Просмотр всех ограничений таблиц в Oracle SQL: инструкция
Быстрый ответ
Чтобы получить информацию об ограничениях таблицы в Oracle SQL, примените следующий запрос:
SELECT constraint_name, constraint_type
FROM user_constraints
WHERE table_name = 'НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ';
В запросе
НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ необходимо указывать всегда ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Столбец
constraint_type указывает на типы ограничения: 'P' — это 🗝️ главный ключ, 'F' соответствует 🔗 внешнему ключу, 'C' — это ✅ ограничение проверки, 'U' обозначает 🌟 уникальное ограничение.
Стратегия глубокого анализа
Простой список ограничений вполне полезен, но получить более детальное представление ограничений будет намного эффективнее.
Ограничения в других схемах
Если вы работаете не со своей схемой, вместо
user_constraints используйте
all_constraints и добавьте условие по владельцу схемы:
SELECT constraint_name, constraint_type
FROM all_constraints
WHERE table_name = 'НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ' AND owner = 'ИМЯ_ВЛАДЕЛЬЦА';
Поменяйте
ИМЯ_ВЛАДЕЛЬЦА на актуальное имя владельца схемы.
Детали ограничений
Для получения всеобъемлющей информации, включающей имена столбцов, соедините таблицы
user_constraints и
user_cons_columns:
SELECT uc.constraint_name, uc.constraint_type, ucc.column_name
FROM user_constraints uc
JOIN user_cons_columns ucc ON uc.constraint_name = ucc.constraint_name
WHERE uc.table_name = 'НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ';
Этот запрос предоставит полный обзор данных об ограничениях таблицы.
Конкретные типы ограничений
Если вам необходим определённый тип ограничения, уточните запрос:
SELECT constraint_name
FROM user_constraints
WHERE table_name = 'НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ' AND constraint_type = 'P';
Визуализация
Представьте набор инструментов (🧰) столяра, где каждый инструмент соответствует конкретному типу ограничения таблицы:
🧰 Инструменты для таблицы 'Заказы':
| Тип ограничения | Инструмент (Символ) |
| ---------------- | -------------------- |
| ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ | 🔑 |
| ВНЕШНИЙ КЛЮЧ | 🔗 |
| УНИКАЛЬНОСТЬ | 🌟 |
| ПРОВЕРКА | ✅ |
Каждый инструмент (ограничение) служит для создания функциональной и надёжной структуры таблицы.
Секрет отсутствующего ограничения
Не нашли своего ограничения? Проверьте:
- Правильность и регистр имени таблицы — оно должно быть указано в верхнем регистре.
- Есть ли ограничение в нужной схеме — если вы не уверены, используйте
all_constraints.
- Возможность удаления ограничения — об этом может рассказать ваш администратор баз данных.
Переключение между схемами
При работе с несколькими схемами, укажите схему в имени таблицы:
SELECT ... FROM all_constraints WHERE table_name = 'СХЕМА.НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ';
Решение потенциальных проблем
- Нехватка привилегий: Ошибка в запросе может свидетельствовать об отсутствии необходимых прав доступа.
- Понимание типов ограничений: 'P' и 'U' — это разные типы ограничений. Не путайте главный ключ и уникальное ограничение.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик