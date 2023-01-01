Преобразование запроса Hibernate Criteria API в SQL

Быстрый ответ

Хотите получить SQL код из объектов Hibernate Criteria? Для этого потребуются классы CriteriaQueryTranslator и CriteriaJoinWalker . Преобразуем Criteria в CriteriaImpl , потом применим внутренние объекты Hibernate и применим метод getSQLString() . Вот как это делается:

Java Скопировать код // Шаг 1: Преобразуем Criteria в CriteriaImpl CriteriaImpl criteriaImpl = (CriteriaImpl) session.createCriteria(YourEntity.class); // Шаг 2: Преобразование Criteria в SQL CriteriaQueryTranslator translator = new CriteriaQueryTranslator( session.getFactory(), criteriaImpl, YourEntity.class.getName(), CriteriaQueryTranslator.ROOT_SQL_ALIAS ); // Шаг 3: Вытягиваем SQL запрос CriteriaJoinWalker walker = new CriteriaJoinWalker( (OuterJoinLoadable) session.getFactory().getEntityPersister(YourEntity.class.getName()), translator, session.getFactory(), session.getLoadQueryInfluencers() ); // Готовим SQL! String sql = walker.getSQLString();

Важно: Такой подход предусматривает использование внутренних, не публичных API Hibernate, что может быть проблематично при обновлении Hibernate в будущем.

Извлечение SQL программным путем

Логирование: удобно, но есть нюансы

Логирование может снижать производительность. Вместо избыточного логирования наш подход предлагает получить SQL напрямую, применяя блоки try/catch для надлежащей обработки исключений.

Мониторинг SQL с помощью Spring AOP

Spring AOP помогает отслеживать SQL-запросы неприметно и эффективно, без излишнего логирования.

Общение с SQL на языке, который он понимает

Есть операции, которые Criteria API не поддерживает. Например, 'MINUS'. Здесь на помощь приходит метод getWhereCondition из CriteriaQueryTranslator , который позволяет формулировать чистые SQL-запросы для индивидуальных потребностей!

Персонализированные запросы через API Criteria

Criteria API – это ваш инструментарий, подобно пластилину, который можно формировать в индивидуальные SQL-запросы. Это особенно полезно при решении уникальных задач или в сложных операциях запросов.

Будьте осторожны: прямой доступ к API

Использование внутренних API Hibernate может привлекать, но знайте: последствия изменений в будущих версиях Hibernate могут быть непредсказуемы. Будьте готовы к регулярному обслуживанию и обновлениям вашего кода.

Визуализация

Markdown Скопировать код Hibernate Criteria API 📦: [CriteriaQuery, Restrictions, Projections]

Преобразуется в SQL:

Markdown Скопировать код 🔍 Инструмент извлечения SQL

Результат:

Markdown Скопировать код 📦 ➡️ 🔍 ➡️ 💻: "SELECT * FROM Table WHERE condition=..."

Criteria API может пытаться скрыть SQL, но с помощью правильных инструментов, он может раскрыть все секреты!

Продемонстрируйте свой код со стилем

Работа с CriteriaLoader и полями

Отдаётесь ли вы удовольствию глубоко копаться в SQL? Используйте CriteriaLoader и изучайте поля с помощью рефлексии.

LoadQueryInfluencers: когда контроль над запросом имеет значение

LoadQueryInfluencers вместе с SessionFactoryImplementor предоставляют вам полный контроль над созданием SQL-запросов.

NHibernate: решения со вкусом .NET

Если Java реализация Hibernate кажется недостаточной, вы можете обратиться к NHibernate – .NET реализации со своими уникальными особенностями. Возможно, решения из мира NHibernate предложат вам необходимые вариации!

