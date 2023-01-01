Применение WHERE после UNION в SQL: фильтрация результатов
Быстрый ответ
Если вам требуется фильтровать результаты, полученные при помощи UNION, разместите его в подзапросе и примените условие WHERE, используя следующий синтаксис:
SELECT * FROM (
SELECT a FROM t1
UNION
SELECT b FROM t2
) AS sub WHERE sub.a = 'filter_value';
В этом случае условие WHERE будет применено к объединённым данным на основе критерия
filter_value.
Лучшие практики производительности SQL: Использование UNION
Индексация и работа с подзапросами
Индексы могут существенно ускорить выполнение JOIN в рамках UNION, объём данных для поиска уменьшается, и, как следствие, операции выполняются быстрее.
Подзапросы позволяют отсеять ненужные строки до выполнения оператора UNION, сделав обработку данных более быстрой и эффективной:
-- Не забивайте запрос лишними данными!
SELECT * FROM (
SELECT a FROM t1 WHERE a > 50
UNION
SELECT b FROM t2 WHERE b < 25
) AS sub WHERE sub.a = 'filter_value';
Анализ запросов и временные таблицы
Для анализа производительности запросов с UNION используйте команду EXPLAIN. Это поможет определить "узкие места" и способы оптимизации.
При работе с большими объемами данных рекомендуется использовать временные таблицы для хранения промежуточных результатов. Вы можете разделить сложный запрос UNION на несколько более простых.
Методы сокращения объема данных
Вместо использования
SELECT * выбирайте только нужные столбцы. Это уменьшает объём обрабатываемых данных, а также увеличивает скорость запроса.
Используйте кеширование для часто выполняемых запросов UNION, чтобы снизить нагрузку на процессор и ускорить получение результатов.
В случае необходимости пагинации используйте LIMIT, чтобы извлекать только нужное количество строк из результатов.
Продвинутые техники SQL
Для упрощения кода и облегчения его поддержки можно использовать хранимые процедуры и функции пользователя (UDF), внутри которых содержится логика UNION.
Партционирование базы данных помогает ускорить выполнение UNION на больших объемах данных, позволяя работать с их меньшими частями.
Визуализация
Представим, что у вас есть два фруктовых салата из магазинов A и B. Вам нужно объединить (UNION) их, а затем отобрать только виноград:
(SELECT * FROM FruitSalad_ShopA)
UNION
(SELECT * FROM FruitSalad_ShopB)
WHERE fruit_type = 'Grapes'; // Оставим только виноград!
Мы объединили два салата и отобрали в них только виноград.
-- ПРЕЦИЗИОННЫЙ ПРОЦЕСС ВЫБОРКИ
До: 🥗🍎🍌 + 🥗🍇🍓 = 🥗🍎🍌🍇🍓
После: 🍇🍇
Суть в том, что условие WHERE применяется ко всему объединённому набору данных.
Турбо-режим для производительности SQL
Регулярная диагностика и оптимизация базы данных
Постоянный анализ и улучшение структуры базы данных, а также стратегия индексирования, могут значительно ускорить выполнение запросов с UNION.
Экспериментирование и оптимизация
Попробуйте разные варианты использования UNION, потому что место применения условия WHERE (до или после UNION) может существенно влиять на производительность. Принимайте решения на основе конкретных тестов.
Постоянное изучение и практика SQL
Оптимизация запросов SQL – это процесс непрерывного улучшения. Используйте самые современные техники, такие как оптимизированные подзапросы, эффективная индексация и активное кэширование, чтобы достигать наилучших результатов.
Полезные материалы
- Оператор SQL UNION — детальное руководство о применении UNION от W3Schools.
- Как использовать ORDER BY с UNION в SQL Server – Stack Overflow — обсуждения сообщества о последовательности операторов при использовании UNION.
- Подзапросы в SQL – учимся на примерах – Essential SQL — вводное руководство по подзапросам в SQL.
- SQL: использование UNION для подзапросов с условием WHERE – Database Journal — советы по эффективному использованию UNION с WHERE.
- Как исправить SQL Server Log Shipping при добавлении нового файла в базу данных – MSSQLTips — полезный технический совет для SQL Server, полезный для технического обслуживания баз данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик