logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Проверка на непустой результат SELECT запроса в SQL
Перейти

Проверка на непустой результат SELECT запроса в SQL

#Основы SQL  #Синтаксис запросов  #SELECT и выборка данных  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если нужно узнать, возвращает ли запрос SELECT вообще какие-то результаты, используйте в своём коде конструкцию EXISTS. Она остановит выполнение, как только обнаружит первую подхождую запись. Таким образом, можно значительно увеличить эффективность вашего запроса.

SQL
Скопировать код
IF EXISTS (SELECT 1 FROM ваша_таблица WHERE ваши_условия)
    SELECT 'Отличные новости! Данные найдены 😃';
ELSE
    SELECT 'Ой! Данных нет 😥';

При этом, конечно, вам придётся подставить имя вашей таблицы и подходящие для вашего случая условия.

Маленькое замечание: В условии EXISTS существеннее использовать SELECT 1 вместо SELECT *. Извлекать все столбцы таблицы для проверки наличия данных совершенно незачем. Сохраняем ресурсы, друзья!

А сколько всё-таки строк?

Легко узнаете, сколько строк затронуло ваш запрос, если сразу после его выполнения примените @@ROWCOUNT. Практично, не правда ли?

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваши_условия;
IF @@ROWCOUNT > 0
    SELECT 'Данные есть; @@ROWCOUNT это подтверждает 🎉';
ELSE
    SELECT 'Данные отсутствуют; @@ROWCOUNT это подтверждает 😢';

Внимание: Если вы работаете с огромными объёмами данных, лучше использовать ROWCOUNT_BIG(). Эта функция справится с числом строк, выходящим за рамки типа int. Но помните: функция ISNULL не подойдёт для определения пустоты результата запроса.

Визуализация результата

Хотите наглядно представить себе, как проверяется результат запроса SELECT на пустоту? Представьте, будто вы кидаете в воду широкую рыболовную сеть.

Markdown
Скопировать код
🎣 ➡️ 🌊 : SELECT * FROM таблица WHERE условие;

Итак, результата нет, если?

Markdown
Скопировать код
🎣 ➡️ 🌊: []  # Пустой массив – это пустая сеть;

А когда можно радостно говорить о улове дня?

Markdown
Скопировать код
🎣 ➡️ 🌊: [🐟, 🐠]  # Массив с данными – удачная рыбалка!

Обязательно проверьте ваш улов, прежде чем начнёте готовить ужин.

SQL
Скопировать код
IF EXISTS(SELECT 1 FROM таблица WHERE условие)
    -- У нас есть рыба для жарки 🍳
ELSE
    -- Кажется, сегодня придется обойтись без рыбы 🍕

Специальные условия? Без вопросов!

Если в вашем запросе учтены конкретные условия, сочетайте их с IF EXISTS. Это поможет быстро определить наличие необходимых данных.

SQL
Скопировать код
IF EXISTS(SELECT 1 FROM сервис WHERE специальное_условие)
    SELECT 'Специальное условие выполнено. Мы победили! 💪';
ELSE
    SELECT 'Специальное условие не выполнено. К сожалению 😶';

Двойная польза: IF EXISTS и @@ROWCOUNT

Нужно получить из запроса конкретное количество строк? Сочетайте IF EXISTS и @@ROWCOUNT. Этот вариант предоставит вам две выгоды.

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваши_условия;
IF EXISTS (SELECT 1 FROM ваша_таблица WHERE ваши_условия) AND @@ROWCOUNT > ожидаемое_количество
    SELECT 'Данных достаточно. Ужин обеспечен 🥘';
ELSE
    SELECT 'Данных недостаточно. Видимо, придется заказывать еду 😅';

Профессиональный совет: Если хотите углубиться в изучение @@ROWCOUNT, обратитесь к SQL Server Books Online — ресурсу, что уже многим помог стать гуру SQL.

В контексте всё важно, поэтому выбирайте мудро

Важно понять, что важнее для вас: производительность или точное количество строк? Подбирая между EXISTS и @@ROWCOUNT в зависимости от задачи, и, конечно, экспериментируйте – это поможет найти оптимальное решение.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой оператор SQL используется для проверки наличия результатов в запросе?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024

Загрузка...