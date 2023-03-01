Проблема потери миллисекунд в SQL Server: решение

Быстрый ответ

Если обнаружили, что ваши миллисекунды исчезают, убедитесь, что вы используете тип данных datetime , который округляет время до ближайших 3,33 мс. Вместо этого используйте datetime2 , который предоставляет точность до 0,1 микросекунды для улучшения точности:

SQL Скопировать код DECLARE @Time datetime2 = '2023-03-01T12:34:56.7890123'; SELECT @Time AS ExactTime;

Такой метод гарантирует точное сохранение миллисекунд.

Важность точности в SQL Server

Когда дело касается абсолютной точности во временных интервалах, datetime2 играет ключевую роль. В областях, таких как банковская сфера или научные исследования, где каждая миллисекунда на счету, использование datetime2 становится практически обязательным.

Работа с различными временными зонами

При работе с данными из разных часовых поясов, использование значений UTC с применением datetime2 поможет избежать ошибок и противоречий, вызванных различиями во времени.

Вставка данных без потери качества

Будьте осторожны при вставке значений времени. Предварительная проверка значений поможет избежать нежелательного округления:

SQL Скопировать код -- Проверьте перед добавлением. INSERT INTO EventLog(EventTime) VALUES (SYSDATETIME());

И помните, что система может сократить точность еще до того, как SQL Server примет в работу этот запрос:

SQL Скопировать код -- Остерегайтесь округления. DECLARE @RoundedTime datetime = '2023-03-01T12:34:56.789'; -- Мы потеряли миллисекунды еще до вставки в таблицу!

Компромисс между хранением данных и точностью

Если важность детализации до миллисекунд превышает все остальное, рассмотрите вариант с их отдельным хранением. Однако, стоит учесть, что это увеличит сложность системы:

SQL Скопировать код -- Сохранение миллисекунд отдельно DECLARE @Time datetime = '2023-03-01T12:34:56.789'; DECLARE @Milliseconds int = DATEPART(millisecond, '2023-03-01T12:34:56.7890123'); -- При необходимости возвращаем точность SELECT CAST(@Time AS DATETIME2) + CAST(@Milliseconds AS DECIMAL) / 1000 AS ExactTime;

Визуализация

Если вам удобно мыслить метафорами, представьте временную отметку в SQL Server как гоночную машину, стремящуюся точно проехать каждую контрольную точку, которая символично представляет миллисекунды:

Markdown Скопировать код Автомобиль (🏎️) = Временная отметка SQL Server Контрольные пункты (🏁) = Миллисекунды

Потеря точности означает пропущенные контрольные точки:

Markdown Скопировать код Гоночная трасса: [🏁12:34:56.789, 🏁12:34:56.790, 🏁12:34:56.791] Фактические остановки: [🏁12:34:56.789, 🏁(пропущено), 🏁12:34:56.791]

Причиной пропуска миллисекунды может стать округление:

Markdown Скопировать код 🏎️💨...🏁➡️🏁...🏎️💨

Обсуждение стратегий обеспечения точности

Используйте функции, которые помогут сохранить точность отметок времени:

SQL Скопировать код -- Точное время в данный момент. SELECT SYSDATETIME() AS ExactTime;

Регулярный контроль: скрытые помощники

Проводите регулярные проверки. Они помогут своевременно выявлять проблемы с точностью и обеспечат синхронную работу всех компонентов системы:

SQL Скопировать код -- Проверка на точность SELECT [EventTime], CASE WHEN DATEPART(millisecond, [EventTime]) % 3 = 0 THEN 'Точно' ELSE 'Имеется погрешность' END AS PrecisionCheck FROM EventLog -- Убедитесь, что точность времени не подвела.

Хранение времени в строковом формате: нестандартное решение

Хранение времени в виде строки конечно позволяет сохранить миллисекунды, но этот подход имеет свои сложности и не подойдет для всех.

Каждый случай – особый случай

Если потребуется наносекундная точность, SQL Server предлагает даже тип хранения данных с точностью до 100 наносекунд. Но следует помнить, что такие решения добавляют сложности в систему.

