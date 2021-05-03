Преобразование UNIX timestamp в DateTime в SQL Server#SQL для аналитиков #Типы данных SQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Преобразовать UNIX-временную метку, или bigint, в datetime в SQL Server можно следующим образом:
SELECT DATEADD(SECOND, unix_временная_метка, '19700101') AS datetime_в_UTC;
Этот запрос вернет значение
datetime во временной зоне UTC. 🚀
Арифметическое переполнение: когда UNIX-временная метка слишком большая
Если вам нужно обработать временные метки, соответствующие датам после 2038 года, или вы хотите избежать арифметического переполнения, лучше разделить вычисления на части:
DECLARE @long_timestamp BIGINT = 2147483648; -- Знакомство с 2038 годом!
DECLARE @seconds_in_leap_year INT = 31622400; -- Число секунд в високосном году.
SELECT
DATEADD(SECOND, @long_timestamp % @seconds_in_leap_year, DATEADD(YEAR, @long_timestamp / @seconds_in_leap_year, '19700101')) AS datetime_после_преобразования;
теперь проблемы с переполнением больше не актуальны! 👋
UTC vs Местное время: время всегда относительно!
Для учета локального смещения можно воспользоваться следующим кодом:
DECLARE @Local_Time_Offset BIGINT = DATEDIFF(SECOND, GETUTCDATE(), GETDATE());
DECLARE @Unix_Timestamp BIGINT = 1620000000;
SELECT DATEADD(SECOND, (@Unix_Timestamp + @Local_Time_Offset), '19700101') AS local_date_time;
Попробуйте DateTime, привязанный к местному времени! ☕
Функция преобразования: пользуйтесь заново!
Ниже приведена функция, которая облегчит преобразование, избавив вас от необходимости помнить все детали:
CREATE FUNCTION dbo.ConvertUnixTimestampToDateTime (@UnixTimestamp BIGINT)
RETURNS DATETIME
AS
BEGIN
DECLARE @secondsInYear INT = 31622400; -- Количество секунд в високосном году.
RETURN DATEADD(SECOND, @UnixTimestamp % @secondsInYear, DATEADD(YEAR, @UnixTimestamp / @secondsInYear, '19700101'))
END
С помощью этой функции UNIX-временную метку можно легко конвертировать в читаемый формат DateTime:
SELECT dbo.ConvertUnixTimestampToDateTime(unix_временная_метка) AS читаемый_datetime;
Советы и уловки от опытных разработчиков
- Всегда руководствуйтесь UTC, чтобы избежать расхождений по часовым поясам.
- Проверьте, чтобы строка '19700101' была в формате
YYYYMMDD.
- Тщательно проверяйте результаты, особенно при работе с будущими датами, чтобы избежать переполнения.
- При обработке дат после 2038 года, незаменимой станет модульная арифметика.
DateTime в UNIX-временную метку: возвращение назад
Чтобы преобразовать DateTime обратно в UNIX-временную метку, воспользуйтесь этим кодом:
SELECT DATEDIFF(SECOND, '19700101', поле_datetime) AS конвертированная_unix_временная_метка
FROM ваша_таблица;
Учтите формат входных данных DateTime, чтобы избежать ошибок преобразования.
Визуализация
Визуализация процесса преобразования UNIX-временной метки в datetime:
📅 UNIX-временная метка (начало отсчета -- 1970-01-01): 1620000000
⏳ ...время идет... ⏳
🗓️ Современная календарная дата: 2021-05-03 09:33:20
Процесс преобразования, в свою очередь, можно сравнить с путешествием во времени:
- UNIX-временная метка — это счетчик времени, исчисленный в секундах с начала эпохи Unix.
- Преобразуем его в текущую дату и время.
Передвиньтесь во времени:
SELECT DATEADD(SECOND, unix_timestamp_field, '19700101') AS datetime
FROM ваша_таблица;
⌛ Добро пожаловать в будущее c датами, понятными каждому 📆!
Алина Карпова
инженер по данным