Преобразование Unix эпохи в дату в PostgreSQL: только дата

Быстрый ответ

Для преобразования Unix-времени в дату в PostgreSQL используйте функцию TO_TIMESTAMP . Её применение предельно просто:

SQL Скопировать код SELECT TO_TIMESTAMP(epoch_value);

Замените epoch_value на соответствующее значение Unix-времени, и вы обратите его в доступный для восприятия формат TIMESTAMP. Пример подобного преобразования:

SQL Скопировать код SELECT TO_TIMESTAMP(1617187800); -- Результат: 2021-03-31 02:30:00+00

Если требуется получить исключительно дату, запрос будет выглядеть следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT TO_TIMESTAMP(epoch_value)::date;

Этот приём позволяет точно и просто извлечь дату из Unix-времени.

Различные форматы эпохи

Unix-время в секундах

Обычно Unix-время измеряется в секундах. Для преобразования таких значений используйте функцию TO_TIMESTAMP :

SQL Скопировать код SELECT TO_TIMESTAMP(1617187800); -- Получаем TIMESTAMP '2021-03-31 02:30:00+00'

Unix-время в миллисекундах

Чтобы перевести миллисекунды в секунды, поделите их на 1000:

SQL Скопировать код SELECT TO_TIMESTAMP(epoch_value / 1000);

Вот пример запроса для Unix-времени выраженного в миллисекундах:

SQL Скопировать код SELECT TO_TIMESTAMP(1617187800000 / 1000); -- Перевод в секунды

Учёт часовых поясов

При работе с часовыми поясами для корректного учета местного времени используйте следующую конструкцию:

SQL Скопировать код SELECT (TIMESTAMP WITH TIME ZONE 'epoch' + epoch_value * INTERVAL '1 second') AT TIME ZONE 'UTC'

Продвинутые методики преобразований

Манипуляции с датой

Вы можете использовать интервалы для модификации полученной даты, например, для сдвига на один день вперёд:

SQL Скопировать код SELECT (TO_TIMESTAMP(epoch_value) + INTERVAL '1 day')::date;

Работа с интервалами

Для операций с интервалами можно использовать функцию extract(epoch from ...) :

SQL Скопировать код SELECT 'epoch' + (extract(epoch from now()) * INTERVAL '1 second') as exact_time_now;

Потенциальные проблемы и их решения

Переполнение

Будьте осторожны с переполнением, особенно при работе с Unix-временем, выраженным в миллисекундах. Используйте следующий способ приведения типов:

SQL Скопировать код SELECT TO_TIMESTAMP(CAST(epoch_value as bigint) / 1000);

Совместимость версий

У разных версий PostgreSQL могут быть свои особенности преобразования эпохи, поэтому всегда применяйте актуальные реализации для вашей версии СУБД.

Тестирование запросов

Для обеспечения точности и надёжности преобразований протестируйте запросы на тестовой базе данных.

Если нужно извлечь только дату из Unix-времени, воспользуйтесь следующим запросом:

SQL Скопировать код SELECT TO_TIMESTAMP(epoch_value)::date as just_the_date;

Визуализация

Мы можем визуализировать Unix-время как шкалу 📏, где каждая секунда отсчитывается с 1 января 1970 года:

Markdown Скопировать код Unix Epoch (🎇): 0 --------------------> Теперь (🕒)

Преобразование времени напоминает измерение общей длины ленты и определение соответствующего года:

SQL Скопировать код SELECT TO_TIMESTAMP(1672531200); -- Результат: 🗓️ '2023-01-01'

Так мы переходим от секунд на ленте к календарной дате.

Оптимизация преобразований для производительности и читабельности

Стремление к краткости

При стремлении к краткости сделайте ваши выражения компактными – это улучшает читабельность SQL-запросов:

SQL Скопировать код SELECT TO_TIMESTAMP(epoch_value)::date as conversion_result;

Описательный результат помогает уменьшить когнитивную нагрузку при чтении кода.

Знание типов данных

Непременно разберитесь со всеми типами данных с которыми вы работаете, это гарантирует точность ваших результатов.

Адаптивность

С каждым выходом новой версии PostgreSQL появляются инновации. Отслеживайте обновления и обеспечьте гибкость кода.

