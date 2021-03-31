Преобразование Unix эпохи в дату в PostgreSQL: только дата
Быстрый ответ
Для преобразования Unix-времени в дату в PostgreSQL используйте функцию
TO_TIMESTAMP. Её применение предельно просто:
SELECT TO_TIMESTAMP(epoch_value);
Замените
epoch_value на соответствующее значение Unix-времени, и вы обратите его в доступный для восприятия формат TIMESTAMP. Пример подобного преобразования:
SELECT TO_TIMESTAMP(1617187800); -- Результат: 2021-03-31 02:30:00+00
Если требуется получить исключительно дату, запрос будет выглядеть следующим образом:
SELECT TO_TIMESTAMP(epoch_value)::date;
Этот приём позволяет точно и просто извлечь дату из Unix-времени.
Различные форматы эпохи
Unix-время в секундах
Обычно Unix-время измеряется в секундах. Для преобразования таких значений используйте функцию
TO_TIMESTAMP:
SELECT TO_TIMESTAMP(1617187800); -- Получаем TIMESTAMP '2021-03-31 02:30:00+00'
Unix-время в миллисекундах
Чтобы перевести миллисекунды в секунды, поделите их на 1000:
SELECT TO_TIMESTAMP(epoch_value / 1000);
Вот пример запроса для Unix-времени выраженного в миллисекундах:
SELECT TO_TIMESTAMP(1617187800000 / 1000); -- Перевод в секунды
Учёт часовых поясов
При работе с часовыми поясами для корректного учета местного времени используйте следующую конструкцию:
SELECT (TIMESTAMP WITH TIME ZONE 'epoch' + epoch_value * INTERVAL '1 second') AT TIME ZONE 'UTC'
Продвинутые методики преобразований
Манипуляции с датой
Вы можете использовать интервалы для модификации полученной даты, например, для сдвига на один день вперёд:
SELECT (TO_TIMESTAMP(epoch_value) + INTERVAL '1 day')::date;
Работа с интервалами
Для операций с интервалами можно использовать функцию
extract(epoch from ...):
SELECT 'epoch' + (extract(epoch from now()) * INTERVAL '1 second') as exact_time_now;
Потенциальные проблемы и их решения
Переполнение
Будьте осторожны с переполнением, особенно при работе с Unix-временем, выраженным в миллисекундах. Используйте следующий способ приведения типов:
SELECT TO_TIMESTAMP(CAST(epoch_value as bigint) / 1000);
Совместимость версий
У разных версий PostgreSQL могут быть свои особенности преобразования эпохи, поэтому всегда применяйте актуальные реализации для вашей версии СУБД.
Тестирование запросов
Для обеспечения точности и надёжности преобразований протестируйте запросы на тестовой базе данных.
Преобразование к четкой дате
Если нужно извлечь только дату из Unix-времени, воспользуйтесь следующим запросом:
SELECT TO_TIMESTAMP(epoch_value)::date as just_the_date;
Визуализация
Мы можем визуализировать Unix-время как шкалу 📏, где каждая секунда отсчитывается с 1 января 1970 года:
Unix Epoch (🎇): 0 --------------------> Теперь (🕒)
Преобразование времени напоминает измерение общей длины ленты и определение соответствующего года:
SELECT TO_TIMESTAMP(1672531200); -- Результат: 🗓️ '2023-01-01'
Так мы переходим от секунд на ленте к календарной дате.
Оптимизация преобразований для производительности и читабельности
Стремление к краткости
При стремлении к краткости сделайте ваши выражения компактными – это улучшает читабельность SQL-запросов:
SELECT TO_TIMESTAMP(epoch_value)::date as conversion_result;
Описательный результат помогает уменьшить когнитивную нагрузку при чтении кода.
Знание типов данных
Непременно разберитесь со всеми типами данных с которыми вы работаете, это гарантирует точность ваших результатов.
Адаптивность
С каждым выходом новой версии PostgreSQL появляются инновации. Отслеживайте обновления и обеспечьте гибкость кода.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Documentation: 9.9. Date/Time Functions and Operators — официальная документация PostgreSQL по функциям даты и времени.
- How to convert epoch to datetime redshift? – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о преобразовании Unix-времени в datetime в SQL.
- PostgreSQL : Documentation: 9.5: 9.8. Data Type Formatting Functions : Postgres Professional — руководство по функциям форматирования типов данных в Postgres.
- Unix Time Stamp – Epoch Converter — онлайн-инструмент для преобразования Unix-меток времени.
- Working with Dates and Times in PostgreSQL – PostgreSQL wiki — рекомендации по работе с датами и временем в PostgreSQL.
- PostgreSQL exercises — перечень упражнений для практики использования функций даты/времени в PostgreSQL.
Екатерина Громова
аналитик данных