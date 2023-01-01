Преобразование varchar в uniqueidentifier в SQL Server

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Типы данных SQL  
Быстрый ответ

Для трансформации строкового типа данных VARCHAR в uniqueidentifier в SQL Server вы можете применить функции CAST или CONVERT:

SELECT CAST('Ваш-Varchar-GUID' AS UNIQUEIDENTIFIER);

Или:

SELECT CONVERT(UNIQUEIDENTIFIER, 'Ваш-Varchar-GUID');

Обязательно проверьте, что формат строки приведён к типу GUID для избежания проблем при конвертации.

Нестандартный GUID? Нет проблем!

Если формат строкового представления GUID нестандартный, есть способы его скорректировать.

Руководство по коррекции GUID

Эти инструкции помогут справиться с нестандартными GUID, которые не соответствуют шаблону представления идентификаторов.

Вставка отсутствующих дефисов с использованием STUFF

Функция STUFF позволяет вставить тире на нужные места в вашем GUID:

SELECT CAST(STUFF(STUFF(STUFF(STUFF(Ваш-Varchar-GUID, 9, 0, '-'), 14, 0, '-'), 19, 0, '-'), 24, 0, '-') AS UNIQUEIDENTIFIER);

Требуется аккуратная работа, похожая на часовой механизм.

Удаление шестнадцатеричного префикса '0x'

Если GUID представлен в бинарно-шестнадцатеричном формате, удалите префикс '0x' перед преобразованием:

SELECT CAST(SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 3, 32) AS UNIQUEIDENTIFIER);

Ненужное начало строки – привет и пока!

Контроль качества данных

Обязательно проверьте целостность данных перед преобразованием, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Визуализация

Процесс преобразования строки в uniqueidentifier в SQL можно представить как процесс вживления квадратного бруска в круглое отверстие:

VARCHAR        UNIQUEIDENTIFIER
"привет-123"    🧱 (UUID)
Преобразование:
"привет-123" ➡️ (🔨) ➡️ 🧱?

Помните:

  • Строка должна вписываться в формат UUID!
  • В противном случае SQL сообщит об ошибке:
🚨 Ошибка: "Не удалось преобразовать строку в uniqueidentifier."

Для нестандартных GUID может понадобиться "хирургия" над строковым типом данных varchar.

Грациозные однострочники

Представляем вашему вниманию элегантные однострочные решения, работающие как часы:

SELECT CAST(SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 1, 8) + '-' + SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 9, 4) + '-' + SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 13, 4) + '-' + SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 17, 4) + '-' + SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 21, 12) AS UNIQUEIDENTIFIER);

Это уже не просто SQL, а истинное искусство.

Преодоление типичных проблем

  • Избегайте некорректных символов и строки неверной длины.
  • Будьте внимательны с вариантами, где вместо GUID используются NULL или пустые строки.

Обеспечение целостности данных

Проверьте целостность данных после преобразования, чтобы быть уверенными в достигнутом результате:

SELECT IIF(CAST(Ваш-Varchar-GUID AS UNIQUEIDENTIFIER) IS NOT NULL, 'Valid', 'Invalid') AS Status;

Операция успешна, профессор?

Автоматизация при помощи обновляющих запросов

Автоматизируйте процессы обработки данных — управление проектом должно быть не трудоёмким, а интеллектуально эффективным:

-- Просто ещё один обычный день
UPDATE ВашаТаблица 
SET ВашаUniqueIdКолонка = CAST(ВашаVarcharGUIDКолонка AS UNIQUEIDENTIFIER)
WHERE ВашаVarcharGUIDКолонка IS NOT NULL AND LEN(ВашаVarcharGUIDКолонка) = 36

Помните о необходимости резервного копирования, чтобы минимизировать риск несанкционированного вмешательства в исходные данные.

Полезные материалы

  1. CAST and CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная документация Microsoft по функциям CAST и CONVERT.
  2. uniqueidentifier (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — детальная информация о типе данных uniqueidentifier в SQL Server.
  3. NEWID (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — подробное руководство по созданию новых GUID с помощью функции NEWID.
  4. SQL Server Performance Comparison INT versus GUID — сравнительный анализ производительности в зависимости от использования GUID или целых чисел типа INT.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024

Загрузка...