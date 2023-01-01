Пропуск первых N строк в SQL: методы начала с N+1 строки
Быстрый ответ
Чтобы пропустить первые n строк, используйте следующие конструкции:
В PostgreSQL/MySQL применяется ключевое слово
OFFSET:
SELECT * FROM таблица LIMIT 10 OFFSET n; -- Значение 'n' — это число строк, которые следует пропустить.
В SQL Server/Azure используйте
OFFSET-FETCH:
SELECT * FROM таблица ORDER BY столбец OFFSET n ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY; -- Вы начнёте выборку данных, начиная со строки, следующей за строкой под номером 'n'
Используя эти SQL-выражения, вы сможете легко пропустить первые n записей в вашей базе данных.
Проверенные на практике приемы
Использование ROW_NUMBER() в SQL Server
Функция
ROW_NUMBER() даст вам гибкую возможность манипулировать данными:
WITH NumberedRows AS (
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY столбец) AS 'Row', *
FROM таблица
)
SELECT *
FROM NumberedRows
WHERE Row > n; -- Мы начинаем подсчитывать, стартуя с позиции 'n+1'
Оператор ORDER BY обеспечивает последовательное расположение строк, что напоминает применение правил в спортивных состязаниях.
SQL Server (до версии 2012): Подзапрос и ключевое слово TOP
В старых версиях SQL Server (до 2012)
OFFSET-FETCH отсутствует, однако можно использовать альтернативный подход:
SELECT *
FROM таблица
WHERE ID NOT IN (
SELECT TOP n ID
FROM таблица
ORDER BY столбец
); -- Метод, напоминающий немного взгляд в прошлое
В Oracle 12.1 и более новых версиях использование
OFFSET значительно упрощает процесс:
SELECT * FROM таблица
ORDER BY столбец
OFFSET n ROWS FETCH FIRST 10 ROWS ONLY; -- Непревзойдённая элегантность Oracle в выполнении запросов
Работа с большими наборами данных: тонкая настройка производительности
Производительность является критически важным аспектом при обработке больших наборов данных. Убедитесь, что ваши SQL-запросы и планы выполнения оптимизированы и не замедляют процесс.
Визуализация
Временами визуализация процесса пропуска строк в SQL-запросе помогает лучше понять его суть. Представьте гонку бегунов:
🏁 [🏃, 🏃, 🏃, 🏃, 🏃]
Ключевое слово
OFFSET позволяет вам не учесть первых n бегунов:
SELECT * FROM забег
OFFSET n; -- 'n' лидеров гонки оказываются слишком быстрыми для вас
В итоге получится результат без учёта первых n бегунов:
// Предположим, что n = 2
До: [🏃, 🏃, 🏃, 🏃, 🏃]
После: [🏃, 🏃, 🏃] -- В гонке остаются только три участника, двое отстали!
В рамках SQL мы совершили смещение данных, убрав лидеров соревнования.
Глубокое обсуждение и основные соображения
Задачи пользователей и особенности SQL
Ваши SQL-стратегии должны быть адаптированы под конкретные требования задачи. Использование динамических параметров позволяет внести гибкость в ваш запрос:
-- Пользователь сам решает, сколько строк пропустить
SELECT * FROM таблица
WHERE условие = @UserInput
OFFSET n ROWS; -- Пользователь решает, с какой строки начать просмотр
Неупорядоченные наборы данных
Важно помнить, что таблицы в SQL представляют собой наборы данных без указания строгого порядка, если только не применена явная сортировка с помощью ORDER BY. В этом контексте понятие "первые n строк" не имеет смысла без чётких критериев упорядочивания.
Естественный порядок, создание предсказуемости
Введя столбец 'Num' (номер), вы можете внести предсказуемый порядок в данные, определив иерархию среди всех строк.
Полезные материалы
- ORDER BY Clause (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Руководство Microsoft по использованию ключевого слова OFFSET-FETCH.
- PostgreSQL: Documentation: 16: 7.6. LIMIT and OFFSET — Подробное описание ограничений на возвращаемое количество строк от экспертов PostgreSQL.
- ROWNUM – Oracle FAQ — Все, что нужно знать о ROWNUM в Oracle для эффективного управления строками вашей выборки.
- Why does MYSQL higher LIMIT offset slow the query down? – Stack Overflow — Обсуждение на Stack Overflow на тему оптимизации OFFSET-FETCH.
