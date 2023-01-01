Применение SELECT * в SQL: оправдано ли в продакшене?

#SELECT и выборка данных  #Оптимизация запросов  #Производительность и тюнинг  
Быстрый ответ

Уместность использования SELECT * оправдана в случае единственных запросов, отладки и действующего желания быстро разглядеть структуру таблицы. Несмотря на это, в среде продакшена более рационально применять названия отдельных столбцов с целью улучшения производительности и исключения появления проблем, вызванных изменениями структуры базы данных. Взгляните на приведенный ниже пример:

SQL
Скопировать код
-- Если вы хотите узнать, с какими ошибками столкнулись пользователи
SELECT * FROM users LIMIT 10;

Важно: всегда предпочитайте в продакшене указание отдельных столбцов для грамотной оптимизации запросов и обеспечения совместимости при модификации схем данных.

Сигнализируя об исключениях: когда можно нарушать правила

Обстоятельства, где использование SELECT * допустимо

Спонтанный анализ и единичные запросы

SELECT * может быть применен для разовых исследований или в процессе миграции данных. Он способствует соприкосновению с новой структурой таблиц:

SQL
Скопировать код
-- Когда требуется исследовать структуру и данные в таблице new_table
SELECT * FROM new_table;

Оптимизация CTE и оператора EXISTS

Подходящей практикой будет применение SELECT * внутри общих табличных выражений (CTE) и при использовании оператора EXISTS. Воздействие на производительность отсутствует:

SQL
Скопировать код
-- CTE обеспечивает соблюдение принципа DRY
WITH CTE AS (SELECT * FROM employees)
SELECT * FROM CTE;

-- Используйте EXISTS для проверки наличия записей
IF EXISTS (SELECT * FROM employees)
  PRINT 'Есть сотрудники, следовательно, ваш бизнес не привязан к одному проекту!';

Ситуации, где использование SELECT * недопустимо

Представления и код для продакшена

SELECT * ни в коем случае не должен присутствовать в определениях представлений (вью) или коде, предусмотренном для продакшена:

SQL
Скопировать код
-- Подход, которому следует избегать
CREATE VIEW employeeView AS
SELECT * FROM users;

-- Подход, который следует применять
CREATE VIEW employeeView AS
SELECT user_id, user_name, user_birthday FROM users;

Модификации в структуре базы данных

Применение SELECT * может привести к ошибкам при неожиданных изменениях структуры:

SQL
Скопировать код
-- Допустим, в таблицу добавлено новое поле
ALTER TABLE users ADD user_preferences NVARCHAR(100);

-- Это изменение может вызвать проблемы в продакшене
SELECT * INTO #TempTable FROM users;

Привлечение лучших практик для избегания проблем, связанных с 'SELECT *'

Понимание закономерностей работы оптимизатора, надежные механизмы аудита и актуальность метаданных представлений окажут помощь в избавлении вашего кода от проблем, связанных с 'SELECT '. Кодируйте с *осознанием процесса для более высокой понятности и эффективности выполнения**.

Визуализация

Выбор между Комплектом Профессиональных Инструментов (SELECT specific_columns) и Универсальным Ножом (SELECT *):

Задача Профессиональный Набор Универсальный Нож
Точные и специфические действия ✅ Лучший выбор ❌ Излишне
Быстрые и обобщенные действия ❌ Слишком сложно ✅ Эффективно

В точности как на кухне, выбирайте подходящий инструмент, опираясь на определенную задачу, чтобы действовать точно и эффективно.

Изучение среды работы: понимание контекста

Понимание контекста использования кода

Оцените различия в использовании кода в разработке и продакшене:

  • В разработке 'SELECT ' предоставляет быстрый *просмотр** данных.
  • В продакшене спецификация улучшает ясность и контроль.

Адаптация к изменениям структуры данных

Модификации структуры данных со временем неизбежны. Когда они наступают:

  • Обновите метаданные представлений, чтобы 'SELECT *' не вызывал ошибок.
  • Применяйте именованные параметры и точный список столбцов для обеспечения стабильности вашего кода.

Когда каждая миллисекунда имеет значение

'SELECT ' может перегрузить *оптимизатор** и замедлить выполнение запросов:

  • Ограничение числа столбцов облегчает работу оптимизатору.
  • Запрашивайте только необходимые данные, чтобы снизить нагрузку на сеть и систему ввода-вывода.

Полезные материалы

  1. Лучшие практики SQL: Как свести использование SELECT * к минимуму — Знакомьтесь с методологиями оптимизации 'SELECT *' в SQL-запросах.
  2. SQL-код и его аномалии – Выявление неправильного использования SELECT * — Отлавливайте распространенные проблемы и антипаттерны в SQL, включая дурною славой обросший 'SELECT *'.
Мария Шереметьева

DBA-консультант

