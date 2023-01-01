Применение WHERE после UNION в SQL: фильтрация результатов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам требуется фильтровать результаты, полученные при помощи UNION, разместите его в подзапросе и примените условие WHERE, используя следующий синтаксис:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT a FROM t1 UNION SELECT b FROM t2 ) AS sub WHERE sub.a = 'filter_value';

В этом случае условие WHERE будет применено к объединённым данным на основе критерия filter_value .

Лучшие практики производительности SQL: Использование UNION

Индексация и работа с подзапросами

Индексы могут существенно ускорить выполнение JOIN в рамках UNION, объём данных для поиска уменьшается, и, как следствие, операции выполняются быстрее.

Подзапросы позволяют отсеять ненужные строки до выполнения оператора UNION, сделав обработку данных более быстрой и эффективной:

SQL Скопировать код -- Не забивайте запрос лишними данными! SELECT * FROM ( SELECT a FROM t1 WHERE a > 50 UNION SELECT b FROM t2 WHERE b < 25 ) AS sub WHERE sub.a = 'filter_value';

Анализ запросов и временные таблицы

Для анализа производительности запросов с UNION используйте команду EXPLAIN. Это поможет определить "узкие места" и способы оптимизации.

При работе с большими объемами данных рекомендуется использовать временные таблицы для хранения промежуточных результатов. Вы можете разделить сложный запрос UNION на несколько более простых.

Методы сокращения объема данных

Вместо использования SELECT * выбирайте только нужные столбцы. Это уменьшает объём обрабатываемых данных, а также увеличивает скорость запроса.

Используйте кеширование для часто выполняемых запросов UNION, чтобы снизить нагрузку на процессор и ускорить получение результатов.

В случае необходимости пагинации используйте LIMIT, чтобы извлекать только нужное количество строк из результатов.

Продвинутые техники SQL

Для упрощения кода и облегчения его поддержки можно использовать хранимые процедуры и функции пользователя (UDF), внутри которых содержится логика UNION.

Партционирование базы данных помогает ускорить выполнение UNION на больших объемах данных, позволяя работать с их меньшими частями.

Визуализация

Представим, что у вас есть два фруктовых салата из магазинов A и B. Вам нужно объединить (UNION) их, а затем отобрать только виноград:

SQL Скопировать код (SELECT * FROM FruitSalad_ShopA) UNION (SELECT * FROM FruitSalad_ShopB) WHERE fruit_type = 'Grapes'; // Оставим только виноград!

Мы объединили два салата и отобрали в них только виноград.

Markdown Скопировать код -- ПРЕЦИЗИОННЫЙ ПРОЦЕСС ВЫБОРКИ До: 🥗🍎🍌 + 🥗🍇🍓 = 🥗🍎🍌🍇🍓 После: 🍇🍇

Суть в том, что условие WHERE применяется ко всему объединённому набору данных.

Турбо-режим для производительности SQL

Регулярная диагностика и оптимизация базы данных

Постоянный анализ и улучшение структуры базы данных, а также стратегия индексирования, могут значительно ускорить выполнение запросов с UNION.

Экспериментирование и оптимизация

Попробуйте разные варианты использования UNION, потому что место применения условия WHERE (до или после UNION) может существенно влиять на производительность. Принимайте решения на основе конкретных тестов.

Постоянное изучение и практика SQL

Оптимизация запросов SQL – это процесс непрерывного улучшения. Используйте самые современные техники, такие как оптимизированные подзапросы, эффективная индексация и активное кэширование, чтобы достигать наилучших результатов.

