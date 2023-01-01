Просмотр текущих временных таблиц в SQL Server: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы посмотреть список временных таблиц в активной сессии SQL Server, вы можете выполнить следующий запрос:

SQL Скопировать код -- Поиск временных таблиц в сессии... SELECT [name] FROM tempdb.sys.tables WHERE [name] LIKE '#%';

В результате появится перечень всех таблиц с уникальными системными приставками к их названиям.

Подробнее о временных таблицах

Исключим из рассмотрения системные объекты и сфокусируемся на пользовательских таблицах, используя для этого фильтр по полю type :

SQL Скопировать код -- Выводим только пользовательские таблицы SELECT [name] FROM tempdb.sys.tables WHERE [name] LIKE '#%' AND type = 'U';

Если вы используете устаревший SQL Server 2000, вы можете применить sysobjects :

SQL Скопировать код -- Передача привета из прошлого SELECT [name] FROM tempdb..sysobjects WHERE xtype = 'U' AND [name] LIKE '#%';

Учтите, что для работы с метаданными вам необходимы соответствующие права доступа.

Целевой поиск

Для отличия локальных и глобальных временных таблиц необходимо обратить внимание на их названия:

SQL Скопировать код -- Различаем типы временных таблиц SELECT [name] FROM tempdb.sys.tables WHERE [name] LIKE '#%'; -- Локальные таблицы SELECT [name] FROM tempdb.sys.tables WHERE [name] LIKE '##%'; -- Глобальные таблицы

Проверить существование определённой временной таблицы можно с помощью функции OBJECT_ID :

SQL Скопировать код -- Проверяем наличие таблицы IF OBJECT_ID('tempdb..#MyTempTable') IS NOT NULL PRINT '#MyTempTable присутствует!'; ELSE PRINT 'Такой таблицы нет...';

Мониторинг производительности

При возникновении проблем производительности, связанных с временными таблицами, вы можете использовать SQL Profiler.

Также для программиста будет полезно завести систему логов для отслеживания происходящих операций:

SQL Скопировать код -- Запись о создании таблицы CREATE TABLE devOpsLog (timestamp DATETIME, details NVARCHAR(MAX)); INSERT INTO devOpsLog SELECT GETDATE(), 'Создана #MyTempTable';

Особенности совместимости

В разных версиях SQL Server учет временных таблиц отличается:

Markdown Скопировать код - SQL Server 2000: Используем `sysobjects`. - SQL Server 2005 и позднее: Предпочитаем `sys.tables`.

Будьте осторожны при переходе между версиями SQL Server и всегда проверяйте синтаксис и названия объектов.

Визуализация

Можно представить временные таблицы как павильоны на фестивале:

Markdown Скопировать код Фестиваль временных таблиц: - 🎪: #tempTable1 - 🎪: #tempTable2 - 🎪: #tempLab3 - ...

Следующий запрос поможет вам ориентироваться среди "шатров":

SQL Скопировать код -- Обзор всех временных "павильонов" SELECT [name] FROM tempdb.sys.tables WHERE [name] LIKE '#%';

Для дифференциации "павильонов" вы можете воспользоваться следующими командами:

SQL Скопировать код SELECT [name] FROM tempdb.sys.tables WHERE [name] LIKE '##%'; -- Глобальные SELECT [name] FROM tempdb.sys.tables WHERE [name] LIKE '#%'; -- Локальные

Полезные материалы