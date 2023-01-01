Просмотр хранимых процедур в phpMyAdmin: инструкция

Быстрый ответ

Чтобы получить доступ к хранимым процедурам в phpMyAdmin, следует открыть соответствующую базу данных и перейти на вкладку "Рутины". В некоторых версиях данная вкладка может быть расположена в разделе "Ещё". Для моментального SQL-запроса используют следующий код:

SQL Скопировать код SELECT ROUTINE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES WHERE ROUTINE_TYPE = 'PROCEDURE' AND ROUTINE_SCHEMA = 'your_db_name'; -- 'your_db_name' замените на название вашей базы данных

Краткий обзор интерфейса phpMyAdmin

Вкладка "Структура" в интерфейсе phpMyAdmin служит стартовой точкой для взаимодействия с базой данных. Если у вас уже существуют хранимые процедуры, они будут доступны в разделе "Рутины". Кликнув по нему, вы получите общий список.

Погружение в SQL-запросы

Если вам необходимо не только увидеть перечень хранимых процедур, но и ознакомиться с их кодом, применяют следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT ROUTINE_DEFINITION FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES WHERE ROUTINE_SCHEMA = 'db_name' AND ROUTINE_NAME = 'sp_name'; -- 'db_name' и 'sp_name' замените на реальные названия

Этот SQL-запрос позволяет извлечь определение конкретной процедуры из базы данных.

Визуализация

Просмотр хранимых процедур в phpMyAdmin можно представить следующим образом:

Markdown Скопировать код 1. Вход в phpMyAdmin (🏛️ phpMyAdmin) 2. Выбор базы данных (🗄️ your_db_name) 3. Переход в раздел "Рутины" (📜 Рутины)

В итоге вы увидите список ваших процедур:

Markdown Скопировать код 📜 Процедура №1: proc_get_user_info 📜 Процедура №2: proc_update_order_status 📜 Процедура №3: proc_calculate_revenue

Каждый пункт этого списка — это отдельная хранимая процедура, готовая к использованию.

Расширенная навигация по процедурам

Поиск с помощью LIKE

Если вы не помните точное название процедуры, ключевое слово LIKE поможет в поиске:

SQL Скопировать код SELECT ROUTINE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES WHERE ROUTINE_SCHEMA = 'your_db_name' AND ROUTINE_NAME LIKE '%partial_name%'; -- замените 'your_db_name' и 'partial_name' на фрагмент имени искомой процедуры

Просмотр скрипта создания

Если вам интересно просмотреть скрипт создания определенной процедуры, используйте команду:

SQL Скопировать код SHOW CREATE PROCEDURE sp_name; -- замените 'sp_name' на имя интересующей вас процедуры

Взаимодействие с процедурами

В phpMyAdmin возможны не только просмотр, но и изменение или удаление процедур. Но подобные действия требуют особой осторожности. Не забывайте регулярно создавать резервные копии данных.

Полезные материалы