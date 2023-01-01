Просмотр всех ограничений таблиц в Oracle SQL: инструкция

Быстрый ответ

Чтобы получить информацию об ограничениях таблицы в Oracle SQL, примените следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT constraint_name, constraint_type FROM user_constraints WHERE table_name = 'НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ';

В запросе НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ необходимо указывать всегда ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Столбец constraint_type указывает на типы ограничения: 'P' — это 🗝️ главный ключ, 'F' соответствует 🔗 внешнему ключу, 'C' — это ✅ ограничение проверки, 'U' обозначает 🌟 уникальное ограничение.

Стратегия глубокого анализа

Простой список ограничений вполне полезен, но получить более детальное представление ограничений будет намного эффективнее.

Ограничения в других схемах

Если вы работаете не со своей схемой, вместо user_constraints используйте all_constraints и добавьте условие по владельцу схемы:

SQL Скопировать код SELECT constraint_name, constraint_type FROM all_constraints WHERE table_name = 'НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ' AND owner = 'ИМЯ_ВЛАДЕЛЬЦА';

Поменяйте ИМЯ_ВЛАДЕЛЬЦА на актуальное имя владельца схемы.

Детали ограничений

Для получения всеобъемлющей информации, включающей имена столбцов, соедините таблицы user_constraints и user_cons_columns :

SQL Скопировать код SELECT uc.constraint_name, uc.constraint_type, ucc.column_name FROM user_constraints uc JOIN user_cons_columns ucc ON uc.constraint_name = ucc.constraint_name WHERE uc.table_name = 'НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ';

Этот запрос предоставит полный обзор данных об ограничениях таблицы.

Конкретные типы ограничений

Если вам необходим определённый тип ограничения, уточните запрос:

SQL Скопировать код SELECT constraint_name FROM user_constraints WHERE table_name = 'НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ' AND constraint_type = 'P';

Визуализация

Представьте набор инструментов (🧰) столяра, где каждый инструмент соответствует конкретному типу ограничения таблицы:

Markdown Скопировать код 🧰 Инструменты для таблицы 'Заказы': | Тип ограничения | Инструмент (Символ) | | ---------------- | -------------------- | | ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ | 🔑 | | ВНЕШНИЙ КЛЮЧ | 🔗 | | УНИКАЛЬНОСТЬ | 🌟 | | ПРОВЕРКА | ✅ |

Каждый инструмент (ограничение) служит для создания функциональной и надёжной структуры таблицы.

Секрет отсутствующего ограничения

Не нашли своего ограничения? Проверьте:

Правильность и регистр имени таблицы — оно должно быть указано в верхнем регистре.

Есть ли ограничение в нужной схеме — если вы не уверены, используйте all_constraints .

. Возможность удаления ограничения — об этом может рассказать ваш администратор баз данных.

Переключение между схемами

При работе с несколькими схемами, укажите схему в имени таблицы:

SQL Скопировать код SELECT ... FROM all_constraints WHERE table_name = 'СХЕМА.НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ';

Решение потенциальных проблем

Нехватка привилегий : Ошибка в запросе может свидетельствовать об отсутствии необходимых прав доступа.

: Ошибка в запросе может свидетельствовать об отсутствии необходимых прав доступа. Понимание типов ограничений: 'P' и 'U' — это разные типы ограничений. Не путайте главный ключ и уникальное ограничение.

Полезные материалы