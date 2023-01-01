Проверка эквивалентности двух SQL Select запросов: методы#SQL для аналитиков #Синтаксис запросов #SELECT и выборка данных
Быстрый ответ
Чтобы быстро проверить эквивалентность двух SELECT-запросов, можно воспользоваться оператором
EXCEPT:
-- Если ничего не возвращается, то запросы одинаковые!
(SELECT * FROM Query1)
EXCEPT
(SELECT * FROM Query2)
UNION ALL
-- Если возвращаются строки, то запросы различны!
(SELECT * FROM Query2)
EXCEPT
(SELECT * FROM Query1)
Запросы Query1 и Query2 будут считаться эквивалентными при условии, что отсутствует результат после выполнения данных операций.
Подробный обзор
Основные аспекты при сравнении запросов
При сравнении Query1 и Query2 с использованием операторов
EXCEPT или
MINUS, обратите внимание на следующее:
- Порядок столбцов: В запросах колонки должны идти в одинаковом порядке.
- Дубликаты: Если повторяющиеся строки играют важную роль, используйте
EXCEPT ALL.
- Совместимость:
EXCEPTподходит для стандартного SQL, а
MINUS– для специфических диалектов SQL, используемых конкретными СУБД.
- Сложность запросов: Будьте особенно внимательны при работе со сложными запросами, содержащими подзапросы или объединения.
Устранение несоответствий
Если результаты выполнения запросов различаются, обратите внимание на следующие моменты:
- Граничные условия: Не забывайте проверять граничные случаи, которые могут влиять на результаты.
- Динамичность данных: В зависимости от текущего объёма данных эквивалентность запросов может меняться.
- Сложности подзапросов: Именно подзапросы зачастую являются причиной различия результатов.
- Специфические функции: Разные функции и операторы СУБД также могут повлиять на эквивалентность запросов.
Визуализация
Сравнение SELECT-запросов можно визуализировать как подбор соответствующих элементов из конструктора лего:
SELECT Запрос 1 SELECT Запрос 2
----------------- -----------------
| 🌳 | 🌳 | 🌊 | | 🌳 | 🌳 | 🌊 |
| 🌻 | 🌻 | 🌲 | против | 🌻 | 🌻 | 🌲 |
| 🏠 | 🏡 | 🌞 | | 🏠 | 🏡 | 🌞 |
----------------- -----------------
Являются ли это одним и тем же комплектом? 🤔
Каждый элемент лего олицетворяет определённое SQL-выражение:
🌳 – Клауза FROM
🌻 – Условие WHERE
🌲 – Выражение GROUP BY
🏠 – Список столбцов в SELECT
🌊 – Клауза ORDER BY
🌞 – Условие LIMIT
Тщательный анализ элементов
- Порядок сортировки: Совпадает ли порядок в
ORDER BYв обоих запросах?
- Ограничение результатов: Соответствуют ли друг другу ограничения
LIMITв разных запросах?
- Особенности агрегирования: Удостоверьтесь, что
GROUP BYи агрегирующие функции, такие как
COUNT(), совпадают в обоих запросах.
Тщательное тестирование
Гарантирование эквивалентности запросов
- В различных СУБД: Проводите тестирование на разных базах данных для достоверности результата.
- Искусственные сценарии: Используйте специально подготовленные тестовые ситуации для выявления неожиданных особенностей поведения запросов.
- Производительность запросов: Результаты, похожие на первый взгляд, могут существенно различаться по эффективности выполнения.
Поддержание актуальности проверок
- Следите за обновлениями: Отслеживайте изменения в стандартах SQL и версиях СУБД.
- Изменения в структуре данных: Изменения в схеме данных могут повлиять на ранее установленную эквивалентность запросов.
Полезные материалы
- SQL Fiddle — Интерактивная площадка для создания и тестирования SQL-запросов.
- Возможности DataGrip — Познакомьтесь с передовыми инструментами для работы с базами данных от JetBrains.
- Ask TOM — Если требуется помощь с Oracle SQL, обращайтесь к данному ресурсу.
- The operation could not be performed because OLE DB provider "SQLNCLI11" for linked server was unable to begin a distributed transaction — Обсуждение типичных проблем, которые могут возникнуть в ходе выполнения SQL-запросов, на StackOverflow.
