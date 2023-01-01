Принуждение MySQL к чувствительности к регистру с LIKE#Основы SQL #MySQL / MariaDB #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Если вы хотите, чтобы поиск с помощью оператора
LIKE в MySQL был зависим от регистра символов, используйте ключевое слово
BINARY:
SELECT * FROM table WHERE BINARY column LIKE 'CaseSensitive%';
Замените
table,
column и
'CaseSensitive%' на соответствующие значения для вашей конкретной задачи. Этот подход позволяет проводить сравнение строк в бинарном формате, где каждый символ рассматривается отдельно, с учетом его регистра.
Подробнее о BINARY
В MySQL оператор
BINARY обеспечивает сравнение с учетом регистра, различая заглавные и строчные буквы. Он особенно полезен когда требуется строгое совпадение регистра, например, при проверке паролей или обработке уникальных кодов.
SELECT 'abc' LIKE BINARY 'ABC'; -- Возвращает 0 (нет), то есть: '"abc", сегодня тебе не повезло'
Пример демонстрирует, что
LIKE BINARY требует точного совпадения регистра символов.
Как использовать COLLATE на вашу пользу
В MySQL коллации определяют правила сравнения символов. Коллация
utf8_bin отлично подходит для регистрозависимых сравнений: она рассматривает символы в бинарном представлении, четко различая 'A' и 'a'.
SELECT * FROM table WHERE column COLLATE utf8_bin LIKE 'value%'; -- Путь к точному поиску
Ухищрение с использованием
COLLATE позволяет раздельно найти 'a%' и 'A%' — обеспечивает максимальную точность для ваших данных.
SELECT * FROM table WHERE column COLLATE utf8_general_ci LIKE 'a%' AND column COLLATE utf8_bin LIKE 'A%';
Визуализация
Представьте оператор MySQL LIKE в образе библиотекаря с очками, тщательно искомого книги по названиям:
Запрос LIKE: "Мне нужны книги, названия которых ПОХОЖИ на 'Harry Potter', регистр значения не имеет."
Библиотекарь принесет следующие книги:
- "harry potter"
- "Harry Potter"
- "HARRY POTTER"
Теперь библиотекарь надевает специальные очки, способные различать регистр:
👓🔍 (режим учета регистра: ВКЛЮЧЕН)
И вы отдаете следующую команду:
"Принеси мне книги, которые похожи на 'Harry Potter', но с учетом смотрящих через твои специальные очки"
И в итоге вы получаете:
- "Harry Potter"
Выбор режима с особыми очками говорит о том, что РЕГИСТР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ! ✨
Плюсы и минусы поиска с регистрозависимостью
Использование
BINARY и
COLLATE дает вам больший контроль, однако стоит быть готовым к возможным сложностям:
- Производительность: Бинарные сравнения или использование специальных коллаций могут замедлять запросы.
- Согласованность: Данные должны быть в предсказуемом формате, ведь бинарное сравнение может выявить неожиданные расхождения.
- Точность: Важно точно определить шаблоны, так как поиск с масками может дать разные результаты, когда учитывается регистр.
Дополнительно: Углубленное изучение регистрозависимости
Сравнение с шаблонами через 'LIKE BINARY'
Оператор
BINARY применим не только для сравнения целых строк — его можно использовать и с шаблонами:
SELECT * FROM users WHERE BINARY username LIKE 'john%'; -- Будут найдены 'john', 'john123', но не 'John' или 'JOHNdoe'
Создание регистрочувствительных представлений
Для работы с данными, которые должны быть регистрочувствительными, создавайте представления:
CREATE VIEW case_sensitive_users AS
SELECT * FROM users WHERE column COLLATE utf8_bin LIKE 'pattern%'; -- Упрощение работы с регистрозависимыми операциями
Полнотекстовый поиск с учетом регистра
Стандартные полнотекстовые индексы не различают регистр, однако применение
BINARY позволит исправить это:
SELECT * FROM posts WHERE MATCH(title, body) AGAINST('keyword' IN NATURAL LANGUAGE MODE)
AND title LIKE BINARY '%keyword%'; -- Приспосабливаем полнотекстовый поиск к регистрозависимости
Виктор Ермаков
SQL-разработчик