Просмотр и анализ плана выполнения запроса в Oracle SQL

Быстрый ответ

Для получения Плана выполнения в Oracle SQL Developer выполните следующие шаги:

Щелкните правой кнопкой мыши на тексте SQL-запроса. Выберите опцию План выполнения или просто нажмите клавишу F10.

Затем, запустите запрос через 'Выполнить выражение' (F9). Для детализации результата плана выполнения можете воспользоваться следующим запросом:

SQL Скопировать код // Ведь видящие – верят! 😉 SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);

Это поможет вам лучше понять, каким образом SQL-оптимизатор принял его решение, и оценить эффективность вашего запроса.

Начало работы

Прежде чем строить план выполнения, убедитесь, что ваш SQL-запрос уже был выполнен хотя бы один раз. После отображения сообщения о успешном создании плана можно с уверенностью гордиться своей работой! Если вы используете SQL*Plus, то примените команду EXPLAIN PLAN FOR перед запуском запроса, чтобы получить более подробную информацию о его эффективности.

Как разобраться в плане выполнения

Графический интерфейс SQL Developer наглядно показывает весь процесс выполнения запроса. Если же нужен более подробный анализ, на помощь приходит DBMS_XPLAN :

SQL Скопировать код SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR(null,null,'ALLSTATS LAST'));

Выполнив этот запрос, вы получите возможность не только увидеть решения, принятые оптимизатором, но и ознакомиться со статистикой плана после выполнения SQL-запроса, что имеет важное значение для настройки производительности.

Чтобы углубиться в понимание плана выполнения, взгляните на окно Плана выполнения и ознакомьтесь с вариантами оптимизации.

Оптимизация продвинутого уровня

Готовы? Внимание! Настройка!

Для понимания плана выполнения настройте дополнительные параметры в SQL Developer, такие как информация о предикатах и параллельное выполнение, перейдя в меню Инструменты -> Параметры -> База данных -> Autotrace/План выполнения.

Помогите оптимизатору помочь вам

С помощью Подсказок SQL вы можете предложить оптимизатору использовать конкретный индекс или способ соединения. Однако будьте аккуратны: использование подсказок может изменить решения, принимаемые оптимизатором автоматически, поэтому применяйте их осознанно.

Доступ ко всему

Для создания и просмотра планов выполнения требуются соответствующие права доступа. Обычно это осуществляется через привилегию SELECT для представления V$SQL_PLAN .

Визуализация

Markdown Скопировать код 1. Запрос (🗺️): Здесь начинается ваше исследование. 2. План выполнения (🔍): Инструмент, освещающий ваш путь. 3. Путь выполнения (🏹): Маршрут, проложенный оптимизатором Oracle — надеемся, что это не лабиринт! 4. Оптимизация производительности (⚙️): Ваш арсенал инструментов для достижения эффективности.

Markdown Скопировать код 🗺️ + 🔍 => 🏹 + ⚙️

Стратегии профессионалов

Сравнение планов выполнения

С помощью DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR можно сравнить два плана выполнения, используя различные SQL_ID — это может быть полезно, например, для анализа снижения производительности.

Управление как у руководителя

Мониторинг SQL в реальном времени в SQL Developer — это инструмент для отслеживания длительных SQL-запросов. Он позволяет отобрать отчеты по ходу выполнения запросов в реальном времени, включая планы выполнения.

Учение — залог успеха

Для более глубокого погружения в экосистему Oracle, рекомендуется ознакомиться с аналитическим материалом блога Оптимизатора Oracle. Знание работы принципов оптимизатора будет неоценимо при анализе планов выполнения.

Решайте проблемы как профессионал

Если план выполнения вызывает затруднения или его не удается отобразить, проверьте настройки среды OUTLINE и внимательно проверьте настройки временного табличного пространства, так как они часто являются источником проблем.

