только из пробелов, рассматриваются как разные значения. Чтобы отфильтровать и то, и другое, используйте функцию DATALENGTH :

SQL Скопировать код WHERE column_name <> '' AND column_name IS NOT NULL AND DATALENGTH(column_name) > 0 /* Страхуемся от пустых значений */

Борьба с незаметными пробелами

Чтобы контролировать наличие незаметных пробелов, примените функции LTRIM и RTRIM :

SQL Скопировать код WHERE LTRIM(RTRIM(column_name)) <> '' AND column_name IS NOT NULL /* Выступаем вперед пробелов */

Когда NULL становится странным

Используйте трюк: превращение пустых строк в NULL с помощью NULLIF(column_name, '') . Это позволит отфильтровать все, кроме значащих данных:

SQL Скопировать код WHERE NULLIF(column_name, '') IS NOT NULL /* Как по волшебству */_x000D_

Справляемся с NULL и пустыми строками

Функция COALESCE поможет обойти NULL , установив значение по умолчанию:

SQL Скопировать код WHERE COALESCE(column_name, 'значение по умолчанию') <> 'значение по умолчанию' /* Мастерский обход */

Допускаем, что 'значение по умолчанию' реально не встречается в данных.

Рассуждения о производительности

Важно учитывать производительность при использовании LEN , DATALENGTH , LTRIM и RTRIM , так как это может повлиять на скорость исполнения запросов с большим объемом данных.

Визуализация

Представьте себе кулинарную полку с банками для специй: 🧂, EMPTY, 🌶️, NULL, 🧄.

Каждая из этих банок символизирует запись в базе данных.

🧂: Полная --> Полезная EMPTY: Пустая --> Пропустим 🌶️: Полная --> Полезная NULL: Отсутствует --> Пропустим 🧄: Полная --> Полезная

Стоит ли ожидать сложностей и принимать меры предосторожности?

Данные могут быть разными, поэтому всегда помните о возможных особых случаях:

Поля из одного символа : это условие подойдет, если поле может содержать максимум один символ.

: это условие подойдет, если поле может содержать максимум один символ. Кодировка символов : DATALENGTH зависит от кодировки, так как она определяет количество байт.

: зависит от кодировки, так как она определяет количество байт. Тестирование: перед тем как использовать запрос, важно всё тщательно проверить, например, на платформе SQL Fiddle.

Выбираем правильный способ

В зависимости от объема данных и требований к производительности выберите наиболее подходящий метод:

Простота : column_name > '' — простой и эффективный способ.

: — простой и эффективный способ. Строгость : LTRIM , RTRIM помогут избавиться от пробелов.

: , помогут избавиться от пробелов. Работа с данными, не являющимися текстом: DATALENGTH лучше LEN для работы с бинарными данными.

