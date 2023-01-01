Проверка эквивалентности двух SQL Select запросов: методы

Быстрый ответ

Чтобы быстро проверить эквивалентность двух SELECT-запросов, можно воспользоваться оператором EXCEPT :

SQL Скопировать код -- Если ничего не возвращается, то запросы одинаковые! (SELECT * FROM Query1) EXCEPT (SELECT * FROM Query2) UNION ALL -- Если возвращаются строки, то запросы различны! (SELECT * FROM Query2) EXCEPT (SELECT * FROM Query1)

Запросы Query1 и Query2 будут считаться эквивалентными при условии, что отсутствует результат после выполнения данных операций.

Подробный обзор

Основные аспекты при сравнении запросов

При сравнении Query1 и Query2 с использованием операторов EXCEPT или MINUS , обратите внимание на следующее:

Порядок столбцов : В запросах колонки должны идти в одинаковом порядке.

: В запросах колонки должны идти в одинаковом порядке. Дубликаты : Если повторяющиеся строки играют важную роль, используйте EXCEPT ALL .

: Если повторяющиеся строки играют важную роль, используйте . Совместимость : EXCEPT подходит для стандартного SQL, а MINUS – для специфических диалектов SQL, используемых конкретными СУБД.

: подходит для стандартного SQL, а – для специфических диалектов SQL, используемых конкретными СУБД. Сложность запросов: Будьте особенно внимательны при работе со сложными запросами, содержащими подзапросы или объединения.

Устранение несоответствий

Если результаты выполнения запросов различаются, обратите внимание на следующие моменты:

Граничные условия : Не забывайте проверять граничные случаи, которые могут влиять на результаты.

: Не забывайте проверять граничные случаи, которые могут влиять на результаты. Динамичность данных : В зависимости от текущего объёма данных эквивалентность запросов может меняться.

: В зависимости от текущего объёма данных эквивалентность запросов может меняться. Сложности подзапросов : Именно подзапросы зачастую являются причиной различия результатов.

: Именно подзапросы зачастую являются причиной различия результатов. Специфические функции: Разные функции и операторы СУБД также могут повлиять на эквивалентность запросов.

Визуализация

Сравнение SELECT-запросов можно визуализировать как подбор соответствующих элементов из конструктора лего:

Markdown Скопировать код SELECT Запрос 1 SELECT Запрос 2 ----------------- ----------------- | 🌳 | 🌳 | 🌊 | | 🌳 | 🌳 | 🌊 | | 🌻 | 🌻 | 🌲 | против | 🌻 | 🌻 | 🌲 | | 🏠 | 🏡 | 🌞 | | 🏠 | 🏡 | 🌞 | ----------------- ----------------- Являются ли это одним и тем же комплектом? 🤔

Каждый элемент лего олицетворяет определённое SQL-выражение:

Markdown Скопировать код 🌳 – Клауза FROM 🌻 – Условие WHERE 🌲 – Выражение GROUP BY 🏠 – Список столбцов в SELECT 🌊 – Клауза ORDER BY 🌞 – Условие LIMIT

Тщательный анализ элементов

Порядок сортировки : Совпадает ли порядок в ORDER BY в обоих запросах?

: Совпадает ли порядок в в обоих запросах? Ограничение результатов : Соответствуют ли друг другу ограничения LIMIT в разных запросах?

: Соответствуют ли друг другу ограничения в разных запросах? Особенности агрегирования: Удостоверьтесь, что GROUP BY и агрегирующие функции, такие как COUNT() , совпадают в обоих запросах.

Тщательное тестирование

Гарантирование эквивалентности запросов

В различных СУБД : Проводите тестирование на разных базах данных для достоверности результата.

: Проводите тестирование на разных базах данных для достоверности результата. Искусственные сценарии : Используйте специально подготовленные тестовые ситуации для выявления неожиданных особенностей поведения запросов.

: Используйте специально подготовленные тестовые ситуации для выявления неожиданных особенностей поведения запросов. Производительность запросов: Результаты, похожие на первый взгляд, могут существенно различаться по эффективности выполнения.

Поддержание актуальности проверок

Следите за обновлениями : Отслеживайте изменения в стандартах SQL и версиях СУБД.

: Отслеживайте изменения в стандартах SQL и версиях СУБД. Изменения в структуре данных: Изменения в схеме данных могут повлиять на ранее установленную эквивалентность запросов.

