Проверка на null и пустое значение в хранимой процедуре SQL

Быстрый ответ

Чтобы проверить, является ли параметр @Param NULL, либо он представляет собой пустую строку в хранимой процедуре SQL, следует использовать такие выражения:

SQL Скопировать код IF @Param IS NULL OR @Param = '' BEGIN PRINT 'Параметр имеет значение NULL или пуст.' END ELSE BEGIN PRINT 'Значение параметра: ' + @Param END

Является образцовым решением, который объединяет условия OR для поимки NULL и пустых строк, позволяя грамотно определить неинициализированные входные данные.

Использование значений по умолчанию при помощи COALESCE

Если хранимая процедура должна оперировать значением по умолчанию в случае неопределенных входных данных, используйте функцию COALESCE :

SQL Скопировать код -- Превращаем пустое значение в некий default с помощью COALESCE и NULLIF SET @Param = COALESCE(NULLIF(@Param, ''), 'Значение по умолчанию') -- Тут происходит выбор значения по умолчанию

В итоге @Param получит 'Значение по умолчанию', если изначально оно NULL или пустое. В этом нам помогают NULLIF , функция, возвращающая NULL для пустой строки, а также COALESCE , заменяющая NULL на значение по умолчанию.

Обеспечиваем консистентность

Нельзя забывать о консистентности данных в SQL-коде. Рекомендуется всегда использовать тип данных NVARCHAR(50) или другой схожий тип во всех процедурах для предотвращения ошибок связанных с преобразованием типов.

Потоковые проверки в контрольных структурах

Выполняйте проверки параметров как часть контрольных структур потока:

SQL Скопировать код -- Умная работа с COALESCE и NULLIF IF COALESCE(NULLIF(@Param, ''), 'Значение по умолчанию') = 'Значение по умолчанию' BEGIN PRINT 'Используем значение по умолчанию из-за замеченного NULL или пустого значения.' END

Такие проверки делают вашу хранимую процедуру адаптивной и гибкой в динамике входных данных, тем самым улучшая гибкость логики.

Визуализация

Рассмотрим проверку параметров в хранимой процедуре, как сторожа на входной двери, который не пускает внутрь без соответствующих данных:

Markdown Скопировать код Параметр ➡️ |🚪(Проверка) | ➡️ Хранимая процедура ---------------|--------------|-------------------- Не Null |👮‍♂️ 'Вход разрешен.' | 🏢 Функциональность Null или пусто|🚫 'Стоп! Нужно значение.' | ❌ Вход закрыт

Стража 👮‍♂️ у двери 🚪 символизирует проверку в процедуре, удостоверяющуюся в наличии корректных значений 🎁 перед доступом к функциональной составляющей процедуры🏢.

Ориентация на важные сценарии

При работе с данными, связанными со временем, воспользуйтесь той же логикой:

SQL Скопировать код DECLARE @StartDate NVARCHAR(50); -- Проблем Я2К не существует, 2000 год абсолютно безопасен! SET @StartDate = COALESCE(NULLIF(@StartDate, ''), '01/01/2000') -- Установка стандартной даты в случае обнаружения NULL или пустого значения

Установка даты по умолчанию гарантирует бесперебойную работу и предотвращает возникновение ошибок.

Улучшаем код для большей читабельности

Код регулярно подвергается чтению, поэтому его рефакторинг делает код понятнее. Вот пример улучшенной проверки с использованием сравнения длины для большей ясности:

SQL Скопировать код -- Тут отличий не увидеть IF @Param IS NULL OR LEN(@Param) = 0

Применение неофициальных рекомендаций

Помимо общепринятых методов, могут быть полезны и тонкости SQL. Так, функция ISNULL позволяет быстро установить значение по умолчанию для переменной:

SQL Скопировать код -- Ведь всем нравится сегодняшняя дата, не так ли? DECLARE @EndDate NVARCHAR(50) = ISNULL(@EndDateInput, GETDATE())

Indusing this approach, today's date will be set as the end date if another one is not provided.

