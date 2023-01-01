Преобразование varchar в uniqueidentifier в SQL Server

Быстрый ответ

Для трансформации строкового типа данных VARCHAR в uniqueidentifier в SQL Server вы можете применить функции CAST или CONVERT :

SQL Скопировать код SELECT CAST('Ваш-Varchar-GUID' AS UNIQUEIDENTIFIER);

Или:

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(UNIQUEIDENTIFIER, 'Ваш-Varchar-GUID');

Обязательно проверьте, что формат строки приведён к типу GUID для избежания проблем при конвертации.

Нестандартный GUID? Нет проблем!

Если формат строкового представления GUID нестандартный, есть способы его скорректировать.

Руководство по коррекции GUID

Эти инструкции помогут справиться с нестандартными GUID , которые не соответствуют шаблону представления идентификаторов.

Вставка отсутствующих дефисов с использованием STUFF

Функция STUFF позволяет вставить тире на нужные места в вашем GUID :

SQL Скопировать код SELECT CAST(STUFF(STUFF(STUFF(STUFF(Ваш-Varchar-GUID, 9, 0, '-'), 14, 0, '-'), 19, 0, '-'), 24, 0, '-') AS UNIQUEIDENTIFIER);

Требуется аккуратная работа, похожая на часовой механизм.

Удаление шестнадцатеричного префикса '0x'

Если GUID представлен в бинарно-шестнадцатеричном формате, удалите префикс '0x' перед преобразованием:

SQL Скопировать код SELECT CAST(SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 3, 32) AS UNIQUEIDENTIFIER);

Ненужное начало строки – привет и пока!

Контроль качества данных

Обязательно проверьте целостность данных перед преобразованием, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Визуализация

Процесс преобразования строки в uniqueidentifier в SQL можно представить как процесс вживления квадратного бруска в круглое отверстие:

Markdown Скопировать код VARCHAR UNIQUEIDENTIFIER "привет-123" 🧱 (UUID) Преобразование: "привет-123" ➡️ (🔨) ➡️ 🧱?

Помните:

Строка должна вписываться в формат UUID!

В противном случае SQL сообщит об ошибке:

Markdown Скопировать код 🚨 Ошибка: "Не удалось преобразовать строку в uniqueidentifier."

Для нестандартных GUID может понадобиться "хирургия" над строковым типом данных varchar .

Грациозные однострочники

Представляем вашему вниманию элегантные однострочные решения, работающие как часы:

SQL Скопировать код SELECT CAST(SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 1, 8) + '-' + SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 9, 4) + '-' + SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 13, 4) + '-' + SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 17, 4) + '-' + SUBSTRING(Ваш-Varchar-GUID, 21, 12) AS UNIQUEIDENTIFIER);

Это уже не просто SQL, а истинное искусство.

Преодоление типичных проблем

Избегайте некорректных символов и строки неверной длины.

Будьте внимательны с вариантами, где вместо GUID используются NULL или пустые строки.

Обеспечение целостности данных

Проверьте целостность данных после преобразования, чтобы быть уверенными в достигнутом результате:

SQL Скопировать код SELECT IIF(CAST(Ваш-Varchar-GUID AS UNIQUEIDENTIFIER) IS NOT NULL, 'Valid', 'Invalid') AS Status;

Операция успешна, профессор?

Автоматизация при помощи обновляющих запросов

Автоматизируйте процессы обработки данных — управление проектом должно быть не трудоёмким, а интеллектуально эффективным:

SQL Скопировать код -- Просто ещё один обычный день UPDATE ВашаТаблица SET ВашаUniqueIdКолонка = CAST(ВашаVarcharGUIDКолонка AS UNIQUEIDENTIFIER) WHERE ВашаVarcharGUIDКолонка IS NOT NULL AND LEN(ВашаVarcharGUIDКолонка) = 36

Помните о необходимости резервного копирования, чтобы минимизировать риск несанкционированного вмешательства в исходные данные.

