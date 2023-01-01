Преобразование varchar в uniqueidentifier в SQL Server#SQL для аналитиков #Основы SQL #Типы данных SQL
Быстрый ответ
Для трансформации строкового типа данных
VARCHAR в
uniqueidentifier в SQL Server вы можете применить функции
CAST или
CONVERT:
SELECT CAST('Ваш-Varchar-GUID' AS UNIQUEIDENTIFIER);
Или:
SELECT CONVERT(UNIQUEIDENTIFIER, 'Ваш-Varchar-GUID');
Обязательно проверьте, что формат строки приведён к типу
GUID для избежания проблем при конвертации.
Нестандартный GUID? Нет проблем!
Если формат строкового представления
GUID нестандартный, есть способы его скорректировать.
Руководство по коррекции GUID
Эти инструкции помогут справиться с нестандартными
GUID, которые не соответствуют шаблону представления идентификаторов.
Вставка отсутствующих дефисов с использованием STUFF
Функция
STUFF позволяет вставить тире на нужные места в вашем
GUID:
SELECT CAST(STUFF(STUFF(STUFF(STUFF(Ваш-Varchar-GUID, 9, 0, '-'), 14, 0, '-'), 19, 0, '-'), 24, 0, '-') AS UNIQUEIDENTIFIER);
Требуется аккуратная работа, похожая на часовой механизм.
Удаление шестнадцатеричного префикса '0x'
Если
GUID представлен в бинарно-шестнадцатеричном формате, удалите префикс
'0x' перед преобразованием:
SELECT CAST(SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 3, 32) AS UNIQUEIDENTIFIER);
Ненужное начало строки – привет и пока!
Контроль качества данных
Обязательно проверьте целостность данных перед преобразованием, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Визуализация
Процесс преобразования строки в
uniqueidentifier в SQL можно представить как процесс вживления квадратного бруска в круглое отверстие:
VARCHAR UNIQUEIDENTIFIER
"привет-123" 🧱 (UUID)
Преобразование:
"привет-123" ➡️ (🔨) ➡️ 🧱?
Помните:
- Строка должна вписываться в формат UUID!
- В противном случае SQL сообщит об ошибке:
🚨 Ошибка: "Не удалось преобразовать строку в uniqueidentifier."
Для нестандартных
GUID может понадобиться "хирургия" над строковым типом данных
varchar.
Грациозные однострочники
Представляем вашему вниманию элегантные однострочные решения, работающие как часы:
SELECT CAST(SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 1, 8) + '-' + SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 9, 4) + '-' + SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 13, 4) + '-' + SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 17, 4) + '-' + SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 21, 12) AS UNIQUEIDENTIFIER);
Это уже не просто SQL, а истинное искусство.
Преодоление типичных проблем
- Избегайте некорректных символов и строки неверной длины.
- Будьте внимательны с вариантами, где вместо
GUIDиспользуются
NULLили пустые строки.
Обеспечение целостности данных
Проверьте целостность данных после преобразования, чтобы быть уверенными в достигнутом результате:
SELECT IIF(CAST(Ваш-Varchar-GUID AS UNIQUEIDENTIFIER) IS NOT NULL, 'Valid', 'Invalid') AS Status;
Операция успешна, профессор?
Автоматизация при помощи обновляющих запросов
Автоматизируйте процессы обработки данных — управление проектом должно быть не трудоёмким, а интеллектуально эффективным:
-- Просто ещё один обычный день
UPDATE ВашаТаблица
SET ВашаUniqueIdКолонка = CAST(ВашаVarcharGUIDКолонка AS UNIQUEIDENTIFIER)
WHERE ВашаVarcharGUIDКолонка IS NOT NULL AND LEN(ВашаVarcharGUIDКолонка) = 36
Помните о необходимости резервного копирования, чтобы минимизировать риск несанкционированного вмешательства в исходные данные.
Полезные материалы
- CAST and CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная документация Microsoft по функциям
CASTи
CONVERT.
- uniqueidentifier (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — детальная информация о типе данных
uniqueidentifierв SQL Server.
- NEWID (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — подробное руководство по созданию новых
GUIDс помощью функции
NEWID.
- SQL Server Performance Comparison INT versus GUID — сравнительный анализ производительности в зависимости от использования
GUIDили целых чисел типа
INT.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик