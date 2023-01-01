Просмотр хранимых процедур в phpMyAdmin: инструкция
Быстрый ответ
Чтобы получить доступ к хранимым процедурам в phpMyAdmin, следует открыть соответствующую базу данных и перейти на вкладку "Рутины". В некоторых версиях данная вкладка может быть расположена в разделе "Ещё". Для моментального SQL-запроса используют следующий код:
SELECT ROUTINE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES
WHERE ROUTINE_TYPE = 'PROCEDURE' AND ROUTINE_SCHEMA = 'your_db_name'; -- 'your_db_name' замените на название вашей базы данных
Краткий обзор интерфейса phpMyAdmin
Вкладка "Структура" в интерфейсе phpMyAdmin служит стартовой точкой для взаимодействия с базой данных. Если у вас уже существуют хранимые процедуры, они будут доступны в разделе "Рутины". Кликнув по нему, вы получите общий список.
Погружение в SQL-запросы
Если вам необходимо не только увидеть перечень хранимых процедур, но и ознакомиться с их кодом, применяют следующий запрос:
SELECT ROUTINE_DEFINITION
FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES
WHERE ROUTINE_SCHEMA = 'db_name' AND ROUTINE_NAME = 'sp_name'; -- 'db_name' и 'sp_name' замените на реальные названия
Этот SQL-запрос позволяет извлечь определение конкретной процедуры из базы данных.
Визуализация
Просмотр хранимых процедур в phpMyAdmin можно представить следующим образом:
1. Вход в phpMyAdmin (🏛️ phpMyAdmin)
2. Выбор базы данных (🗄️ your_db_name)
3. Переход в раздел "Рутины" (📜 Рутины)
В итоге вы увидите список ваших процедур:
📜 Процедура №1: proc_get_user_info
📜 Процедура №2: proc_update_order_status
📜 Процедура №3: proc_calculate_revenue
Каждый пункт этого списка — это отдельная хранимая процедура, готовая к использованию.
Расширенная навигация по процедурам
Поиск с помощью LIKE
Если вы не помните точное название процедуры, ключевое слово
LIKE поможет в поиске:
SELECT ROUTINE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES
WHERE ROUTINE_SCHEMA = 'your_db_name' AND ROUTINE_NAME LIKE '%partial_name%'; -- замените 'your_db_name' и 'partial_name' на фрагмент имени искомой процедуры
Просмотр скрипта создания
Если вам интересно просмотреть скрипт создания определенной процедуры, используйте команду:
SHOW CREATE PROCEDURE sp_name; -- замените 'sp_name' на имя интересующей вас процедуры
Взаимодействие с процедурами
В phpMyAdmin возможны не только просмотр, но и изменение или удаление процедур. Но подобные действия требуют особой осторожности. Не забывайте регулярно создавать резервные копии данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик