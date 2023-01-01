Применение списка Python как параметра в SQL-запросе
Быстрый ответ
Для выполнения SQL-запроса, используя список из Python, рекомендуется применять параметризованные запросы. В PostgreSQL посредством psycopg2, поместите ваш список в кортеж:
query = "SELECT * FROM table WHERE column = ANY(%s);"
cursor.execute(query, ([1, 2, 3],)) # Подставьте свои значения вместо чисел
Для SQLite используйте маркер
? и разверните список прямо в запросе:
params = '?' + ',?' * (len(list) – 1) # SQLite требует использование нескольких знаков вопроса
query = f"SELECT * FROM table WHERE column IN ({params});"
cursor.execute(query, list) # Доверьтесь помощи Python в работе с SQL!
Не забывайте о безопасности: откажитесь от прямоугольной конкатенации элементов списка в запрос. Параметризация спасает от SQL-инъекций.
Параметризация варьируется в зависимости от SQL-движка
Нужно помнить, что каждый SQL-сервер общается на своём языке, поэтому приходится приспосабливаться к его особенностям и плейсхолдерам.
MySQL с использованием pymysql
query = "SELECT * FROM table WHERE column IN ({});".format(', '.join(['%s']*len(your_list))) # Для MySQL используйте %s
cursor.execute(query, tuple(your_list)) # С MySQL универсальный поход – это кортежи
SQL Server через pyodbc
params = ', '.join('?' * len(your_list)) # SQL Server тоже работает с ?, четкая формулировка может быть предпочтительнее
query = f"SELECT * FROM table WHERE column IN ({params});"
cursor.execute(query, tuple(your_list)) # Для SQL Server подойдет классическая методика
При использовании этих подходов, вы защитите свою систему от опасности SQL-инъекций, как будто утвердив крепость.
Применение магии через sqlalchemy
Если вам не удобно обращаться с SQL напрямую, хорошей альтернативой станет SQLAlchemy. Вот как это приходится делать:
Скрытый смысл в словах
Можно воспользоваться привязанными параметрами:
from sqlalchemy import text
stmt = text("SELECT * FROM table WHERE column IN :param").bindparams(param=tuple(your_list))
result = connection.execute(stmt) # Здесь за вас поработает SQLAlchemy!
Операции при помощи ORM
Применяя ORM-сессии, можно использовать мощь оператора
in_:
from sqlalchemy.orm import session
result = session.query(MyTable).filter(MyTable.column.in_(your_list)).all() # SQLAlchemy сделает вас магом SQL!
Визуализация
Представим, что у вас есть телефонная книга и список телефонных номеров для поиска имен.
Ваш список в Python: [📞123, 📞456, 📞789]
SELECT name FROM contacts WHERE phone_number IN (📞123, 📞456, 📞789);
Вот таким образом Python помогает найти контакты, выполняя роль надежного детектива:
Найденные контакты:
| 📞123 | Алиса |
| 📞456 | Боб |
| 📞789 | Кэрол |
Получается, что Python прекрасно справился с ролью помощника-сыщика, верно?
Опасайтесь подводных камней!
Большой список? Разбейте его!
При обработке больших списков столкнетесь с ограничением SQL. Разделите список на более мелкие части, как если бы вы разделали большую пиццу на кусочки.
Пустой список? Подготовьтесь к действиям!
С пустыми списками могут возникать сложности и аномальные результаты. Не забывайте проходить предусмотрительные шаги:
if not your_list:
# Обработайте случай, когда данных нет, так, чтобы это не стало проблемой
Готовность ко всему – ваш лучший друг.
Соблюдайте соответствие типов данных
Удостоверьтесь, что тип данных списка в Python совпадает с типом данных SQL-столбца. Помните, что нельзя мешать несовместимые вещи.
Оптимизируйте для достижения успеха
Обрабатывайте данные быстрее с помощью индексации
Производительность имеет первостепенное значение. Индексируйте столбцы для улучшения эффективности запросов – это поможет быстрее находить необходимую информацию, как в хорошо организованном шкафу.
Отдайте решение в руки SQL-движку
Анализируйте планы запросов для оптимизации сложных SQL-операций и достижения лучших результатов.
Откажитесь от искушения использовать конкатенацию
Не соблазняйтесь использовать простые решения, такие как объединение строк и форматирование. Доверьтесь параметризационной стратегии ради безопасности.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы