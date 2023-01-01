Продвинутый поиск пользователей в Spring JPA через LIKE

Быстрый ответ

Spring JPA's @Query позволяет применять оператор LIKE для поиска данных:

@Query("SELECT u FROM User u WHERE u.name LIKE %?1%") List<User> findBySimilarName(String name);

Передавайте поисковый запрос без правок, и встроенные символы подстановки в JPQL помогут находить частичные совпадения словно волшебством!

Реализация пользовательских запросов с оператором LIKE и аннотацией @Query

С оператором LIKE связаны ключевые особенности, это позволяет формировать заметно более эффективные и гибкие запросы:

1. Динамическое формирование шаблонов через функцию JPQL CONCAT

Функция CONCAT дает возможность динамически создавать шаблоны запросов:

// Динамическое формирование шаблона поиска. @Query("SELECT u FROM User u WHERE u.username LIKE CONCAT('%', :username, '%')") List<User> findByUsernameContaining(@Param("username") String username);

2. Именование в JPQL: использование прописных букв

В JPQL все имена таблиц привязаны к классам сущностей и должны начинаться с прописной буквы:

// Использование имени класса сущности в запросе. @Query("SELECT u FROM User u WHERE u.name LIKE %?1%") List<User> findByNamePattern(String name);

3. Изощренность построения методов в Spring JPA

Spring JPA умеет трансформировать имена методов в запросы к базе данных:

// Примеры методов, формирующих запросы. List<User> findUserByUsernameStartingWith(String prefix); List<User> findUserByUsernameEndingWith(String suffix); List<User> findUserByUsernameContainingIgnoreCase(String snippet);

4. Поиск уникальных или множественных совпадений

Иногда возникает необходимость найти пользователя, чье имя содержит определенную последовательность символов:

// Поиск имен пользователей по схожести. @Query("SELECT u FROM User u WHERE u.username LIKE %?1%") List<User> findUserBySimilarUsername(String username);

5. Упрощение запросов с помощью методов

Для упрощенных запросов рекомендуется использовать методы с описательными именами вместо аннотаций @Query :

// Примеры методов, заменяющих @Query для простых запросов. List<User> findUserByUsernameContaining(String substring);

6. Тестирование – гарант успешной разработки

Тестирование необходимо для обнаружения ошибок и предотвращения проблем в дальнейшем:

// Пример теста, проверяющего количество найденных пользователей. assertEquals(2, userRepository.findUserBySimilarUsername("smith").size());

7. Поиск без учета регистра

Spring JPA позволяет выполнять поиск данных без учета регистра:

// Пример метода, игнорирующего регистр при поиске. List<User> findUserByUsernameContainingIgnoreCase(String substring);

Визуализация

Используя LIKE в Spring JPA, вы будто бы бросаете сеть в океан данных. Ваш шаблон LIKE действует как сеть, а соответствующие данному шаблону данные – это рыбы, которые попадают себе в улов:

Океан данных (🔍): ["Bob", "Jacob", "Jack", "David"] Шаблон (🗝️): "Ja%" Улов (🔍🗝️): ["Jacob", "Jack"]

Работа со сложными сценариями

Иногда вам придется выйти за рамки стандартных запросов и проявить творческий подход:

1. Поиск с максимальным охватом

Когда требуется найти данные, соответствующие шаблону в любом месте поля:

// Поиск по фразе в заголовках постов. @Query("SELECT p FROM Post p WHERE p.title LIKE %:phrase%") List<Post> searchByPhrase(@Param("phrase") String phrase);

2. Работа со спецсимволами

Для обработки символов % и _ , которые имеют специальное значение в SQL:

// Добавление символа экранирования для спецсимволов. @Query("SELECT c FROM Comment c WHERE c.text LIKE ?1 escape '!'") List<Comment> findByTextContainingSpecialCharacter(String text);

3. Составление сложных шаблонов

Сложные шаблоны требуют точного сочетания символов:

// Пример сложного запроса с использованием CONCAT. @Query("SELECT a FROM Article a WHERE a.content LIKE CONCAT(CONCAT('Intro: ', :keyword),'%')") List<Article> findByIntroKeyword(@Param("keyword") String keyword);

