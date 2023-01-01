Преобразование целых чисел в десятичные: SQL Server

Быстрый ответ

Для перевода целого числа в десятичное в SQL Server используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT CAST(имя_вашего_столбца AS DECIMAL(10, 2)) AS ПреобразованноеДесятичное FROM ваша_таблица;

Этот запрос преобразует столбец имя_вашего_столбца c целыми числами в десятичные с двумя дробными знаками. Корректируйте числа в скобках (10, 2) в соответствии с требуемой точностью и масштабом.

Посмотрите на результат преобразования и, при необходимости, откорректируйте точность и масштаб в соответствии с требованиями задания.

Влияние приоритета типов данных

В SQL Server важнее приоритет типов данных при арифметических операциях. Он определяет, как выполняется перевод целых чисел в десятичные при работе с выражениями. Посмотрите на пример:

SQL Скопировать код SELECT height * 1.0 AS DecimalHeight FROM ваша_таблица;

Умножение на 1.0 автоматически преобразовывает значение height в десятичное, потому что дробное число 1.0 имеет больший приоритет, чем целое.

Контроль точности и округление

Если необходимо контролировать точность результата деления, примените функцию ROUND :

SQL Скопировать код SELECT ROUND(height / CAST(10 AS FLOAT), 2) AS DecimalHeightRounded FROM ваша_таблица;

Функция ROUND позволяет управлять числом дробных знаков и корректно округлять значения до сотых.

Работа с переменными

Если требуется работать с переменными, используйте функцию CAST :

SQL Скопировать код DECLARE @IntegerValue INT = 12345; SELECT CAST(@IntegerValue AS DECIMAL(10, 2)) AS DecimalValue;

Таким образом, вы можете преобразовать целочисленную переменную @IntegerValue в десятичную, задав необходимые параметры точности и масштаба.

Визуализация

Как проходит преобразование целого числа в десятичное:

До преобразования: Целое число (7)
После преобразования: Десятичное (7.00)

Целое число преобразуется через SQL-обработку:

SQL Скопировать код SELECT CAST(7 AS DECIMAL(10, 2)); -- Итак, встречаем нашу "десятичную бабочку" – '7.00'

Таким образом, мы преобразуем целое число в десятичное значение.

Настройка масштаба и точности

Экспериментирование с типами данных

Кажется, выбираемый тип данных DECIMAL важен для достижения точного соответствия масштабу и точности:

SQL Скопировать код -- Может быть, преобразование, которое увеличивает доходы SELECT CAST(Price AS DECIMAL(19, 4)) FROM Products;

Предотвращение изменения масштаба

Деление может исказить масштаб; для контроля используйте точку ( . ):

SQL Скопировать код SELECT height / 10.0 AS DecimalHeight FROM ваша_таблица;

Добавление . в операнд помогает контролировать результаты деления.

Управление точностью и масштабом

Если требуется полный контроль над точностью и масштабом, используйте CONVERT :

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(DECIMAL(10, 6), SomeLargeInteger) FROM BigNumbers;

Это особенно важно для больших чисел, так как стандартной точности может быть недостаточно.

Трудности с точностью и обработка ошибок

Защита от потери точности

Чтобы избежать потери точности, испытывайте операции на различных значениях.

Увеличение точности с помощью вещественных чисел

Для повышения точности в некоторых операциях используйте вещественный тип данных:

SQL Скопировать код SELECT height / CAST(10 AS FLOAT) AS DecimalHeightWithDoublePrecision FROM ваша_таблица;

Защита от аномальных случаев

Защищайте свои операции от ошибок, таких как недостаточность, переполнение и деление на ноль, чтобы обеспечить надёжное выполнение запросов.