Проверка на непустой результат SELECT запроса в SQL#Основы SQL #Синтаксис запросов #SELECT и выборка данных
Быстрый ответ
Если нужно узнать, возвращает ли запрос SELECT вообще какие-то результаты, используйте в своём коде конструкцию EXISTS. Она остановит выполнение, как только обнаружит первую подхождую запись. Таким образом, можно значительно увеличить эффективность вашего запроса.
IF EXISTS (SELECT 1 FROM ваша_таблица WHERE ваши_условия)
SELECT 'Отличные новости! Данные найдены 😃';
ELSE
SELECT 'Ой! Данных нет 😥';
При этом, конечно, вам придётся подставить имя вашей таблицы и подходящие для вашего случая условия.
Маленькое замечание: В условии
EXISTS существеннее использовать
SELECT 1 вместо
SELECT *. Извлекать все столбцы таблицы для проверки наличия данных совершенно незачем. Сохраняем ресурсы, друзья!
А сколько всё-таки строк?
Легко узнаете, сколько строк затронуло ваш запрос, если сразу после его выполнения примените
@@ROWCOUNT. Практично, не правда ли?
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваши_условия;
IF @@ROWCOUNT > 0
SELECT 'Данные есть; @@ROWCOUNT это подтверждает 🎉';
ELSE
SELECT 'Данные отсутствуют; @@ROWCOUNT это подтверждает 😢';
Внимание: Если вы работаете с огромными объёмами данных, лучше использовать
ROWCOUNT_BIG(). Эта функция справится с числом строк, выходящим за рамки типа
int. Но помните: функция
ISNULL не подойдёт для определения пустоты результата запроса.
Визуализация результата
Хотите наглядно представить себе, как проверяется результат запроса SELECT на пустоту? Представьте, будто вы кидаете в воду широкую рыболовную сеть.
🎣 ➡️ 🌊 : SELECT * FROM таблица WHERE условие;
Итак, результата нет, если?
🎣 ➡️ 🌊: [] # Пустой массив – это пустая сеть;
А когда можно радостно говорить о улове дня?
🎣 ➡️ 🌊: [🐟, 🐠] # Массив с данными – удачная рыбалка!
Обязательно проверьте ваш улов, прежде чем начнёте готовить ужин.
IF EXISTS(SELECT 1 FROM таблица WHERE условие)
-- У нас есть рыба для жарки 🍳
ELSE
-- Кажется, сегодня придется обойтись без рыбы 🍕
Специальные условия? Без вопросов!
Если в вашем запросе учтены конкретные условия, сочетайте их с
IF EXISTS. Это поможет быстро определить наличие необходимых данных.
IF EXISTS(SELECT 1 FROM сервис WHERE специальное_условие)
SELECT 'Специальное условие выполнено. Мы победили! 💪';
ELSE
SELECT 'Специальное условие не выполнено. К сожалению 😶';
Двойная польза: IF EXISTS и @@ROWCOUNT
Нужно получить из запроса конкретное количество строк? Сочетайте
IF EXISTS и
@@ROWCOUNT. Этот вариант предоставит вам две выгоды.
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваши_условия;
IF EXISTS (SELECT 1 FROM ваша_таблица WHERE ваши_условия) AND @@ROWCOUNT > ожидаемое_количество
SELECT 'Данных достаточно. Ужин обеспечен 🥘';
ELSE
SELECT 'Данных недостаточно. Видимо, придется заказывать еду 😅';
Профессиональный совет: Если хотите углубиться в изучение
@@ROWCOUNT, обратитесь к SQL Server Books Online — ресурсу, что уже многим помог стать гуру SQL.
В контексте всё важно, поэтому выбирайте мудро
Важно понять, что важнее для вас: производительность или точное количество строк? Подбирая между
EXISTS и
@@ROWCOUNT в зависимости от задачи, и, конечно, экспериментируйте – это поможет найти оптимальное решение.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик