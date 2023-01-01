Продвинутый поиск пользователей в Spring JPA через LIKE#Java Web #Spring #Hibernate/JPA
Быстрый ответ
Spring JPA's
@Query позволяет применять оператор
LIKE для поиска данных:
@Query("SELECT u FROM User u WHERE u.name LIKE %?1%")
List<User> findBySimilarName(String name);
Передавайте поисковый запрос без правок, и встроенные символы подстановки в JPQL помогут находить частичные совпадения словно волшебством!
Реализация пользовательских запросов с оператором LIKE и аннотацией @Query
С оператором
LIKE связаны ключевые особенности, это позволяет формировать заметно более эффективные и гибкие запросы:
1. Динамическое формирование шаблонов через функцию JPQL CONCAT
Функция
CONCAT дает возможность динамически создавать шаблоны запросов:
// Динамическое формирование шаблона поиска.
@Query("SELECT u FROM User u WHERE u.username LIKE CONCAT('%', :username, '%')")
List<User> findByUsernameContaining(@Param("username") String username);
2. Именование в JPQL: использование прописных букв
В JPQL все имена таблиц привязаны к классам сущностей и должны начинаться с прописной буквы:
// Использование имени класса сущности в запросе.
@Query("SELECT u FROM User u WHERE u.name LIKE %?1%")
List<User> findByNamePattern(String name);
3. Изощренность построения методов в Spring JPA
Spring JPA умеет трансформировать имена методов в запросы к базе данных:
// Примеры методов, формирующих запросы.
List<User> findUserByUsernameStartingWith(String prefix);
List<User> findUserByUsernameEndingWith(String suffix);
List<User> findUserByUsernameContainingIgnoreCase(String snippet);
4. Поиск уникальных или множественных совпадений
Иногда возникает необходимость найти пользователя, чье имя содержит определенную последовательность символов:
// Поиск имен пользователей по схожести.
@Query("SELECT u FROM User u WHERE u.username LIKE %?1%")
List<User> findUserBySimilarUsername(String username);
5. Упрощение запросов с помощью методов
Для упрощенных запросов рекомендуется использовать методы с описательными именами вместо аннотаций
@Query:
// Примеры методов, заменяющих @Query для простых запросов.
List<User> findUserByUsernameContaining(String substring);
6. Тестирование – гарант успешной разработки
Тестирование необходимо для обнаружения ошибок и предотвращения проблем в дальнейшем:
// Пример теста, проверяющего количество найденных пользователей.
assertEquals(2, userRepository.findUserBySimilarUsername("smith").size());
7. Поиск без учета регистра
Spring JPA позволяет выполнять поиск данных без учета регистра:
// Пример метода, игнорирующего регистр при поиске.
List<User> findUserByUsernameContainingIgnoreCase(String substring);
Визуализация
Используя
LIKE в Spring JPA, вы будто бы бросаете сеть в океан данных. Ваш шаблон
LIKE действует как сеть, а соответствующие данному шаблону данные – это рыбы, которые попадают себе в улов:
Океан данных (🔍): ["Bob", "Jacob", "Jack", "David"]
Шаблон (🗝️): "Ja%"
Улов (🔍🗝️): ["Jacob", "Jack"]
Работа со сложными сценариями
Иногда вам придется выйти за рамки стандартных запросов и проявить творческий подход:
1. Поиск с максимальным охватом
Когда требуется найти данные, соответствующие шаблону в любом месте поля:
// Поиск по фразе в заголовках постов.
@Query("SELECT p FROM Post p WHERE p.title LIKE %:phrase%")
List<Post> searchByPhrase(@Param("phrase") String phrase);
2. Работа со спецсимволами
Для обработки символов
% и
_, которые имеют специальное значение в SQL:
// Добавление символа экранирования для спецсимволов.
@Query("SELECT c FROM Comment c WHERE c.text LIKE ?1 escape '!'")
List<Comment> findByTextContainingSpecialCharacter(String text);
3. Составление сложных шаблонов
Сложные шаблоны требуют точного сочетания символов:
// Пример сложного запроса с использованием CONCAT.
@Query("SELECT a FROM Article a WHERE a.content LIKE CONCAT(CONCAT('Intro: ', :keyword),'%')")
List<Article> findByIntroKeyword(@Param("keyword") String keyword);
Полезные материалы
Рустам Мельников
Java-инженер