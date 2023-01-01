Преобразование целых чисел в десятичные: SQL Server#SQL для аналитиков #Основы SQL #Типы данных SQL
Быстрый ответ
Для перевода целого числа в десятичное в SQL Server используйте следующий запрос:
SELECT CAST(имя_вашего_столбца AS DECIMAL(10, 2)) AS ПреобразованноеДесятичное FROM ваша_таблица;
Этот запрос преобразует столбец
имя_вашего_столбца c целыми числами в десятичные с двумя дробными знаками. Корректируйте числа в скобках
(10, 2) в соответствии с требуемой точностью и масштабом.
Посмотрите на результат преобразования и, при необходимости, откорректируйте точность и масштаб в соответствии с требованиями задания.
Влияние приоритета типов данных
В SQL Server важнее приоритет типов данных при арифметических операциях. Он определяет, как выполняется перевод целых чисел в десятичные при работе с выражениями. Посмотрите на пример:
SELECT height * 1.0 AS DecimalHeight FROM ваша_таблица;
Умножение на
1.0 автоматически преобразовывает значение
height в десятичное, потому что дробное число
1.0 имеет больший приоритет, чем целое.
Контроль точности и округление
Если необходимо контролировать точность результата деления, примените функцию
ROUND:
SELECT ROUND(height / CAST(10 AS FLOAT), 2) AS DecimalHeightRounded FROM ваша_таблица;
Функция
ROUND позволяет управлять числом дробных знаков и корректно округлять значения до сотых.
Работа с переменными
Если требуется работать с переменными, используйте функцию
CAST:
DECLARE @IntegerValue INT = 12345;
SELECT CAST(@IntegerValue AS DECIMAL(10, 2)) AS DecimalValue;
Таким образом, вы можете преобразовать целочисленную переменную
@IntegerValue в десятичную, задав необходимые параметры точности и масштаба.
Визуализация
Как проходит преобразование целого числа в десятичное:
SELECT CAST(7 AS DECIMAL(10, 2)); -- Итак, встречаем нашу "десятичную бабочку" – '7.00'
Настройка масштаба и точности
Экспериментирование с типами данных
Кажется, выбираемый тип данных
DECIMAL важен для достижения точного соответствия масштабу и точности:
-- Может быть, преобразование, которое увеличивает доходы
SELECT CAST(Price AS DECIMAL(19, 4)) FROM Products;
Предотвращение изменения масштаба
Деление может исказить масштаб; для контроля используйте точку (
.):
SELECT height / 10.0 AS DecimalHeight
FROM ваша_таблица;
Добавление
. в операнд помогает контролировать результаты деления.
Управление точностью и масштабом
Если требуется полный контроль над точностью и масштабом, используйте
CONVERT:
SELECT CONVERT(DECIMAL(10, 6), SomeLargeInteger) FROM BigNumbers;
Это особенно важно для больших чисел, так как стандартной точности может быть недостаточно.
Трудности с точностью и обработка ошибок
Защита от потери точности
Чтобы избежать потери точности, испытывайте операции на различных значениях.
Увеличение точности с помощью вещественных чисел
Для повышения точности в некоторых операциях используйте вещественный тип данных:
SELECT height / CAST(10 AS FLOAT) AS DecimalHeightWithDoublePrecision FROM ваша_таблица;
Защита от аномальных случаев
Защищайте свои операции от ошибок, таких как недостаточность, переполнение и деление на ноль, чтобы обеспечить надёжное выполнение запросов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик