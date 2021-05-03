Преобразование UNIX timestamp в DateTime в SQL Server

Быстрый ответ

Преобразовать UNIX-временную метку, или bigint, в datetime в SQL Server можно следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(SECOND, unix_временная_метка, '19700101') AS datetime_в_UTC;

Этот запрос вернет значение datetime во временной зоне UTC. 🚀

Арифметическое переполнение: когда UNIX-временная метка слишком большая

Если вам нужно обработать временные метки, соответствующие датам после 2038 года, или вы хотите избежать арифметического переполнения, лучше разделить вычисления на части:

SQL Скопировать код DECLARE @long_timestamp BIGINT = 2147483648; -- Знакомство с 2038 годом! DECLARE @seconds_in_leap_year INT = 31622400; -- Число секунд в високосном году. SELECT DATEADD(SECOND, @long_timestamp % @seconds_in_leap_year, DATEADD(YEAR, @long_timestamp / @seconds_in_leap_year, '19700101')) AS datetime_после_преобразования;

теперь проблемы с переполнением больше не актуальны! 👋

UTC vs Местное время: время всегда относительно!

Для учета локального смещения можно воспользоваться следующим кодом:

SQL Скопировать код DECLARE @Local_Time_Offset BIGINT = DATEDIFF(SECOND, GETUTCDATE(), GETDATE()); DECLARE @Unix_Timestamp BIGINT = 1620000000; SELECT DATEADD(SECOND, (@Unix_Timestamp + @Local_Time_Offset), '19700101') AS local_date_time;

Попробуйте DateTime, привязанный к местному времени! ☕

Функция преобразования: пользуйтесь заново!

Ниже приведена функция, которая облегчит преобразование, избавив вас от необходимости помнить все детали:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION dbo.ConvertUnixTimestampToDateTime (@UnixTimestamp BIGINT) RETURNS DATETIME AS BEGIN DECLARE @secondsInYear INT = 31622400; -- Количество секунд в високосном году. RETURN DATEADD(SECOND, @UnixTimestamp % @secondsInYear, DATEADD(YEAR, @UnixTimestamp / @secondsInYear, '19700101')) END

С помощью этой функции UNIX-временную метку можно легко конвертировать в читаемый формат DateTime:

SQL Скопировать код SELECT dbo.ConvertUnixTimestampToDateTime(unix_временная_метка) AS читаемый_datetime;

Советы и уловки от опытных разработчиков

Всегда руководствуйтесь UTC , чтобы избежать расхождений по часовым поясам.

, чтобы избежать расхождений по часовым поясам. Проверьте, чтобы строка '19700101' была в формате YYYYMMDD .

. Тщательно проверяйте результаты, особенно при работе с будущими датами, чтобы избежать переполнения.

При обработке дат после 2038 года, незаменимой станет модульная арифметика.

DateTime в UNIX-временную метку: возвращение назад

Чтобы преобразовать DateTime обратно в UNIX-временную метку, воспользуйтесь этим кодом:

SQL Скопировать код SELECT DATEDIFF(SECOND, '19700101', поле_datetime) AS конвертированная_unix_временная_метка FROM ваша_таблица;

Учтите формат входных данных DateTime, чтобы избежать ошибок преобразования.

Визуализация

Визуализация процесса преобразования UNIX-временной метки в datetime:

📅 UNIX-временная метка (начало отсчета -- 1970-01-01): 1620000000
🗓️ Современная календарная дата: 2021-05-03 09:33:20

Процесс преобразования, в свою очередь, можно сравнить с путешествием во времени:

Markdown Скопировать код - UNIX-временная метка — это счетчик времени, исчисленный в секундах с начала эпохи Unix. - Преобразуем его в текущую дату и время.

Передвиньтесь во времени:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(SECOND, unix_timestamp_field, '19700101') AS datetime FROM ваша_таблица;

⌛ Добро пожаловать в будущее c датами, понятными каждому 📆!

Полезные материалы