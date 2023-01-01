Простой способ транспонирования строк и столбцов в SQL

Быстрый ответ

Для транспонирования строк в столбцы примените SQL CASE в агрегатных функциях:

SQL Скопировать код SELECT MAX(CASE WHEN col = 'A' THEN value END) AS A, MAX(CASE WHEN col = 'B' THEN value END) AS B, MAX(CASE WHEN col = 'C' THEN value END) AS C FROM таблица GROUP BY grouping_col;

Альтернативно воспользуйтесь SQL Server PIVOT, чтобы запрос был проще:

SQL Скопировать код SELECT 'A', 'B', 'C' FROM таблица PIVOT (MAX(value) FOR col IN ('A', 'B', 'C')) AS PivotTable;

Замените col , value , таблица , grouping_col на реальные обозначения в вашей базе данных.

Основы транспонирования: глубже в тему

Динамическое транспонирование таблиц в SQL

При переменном числе столбцов следует применять Динамический SQL. Готовьте запрос в виде строки и выполняйте его, получая метаданные через information schema views.

Пример такого запроса:

SQL Скопировать код DECLARE @columns NVARCHAR(MAX), @sql NVARCHAR(MAX); -- Получим названия столбцов для PIVOT SELECT @columns = STRING_AGG(QUOTENAME(column_name), ', ') FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'YourTableName' AND data_type IN ('desired', 'data', 'types'); -- Составляем запрос SET @sql = N' SELECT * FROM YourTableName PIVOT ( MAX(value) FOR column_name IN (' + @columns + ') ) AS PivotTable;'; EXEC sp_executesql @sql;

Комбинация группировки и конкатенации строк

Для переноса определённых строк в столбцы опробуйте STRING_AGG или GROUP_CONCAT, применяя агрегирующую функцию для получения единой строки на группу.

SQL Скопировать код SELECT grouping_col, STRING_AGG(value, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY value) AS combined_column FROM таблица GROUP BY grouping_col;

Преобразование строк в столбцы с использованием Общих Табличных Выражений

Общие Табличные Выражения (CTE) базово упрощают операции транспонирования, позволяя манипулировать промежуточными результатами.

SQL Скопировать код WITH CTE AS ( SELECT id, attribute, value FROM таблица ) SELECT id, MAX(CASE WHEN attribute = 'Height' THEN value END) AS Height, MAX(CASE WHEN attribute = 'Width' THEN value END) AS Width FROM CTE GROUP BY id;

Визуализация

Представьте, что вы вращаете сервировку стола так, чтобы у каждого гостя тарелки сменили свои местами со стаканами:

Markdown Скопировать код Перед транспонированием: | 🍽️ Настройка стола | Тарелка Алисы 🍛 | Тарелка Боба 🍛 | Тарелка Кэрол 🍛 | | -------------------- | ---------------- | --------------- | ---------------- | | Стакан Алисы 🥛 | Вода | | | | Стакан Боба 🥛 | | Газировка | | | Стакан Кэрол 🥛 | | | Сок |

После изменения:

Markdown Скопировать код После транспонирования: | 🔄 Изменённая сервировка | Стакан Алисы 🥛 | Стакан Боба 🥛 | Стакан Кэрол 🥛 | | ------------------------ | ---------------- | -------------- | ---------------- | | Тарелка Алисы 🍛 | Вода | | | | Тарелка Боба 🍛 | | Газировка | | | Тарелка Кэрол 🍛 | | | Сок |

Таким образом, строки превращаются в столбцы, а столбцы – в строки.

Продвинутые методики транспонирования

Применение кросс-джойнов

CROSS JOIN позволит эффективно транспонировать данные для фиксированных наборов.

Выбираем простое решение

Если вам необходимо выполнить простое транспонирование, не усложняйте запрос ненужными функциями.

Приоритет производительности и точности

Измеряйте скорость выполнения запросов, контролируйте объем данных с помощью COUNT() и убеждайтесь, что все значения сохраняются после транспонирования.

Методы отдельных СУБД

Изучите документацию вашей СУБД на предмет специфичных методов транспонирования.

