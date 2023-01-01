Применение SELECT * в SQL: оправдано ли в продакшене?
Быстрый ответ
Уместность использования
SELECT * оправдана в случае единственных запросов, отладки и действующего желания быстро разглядеть структуру таблицы. Несмотря на это, в среде продакшена более рационально применять названия отдельных столбцов с целью улучшения производительности и исключения появления проблем, вызванных изменениями структуры базы данных. Взгляните на приведенный ниже пример:
-- Если вы хотите узнать, с какими ошибками столкнулись пользователи
SELECT * FROM users LIMIT 10;
Важно: всегда предпочитайте в продакшене указание отдельных столбцов для грамотной оптимизации запросов и обеспечения совместимости при модификации схем данных.
Сигнализируя об исключениях: когда можно нарушать правила
Обстоятельства, где использование SELECT * допустимо
Спонтанный анализ и единичные запросы
SELECT * может быть применен для разовых исследований или в процессе миграции данных. Он способствует соприкосновению с новой структурой таблиц:
-- Когда требуется исследовать структуру и данные в таблице new_table
SELECT * FROM new_table;
Оптимизация CTE и оператора EXISTS
Подходящей практикой будет применение
SELECT * внутри общих табличных выражений (CTE) и при использовании оператора EXISTS. Воздействие на производительность отсутствует:
-- CTE обеспечивает соблюдение принципа DRY
WITH CTE AS (SELECT * FROM employees)
SELECT * FROM CTE;
-- Используйте EXISTS для проверки наличия записей
IF EXISTS (SELECT * FROM employees)
PRINT 'Есть сотрудники, следовательно, ваш бизнес не привязан к одному проекту!';
Ситуации, где использование SELECT * недопустимо
Представления и код для продакшена
SELECT * ни в коем случае не должен присутствовать в определениях представлений (вью) или коде, предусмотренном для продакшена:
-- Подход, которому следует избегать
CREATE VIEW employeeView AS
SELECT * FROM users;
-- Подход, который следует применять
CREATE VIEW employeeView AS
SELECT user_id, user_name, user_birthday FROM users;
Модификации в структуре базы данных
Применение
SELECT * может привести к ошибкам при неожиданных изменениях структуры:
-- Допустим, в таблицу добавлено новое поле
ALTER TABLE users ADD user_preferences NVARCHAR(100);
-- Это изменение может вызвать проблемы в продакшене
SELECT * INTO #TempTable FROM users;
Привлечение лучших практик для избегания проблем, связанных с 'SELECT *'
Понимание закономерностей работы оптимизатора, надежные механизмы аудита и актуальность метаданных представлений окажут помощь в избавлении вашего кода от проблем, связанных с 'SELECT '. Кодируйте с *осознанием процесса для более высокой понятности и эффективности выполнения**.
Визуализация
Выбор между Комплектом Профессиональных Инструментов (
SELECT specific_columns) и Универсальным Ножом (
SELECT *):
|Задача
|Профессиональный Набор
|Универсальный Нож
|Точные и специфические действия
|✅ Лучший выбор
|❌ Излишне
|Быстрые и обобщенные действия
|❌ Слишком сложно
|✅ Эффективно
В точности как на кухне, выбирайте подходящий инструмент, опираясь на определенную задачу, чтобы действовать точно и эффективно.
Изучение среды работы: понимание контекста
Понимание контекста использования кода
Оцените различия в использовании кода в разработке и продакшене:
- В разработке 'SELECT ' предоставляет быстрый *просмотр** данных.
- В продакшене спецификация улучшает ясность и контроль.
Адаптация к изменениям структуры данных
Модификации структуры данных со временем неизбежны. Когда они наступают:
- Обновите метаданные представлений, чтобы 'SELECT *' не вызывал ошибок.
- Применяйте именованные параметры и точный список столбцов для обеспечения стабильности вашего кода.
Когда каждая миллисекунда имеет значение
'SELECT ' может перегрузить *оптимизатор** и замедлить выполнение запросов:
- Ограничение числа столбцов облегчает работу оптимизатору.
- Запрашивайте только необходимые данные, чтобы снизить нагрузку на сеть и систему ввода-вывода.
Мария Шереметьева
DBA-консультант