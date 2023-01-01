Проверка на null и пустое значение в хранимой процедуре SQL#Основы SQL #Хранимые процедуры #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Чтобы проверить, является ли параметр
@Param NULL, либо он представляет собой пустую строку в хранимой процедуре SQL, следует использовать такие выражения:
IF @Param IS NULL OR @Param = ''
BEGIN
PRINT 'Параметр имеет значение NULL или пуст.'
END
ELSE
BEGIN
PRINT 'Значение параметра: ' + @Param
END
Является образцовым решением, который объединяет условия OR для поимки NULL и пустых строк, позволяя грамотно определить неинициализированные входные данные.
Использование значений по умолчанию при помощи COALESCE
Если хранимая процедура должна оперировать значением по умолчанию в случае неопределенных входных данных, используйте функцию
COALESCE:
-- Превращаем пустое значение в некий default с помощью COALESCE и NULLIF
SET @Param = COALESCE(NULLIF(@Param, ''), 'Значение по умолчанию') -- Тут происходит выбор значения по умолчанию
В итоге
@Param получит 'Значение по умолчанию', если изначально оно NULL или пустое. В этом нам помогают
NULLIF, функция, возвращающая
NULL для пустой строки, а также
COALESCE, заменяющая NULL на значение по умолчанию.
Обеспечиваем консистентность
Нельзя забывать о консистентности данных в SQL-коде. Рекомендуется всегда использовать тип данных NVARCHAR(50) или другой схожий тип во всех процедурах для предотвращения ошибок связанных с преобразованием типов.
Потоковые проверки в контрольных структурах
Выполняйте проверки параметров как часть контрольных структур потока:
-- Умная работа с COALESCE и NULLIF
IF COALESCE(NULLIF(@Param, ''), 'Значение по умолчанию') = 'Значение по умолчанию'
BEGIN
PRINT 'Используем значение по умолчанию из-за замеченного NULL или пустого значения.'
END
Такие проверки делают вашу хранимую процедуру адаптивной и гибкой в динамике входных данных, тем самым улучшая гибкость логики.
Визуализация
Рассмотрим проверку параметров в хранимой процедуре, как сторожа на входной двери, который не пускает внутрь без соответствующих данных:
Параметр ➡️ |🚪(Проверка) | ➡️ Хранимая процедура
---------------|--------------|--------------------
Не Null |👮♂️ 'Вход разрешен.' | 🏢 Функциональность
Null или пусто|🚫 'Стоп! Нужно значение.' | ❌ Вход закрыт
Стража 👮♂️ у двери 🚪 символизирует проверку в процедуре, удостоверяющуюся в наличии корректных значений 🎁 перед доступом к функциональной составляющей процедуры🏢.
Ориентация на важные сценарии
При работе с данными, связанными со временем, воспользуйтесь той же логикой:
DECLARE @StartDate NVARCHAR(50);
-- Проблем Я2К не существует, 2000 год абсолютно безопасен!
SET @StartDate = COALESCE(NULLIF(@StartDate, ''), '01/01/2000') -- Установка стандартной даты в случае обнаружения NULL или пустого значения
Установка даты по умолчанию гарантирует бесперебойную работу и предотвращает возникновение ошибок.
Улучшаем код для большей читабельности
Код регулярно подвергается чтению, поэтому его рефакторинг делает код понятнее. Вот пример улучшенной проверки с использованием сравнения длины для большей ясности:
-- Тут отличий не увидеть
IF @Param IS NULL OR LEN(@Param) = 0
Применение неофициальных рекомендаций
Помимо общепринятых методов, могут быть полезны и тонкости SQL. Так, функция
ISNULL позволяет быстро установить значение по умолчанию для переменной:
-- Ведь всем нравится сегодняшняя дата, не так ли?
DECLARE @EndDate NVARCHAR(50) = ISNULL(@EndDateInput, GETDATE())
Indusing this approach, today's date will be set as the end date if another one is not provided.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик