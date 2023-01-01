Превышение 4000 символов в SQL: лимиты NVARCHAR и VARCHAR

Быстрый ответ

NVARCHAR служит для хранения Unicode-данных, отводя под каждый символ два байта, с максимальным ограничением в 2ГБ при использовании MAX . VARCHAR , в свою очередь, работает с не-Unicode данными, расходуя один байт на символ, с максимальным размером в 8000 символов, но также может быть расширен. Если необходима поддержка многих языков, используйте NVARCHAR ; в случае, когда желаете экономить место, подойдет VARCHAR . Пример для Unicode:

SQL Скопировать код CREATE TABLE myTable ( myUnicodeColumn NVARCHAR(MAX) );

И для ASCII:

SQL Скопировать код CREATE TABLE myTable ( myAsciiColumn VARCHAR(MAX) );

За пределами 4K/8K: преодолеваем ограничения символов

Присваивание и конкатенация строк в SQL имеют свои ограничения, в зависимости от выбранных типов NVARCHAR и VARCHAR . Следите за тем, чтобы строки не превышали максимальный допустимый размер и не нарушали ограничения. Для этого явно указывайте тип, используя префикс N или конвертируя переменные в NVARCHAR(MAX) . Управляйте оператором += таким образом, чтобы избежать потери информации. * Заметка себе: научить оператор += уважать пространство данных*

Стратегии, когда SQL становится динамическим

Если SQL становится динамическим, запросы неизбежно становятся длиннее. Используйте EXEC или создавайте хранимые процедуры с VARCHAR(MAX) для работы со "струнами-гигантами". Если NVARCHAR приближается к своему пределу в 4Кб, разбейте текст запроса на меньшие части для его корректного выполнения. * Заметка себе: научить SQL понимать пользу от обмена и активного использования таблиц переменных*

Производительность и безопасность: заслуживают внимания

В когда работаете с обширными строками SQL, следите за тем, чтобы производительность не снижалась и защита от SQL-инъекций оставалась на уровне. Постоянный контроль и тщательная проверка динамических SQL запросов гарантируют их безошибочное выполнение. * Заметка себе: тщательно проверенные запросы реже порождают ошибки.*

Визуализация

Представим NVARCHAR и VARCHAR как два разных типа блокнотов:

Markdown Скопировать код Блокнот NVARCHAR (📓): Повествует [4000 историй со всего мира 🌍🌏🌎] Блокнот VARCHAR (📒): Хранит [8000 историй на английском A-Z]

NVARCHAR: Космополит!

Markdown Скопировать код 📓: [🇬🇧 "Hello", 🇪🇸 "Hola", 🇨🇳 "你好", 🇷🇺 "Привет"] # Каждый символ занимает вдвое больше места – это делает блокнот тяжелее, но позволяет вместить в себя больше историй.

VARCHAR: Горожанин!

Markdown Скопировать код 📒: ["Hello", "Goodbye", "Yes", "No"] # Экономит место, занимая всего один байт на символ – блокнот кажется легким, но со временем истории начинают повторяться.

Важно помнить: NVARCHAR требует больше места (однако поддерживает Unicode!), VARCHAR экономит ресурсы (но ограничивается ASCII).

Советы и рекомендации для эффективного использования NVARCHAR и VARCHAR

Архитектура запросов: искусство слова

Будьте особо внимательны при формировании SQL-запросов, особенно динамических. Чем сложнее запрос, тем выше вероятность ошибок.

Поступаем с помощью SQL-функций

Используйте SQL-функции, такие как SUBSTRING и LEN , для обработки длинных запросов. Примените CONVERT(VARCHAR(MAX), '') при конкатенации строк, чтобы избежать их нежелательного обрезания. * Заметка себе: не виним строку за то, что она хочет быть длиной.*

Бинарные данные в текстовом формате

Работа с бинарными данными станет удобнее, если конвертировать их в VARCHAR(MAX) в рамках SQL.

Группировка и сортировка: ключ к упорядочиванию данных

Обрабатывая большие массивы данных, обеспечьте эффективную группировку и логичную сортировку, чтобы максимизировать производительность.

Тестирование – основа успеха

Всегда тестируйте ваши SQL-решения на последовательность и корректность работы.

