Применение WHERE после UNION в SQL: фильтрация результатов

Быстрый ответ

Если вам требуется фильтровать результаты, полученные при помощи UNION, разместите его в подзапросе и примените условие WHERE, используя следующий синтаксис:

SELECT * FROM (
    SELECT a FROM t1
    UNION
    SELECT b FROM t2
) AS sub WHERE sub.a = 'filter_value';

В этом случае условие WHERE будет применено к объединённым данным на основе критерия filter_value.

Лучшие практики производительности SQL: Использование UNION

Индексация и работа с подзапросами

Индексы могут существенно ускорить выполнение JOIN в рамках UNION, объём данных для поиска уменьшается, и, как следствие, операции выполняются быстрее.

Подзапросы позволяют отсеять ненужные строки до выполнения оператора UNION, сделав обработку данных более быстрой и эффективной:

-- Не забивайте запрос лишними данными!
SELECT * FROM (
    SELECT a FROM t1 WHERE a > 50
    UNION
    SELECT b FROM t2 WHERE b < 25
) AS sub WHERE sub.a = 'filter_value';

Анализ запросов и временные таблицы

Для анализа производительности запросов с UNION используйте команду EXPLAIN. Это поможет определить "узкие места" и способы оптимизации.

При работе с большими объемами данных рекомендуется использовать временные таблицы для хранения промежуточных результатов. Вы можете разделить сложный запрос UNION на несколько более простых.

Методы сокращения объема данных

Вместо использования SELECT * выбирайте только нужные столбцы. Это уменьшает объём обрабатываемых данных, а также увеличивает скорость запроса.

Используйте кеширование для часто выполняемых запросов UNION, чтобы снизить нагрузку на процессор и ускорить получение результатов.

В случае необходимости пагинации используйте LIMIT, чтобы извлекать только нужное количество строк из результатов.

Продвинутые техники SQL

Для упрощения кода и облегчения его поддержки можно использовать хранимые процедуры и функции пользователя (UDF), внутри которых содержится логика UNION.

Партционирование базы данных помогает ускорить выполнение UNION на больших объемах данных, позволяя работать с их меньшими частями.

Визуализация

Представим, что у вас есть два фруктовых салата из магазинов A и B. Вам нужно объединить (UNION) их, а затем отобрать только виноград:

(SELECT * FROM FruitSalad_ShopA)
UNION
(SELECT * FROM FruitSalad_ShopB)
WHERE fruit_type = 'Grapes';  // Оставим только виноград!

Мы объединили два салата и отобрали в них только виноград.

-- ПРЕЦИЗИОННЫЙ ПРОЦЕСС ВЫБОРКИ
До: 🥗🍎🍌 + 🥗🍇🍓 = 🥗🍎🍌🍇🍓
После: 🍇🍇

Суть в том, что условие WHERE применяется ко всему объединённому набору данных.

Турбо-режим для производительности SQL

Регулярная диагностика и оптимизация базы данных

Постоянный анализ и улучшение структуры базы данных, а также стратегия индексирования, могут значительно ускорить выполнение запросов с UNION.

Экспериментирование и оптимизация

Попробуйте разные варианты использования UNION, потому что место применения условия WHERE (до или после UNION) может существенно влиять на производительность. Принимайте решения на основе конкретных тестов.

Постоянное изучение и практика SQL

Оптимизация запросов SQL – это процесс непрерывного улучшения. Используйте самые современные техники, такие как оптимизированные подзапросы, эффективная индексация и активное кэширование, чтобы достигать наилучших результатов.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

