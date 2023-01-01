Применение SELECT * в SQL: оправдано ли в продакшене?

Быстрый ответ

Уместность использования SELECT * оправдана в случае единственных запросов, отладки и действующего желания быстро разглядеть структуру таблицы. Несмотря на это, в среде продакшена более рационально применять названия отдельных столбцов с целью улучшения производительности и исключения появления проблем, вызванных изменениями структуры базы данных. Взгляните на приведенный ниже пример:

SQL Скопировать код -- Если вы хотите узнать, с какими ошибками столкнулись пользователи SELECT * FROM users LIMIT 10;

Важно: всегда предпочитайте в продакшене указание отдельных столбцов для грамотной оптимизации запросов и обеспечения совместимости при модификации схем данных.

Сигнализируя об исключениях: когда можно нарушать правила

Обстоятельства, где использование SELECT * допустимо

Спонтанный анализ и единичные запросы

SELECT * может быть применен для разовых исследований или в процессе миграции данных. Он способствует соприкосновению с новой структурой таблиц:

SQL Скопировать код -- Когда требуется исследовать структуру и данные в таблице new_table SELECT * FROM new_table;

Оптимизация CTE и оператора EXISTS

Подходящей практикой будет применение SELECT * внутри общих табличных выражений (CTE) и при использовании оператора EXISTS. Воздействие на производительность отсутствует:

SQL Скопировать код -- CTE обеспечивает соблюдение принципа DRY WITH CTE AS (SELECT * FROM employees) SELECT * FROM CTE; -- Используйте EXISTS для проверки наличия записей IF EXISTS (SELECT * FROM employees) PRINT 'Есть сотрудники, следовательно, ваш бизнес не привязан к одному проекту!';

Ситуации, где использование SELECT * недопустимо

Представления и код для продакшена

SELECT * ни в коем случае не должен присутствовать в определениях представлений (вью) или коде, предусмотренном для продакшена:

SQL Скопировать код -- Подход, которому следует избегать CREATE VIEW employeeView AS SELECT * FROM users; -- Подход, который следует применять CREATE VIEW employeeView AS SELECT user_id, user_name, user_birthday FROM users;

Модификации в структуре базы данных

Применение SELECT * может привести к ошибкам при неожиданных изменениях структуры:

SQL Скопировать код -- Допустим, в таблицу добавлено новое поле ALTER TABLE users ADD user_preferences NVARCHAR(100); -- Это изменение может вызвать проблемы в продакшене SELECT * INTO #TempTable FROM users;

Привлечение лучших практик для избегания проблем, связанных с 'SELECT *'

Понимание закономерностей работы оптимизатора, надежные механизмы аудита и актуальность метаданных представлений окажут помощь в избавлении вашего кода от проблем, связанных с 'SELECT '. Кодируйте с *осознанием процесса для более высокой понятности и эффективности выполнения**.

Визуализация

Выбор между Комплектом Профессиональных Инструментов ( SELECT specific_columns ) и Универсальным Ножом ( SELECT * ):

Задача Профессиональный Набор Универсальный Нож Точные и специфические действия ✅ Лучший выбор ❌ Излишне Быстрые и обобщенные действия ❌ Слишком сложно ✅ Эффективно

В точности как на кухне, выбирайте подходящий инструмент, опираясь на определенную задачу, чтобы действовать точно и эффективно.

Изучение среды работы: понимание контекста

Понимание контекста использования кода

Оцените различия в использовании кода в разработке и продакшене:

В продакшене спецификация улучшает ясность и контроль.

Адаптация к изменениям структуры данных

Модификации структуры данных со временем неизбежны. Когда они наступают:

Обновите метаданные представлений , чтобы 'SELECT *' не вызывал ошибок.

, чтобы 'SELECT *' не вызывал ошибок. Применяйте именованные параметры и точный список столбцов для обеспечения стабильности вашего кода.

Когда каждая миллисекунда имеет значение

'SELECT ' может перегрузить *оптимизатор** и замедлить выполнение запросов:

Ограничение числа столбцов облегчает работу оптимизатору.

облегчает работу оптимизатору. Запрашивайте только необходимые данные, чтобы снизить нагрузку на сеть и систему ввода-вывода.

