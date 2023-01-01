Проверка числового значения в Oracle: аналог ISNUMERIC()

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам нужно узнать, содержит ли поле нечисловые значения в Oracle, полезной будет функция REGEXP_LIKE . Пример, иллюстрирующий использование этой функции, вы найдете ниже:

SQL Скопировать код SELECT column_name FROM table_name WHERE NOT REGEXP_LIKE(column_name, '^\d+(\.\d+)?$');

Такой запрос оптимизирует процесс отбора данных, исключая все строки, в которых column_name содержит буквы или спецсимволы. Таким образом, он будет оставлять только числовые записи, включая десятичные.

Инструменты Oracle для работы с числовыми значениями

В дополнение к регулярным выражениям в Oracle 12c R2 появилась функция VALIDATE_CONVERSION , помогающая проверить возможность приведения значения к определенному типу данных, в частности, числовому.

SQL Скопировать код SELECT column_name FROM table_name WHERE VALIDATE_CONVERSION(column_name AS NUMBER) = 0;

Эта функция возвращает 0 , если преобразование не может быть выполнено. Это делает проверку более надежной и простой.

Создание собственной функции для валидации

Для проведения более тщательной валидации данных вы можете создать функцию is_numeric , в которой используйте to_number в блоке BEGIN ... EXCEPTION . Такой подход позволит эффективно обрабатывать исключительные ситуации.

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE FUNCTION is_numeric(val VARCHAR2) RETURN NUMBER AS BEGIN -- Преобразуем строки в числа, когда это возможно! RETURN to_number(val); EXCEPTION WHEN VALUE_ERROR THEN RETURN NULL; END;

Применение этой функции расширит ваши возможности для обработки ошибок и проведения проверки данных.

Построение эффективной стратегии валидации

Применяя принцип DRY (Don't Repeat Yourself), вы сможете структурировать код, связанный с проверкой на числовые значения. Централизовав всю логику валидации в одном месте, вы упростите ее обновление и поддержку.

Анализ регулярных выражений: от чисел к более сложным форматам

REGEXP_LIKE с базовым шаблоном '^\d+(.\d+)?$' детектирует строки, содержащие только числа. Но в реальных данных часто встречаются более сложные форматы, требующие детализированного регулярного выражения. Следующий шаблон учитывает возможность наличия знака и экспоненциальной записи:

SQL Скопировать код WHERE NOT REGEXP_LIKE(column_name, '^[-+]?[0-9]*\.?[0-9]+([eE][-+]?[0-9]+)?$');

Он заточен под распознавание положительных и отрицательных целых чисел, десятичных дробей и чисел в экспоненциальной форме, расширяя ваши возможности работы с данными.

Визуализация

Представьте себя сторожем в галерее числовых значений:

Markdown Скопировать код Вход: 🚪 Пропускать: 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ ... Отказывать: 🐱 🍎 🚗

В этой аналогии ваш SQL-запрос мог бы выглядеть так:

SQL Скопировать код SELECT animal FROM zoo WHERE VALIDATE_NUMERIC(animal) = 'Извините, вам вход запрещен! 🚫'

Вход разрешен только посетителям с числовыми билетами. VALIDATE_NUMERIC здесь — это контролер у входа:

Markdown Скопировать код 🚪🔍: 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ – Добро пожаловать! 🚪🔍: 🐱 🍎 🚗 – Ваш вход запрещен.

Так числовые гости могут свободно пройти, а все остальные, к сожалению, останутся снаружи.

Интеграция методов для надежной валидации

Объедините регулярные выражения с функцией VALIDATE_CONVERSION или вашей собственной функцией is_numeric , чтобы получить многоуровневую систему валидации. Это обеспечит всестороннюю проверку данных и усилит стабильность вашего приложения.

SQL Скопировать код SELECT column_name FROM table_name WHERE NOT REGEXP_LIKE(column_name, '^\d+(\.\d+)?$') OR VALIDATE_CONVERSION(column_name AS NUMBER) = 0;

Таким образом, данные должны пройти два уровня проверки — соответствие формату и возможность конвертации, что гарантирует их достоверность.

Делаем код яснее с помощью комментариев

Важным элементом ревью кода являются комментарии, объясняющие, что было сделано и почему. Они упростят поддержку и помогут коллегам понять организацию ваших алгоритмов.

Вопросы производительности

Помните, что валидация числовых значений на больших датасетах может сказываться на производительности системы. Изучите возможность индексации, использования функциональных индексов или материализованных представлений для оптимизации запросов.

