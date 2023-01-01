Проверка на непустой результат SELECT запроса в SQL

Быстрый ответ

Если нужно узнать, возвращает ли запрос SELECT вообще какие-то результаты, используйте в своём коде конструкцию EXISTS. Она остановит выполнение, как только обнаружит первую подхождую запись. Таким образом, можно значительно увеличить эффективность вашего запроса.

SQL Скопировать код IF EXISTS (SELECT 1 FROM ваша_таблица WHERE ваши_условия) SELECT 'Отличные новости! Данные найдены 😃'; ELSE SELECT 'Ой! Данных нет 😥';

При этом, конечно, вам придётся подставить имя вашей таблицы и подходящие для вашего случая условия.

Маленькое замечание: В условии EXISTS существеннее использовать SELECT 1 вместо SELECT * . Извлекать все столбцы таблицы для проверки наличия данных совершенно незачем. Сохраняем ресурсы, друзья!

А сколько всё-таки строк?

Легко узнаете, сколько строк затронуло ваш запрос, если сразу после его выполнения примените @@ROWCOUNT . Практично, не правда ли?

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваши_условия; IF @@ROWCOUNT > 0 SELECT 'Данные есть; @@ROWCOUNT это подтверждает 🎉'; ELSE SELECT 'Данные отсутствуют; @@ROWCOUNT это подтверждает 😢';

Внимание: Если вы работаете с огромными объёмами данных, лучше использовать ROWCOUNT_BIG() . Эта функция справится с числом строк, выходящим за рамки типа int . Но помните: функция ISNULL не подойдёт для определения пустоты результата запроса.

Визуализация результата

Хотите наглядно представить себе, как проверяется результат запроса SELECT на пустоту? Представьте, будто вы кидаете в воду широкую рыболовную сеть.

Markdown Скопировать код 🎣 ➡️ 🌊 : SELECT * FROM таблица WHERE условие;

Итак, результата нет, если?

Markdown Скопировать код 🎣 ➡️ 🌊: [] # Пустой массив – это пустая сеть;

А когда можно радостно говорить о улове дня?

Markdown Скопировать код 🎣 ➡️ 🌊: [🐟, 🐠] # Массив с данными – удачная рыбалка!

Обязательно проверьте ваш улов, прежде чем начнёте готовить ужин.

SQL Скопировать код IF EXISTS(SELECT 1 FROM таблица WHERE условие) -- У нас есть рыба для жарки 🍳 ELSE -- Кажется, сегодня придется обойтись без рыбы 🍕

Специальные условия? Без вопросов!

Если в вашем запросе учтены конкретные условия, сочетайте их с IF EXISTS . Это поможет быстро определить наличие необходимых данных.

SQL Скопировать код IF EXISTS(SELECT 1 FROM сервис WHERE специальное_условие) SELECT 'Специальное условие выполнено. Мы победили! 💪'; ELSE SELECT 'Специальное условие не выполнено. К сожалению 😶';

Двойная польза: IF EXISTS и @@ROWCOUNT

Нужно получить из запроса конкретное количество строк? Сочетайте IF EXISTS и @@ROWCOUNT . Этот вариант предоставит вам две выгоды.

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваши_условия; IF EXISTS (SELECT 1 FROM ваша_таблица WHERE ваши_условия) AND @@ROWCOUNT > ожидаемое_количество SELECT 'Данных достаточно. Ужин обеспечен 🥘'; ELSE SELECT 'Данных недостаточно. Видимо, придется заказывать еду 😅';

Профессиональный совет: Если хотите углубиться в изучение @@ROWCOUNT , обратитесь к SQL Server Books Online — ресурсу, что уже многим помог стать гуру SQL.

В контексте всё важно, поэтому выбирайте мудро

Важно понять, что важнее для вас: производительность или точное количество строк? Подбирая между EXISTS и @@ROWCOUNT в зависимости от задачи, и, конечно, экспериментируйте – это поможет найти оптимальное решение.

