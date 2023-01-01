logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Проверка эквивалентности двух SQL Select запросов: методы
Перейти

Проверка эквивалентности двух SQL Select запросов: методы

#SQL для аналитиков  #Синтаксис запросов  #SELECT и выборка данных  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы быстро проверить эквивалентность двух SELECT-запросов, можно воспользоваться оператором EXCEPT:

-- Если ничего не возвращается, то запросы одинаковые!
(SELECT * FROM Query1)
EXCEPT
(SELECT * FROM Query2)

UNION ALL

-- Если возвращаются строки, то запросы различны!
(SELECT * FROM Query2)
EXCEPT
(SELECT * FROM Query1)

Запросы Query1 и Query2 будут считаться эквивалентными при условии, что отсутствует результат после выполнения данных операций.

Подробный обзор

Основные аспекты при сравнении запросов

При сравнении Query1 и Query2 с использованием операторов EXCEPT или MINUS, обратите внимание на следующее:

  • Порядок столбцов: В запросах колонки должны идти в одинаковом порядке.
  • Дубликаты: Если повторяющиеся строки играют важную роль, используйте EXCEPT ALL.
  • Совместимость: EXCEPT подходит для стандартного SQL, а MINUS – для специфических диалектов SQL, используемых конкретными СУБД.
  • Сложность запросов: Будьте особенно внимательны при работе со сложными запросами, содержащими подзапросы или объединения.

Устранение несоответствий

Если результаты выполнения запросов различаются, обратите внимание на следующие моменты:

  • Граничные условия: Не забывайте проверять граничные случаи, которые могут влиять на результаты.
  • Динамичность данных: В зависимости от текущего объёма данных эквивалентность запросов может меняться.
  • Сложности подзапросов: Именно подзапросы зачастую являются причиной различия результатов.
  • Специфические функции: Разные функции и операторы СУБД также могут повлиять на эквивалентность запросов.

Визуализация

Сравнение SELECT-запросов можно визуализировать как подбор соответствующих элементов из конструктора лего:

Markdown
Скопировать код
SELECT Запрос 1                SELECT Запрос 2
-----------------              -----------------
| 🌳 | 🌳 | 🌊 |              | 🌳 | 🌳 | 🌊 |
| 🌻 | 🌻 | 🌲 |  против     | 🌻 | 🌻 | 🌲 |
| 🏠 | 🏡 | 🌞 |              | 🏠 | 🏡 | 🌞 |
-----------------              -----------------
Являются ли это одним и тем же комплектом? 🤔

Каждый элемент лего олицетворяет определённое SQL-выражение:

Markdown
Скопировать код
🌳 – Клауза FROM
🌻 – Условие WHERE
🌲 – Выражение GROUP BY
🏠 – Список столбцов в SELECT
🌊 – Клауза ORDER BY
🌞 – Условие LIMIT

Тщательный анализ элементов

  • Порядок сортировки: Совпадает ли порядок в ORDER BY в обоих запросах?
  • Ограничение результатов: Соответствуют ли друг другу ограничения LIMIT в разных запросах?
  • Особенности агрегирования: Удостоверьтесь, что GROUP BY и агрегирующие функции, такие как COUNT(), совпадают в обоих запросах.

Тщательное тестирование

Гарантирование эквивалентности запросов

  • В различных СУБД: Проводите тестирование на разных базах данных для достоверности результата.
  • Искусственные сценарии: Используйте специально подготовленные тестовые ситуации для выявления неожиданных особенностей поведения запросов.
  • Производительность запросов: Результаты, похожие на первый взгляд, могут существенно различаться по эффективности выполнения.

Поддержание актуальности проверок

  • Следите за обновлениями: Отслеживайте изменения в стандартах SQL и версиях СУБД.
  • Изменения в структуре данных: Изменения в схеме данных могут повлиять на ранее установленную эквивалентность запросов.

Полезные материалы

  1. SQL Fiddle — Интерактивная площадка для создания и тестирования SQL-запросов.
  2. Возможности DataGrip — Познакомьтесь с передовыми инструментами для работы с базами данных от JetBrains.
  3. Ask TOM — Если требуется помощь с Oracle SQL, обращайтесь к данному ресурсу.
  4. The operation could not be performed because OLE DB provider "SQLNCLI11" for linked server was unable to begin a distributed transaction — Обсуждение типичных проблем, которые могут возникнуть в ходе выполнения SQL-запросов, на StackOverflow.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой оператор используется для проверки эквивалентности двух SELECT-запросов?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Загрузка...