Преобразование строки в int с возратом default в T-SQL

Быстрый ответ

Для конвертации строки в число используйте функцию TRY_CAST , обеспечивающую попытку преобразования и возвращающую NULL при ошибках. Для замены полученного NULL на ваше значение используйте ISNULL :

SQL Скопировать код SELECT ISNULL(TRY_CAST(название_столбца AS INT), значение_по_умолчанию) FROM название_таблицы;

Не забудьте заменить название_столбца , значение_по_умолчанию и название_таблицы на соответствующие ваши значения. Этот подход надёжно и быстро заменит неконвертируемые строки на указанное значение.

Продвинутые методы преобразования

SQL Server 2012+: TRY_CONVERT

Для SQL Server 2012 и более новых версий используйте TRY_CONVERT для проверки соответствия типов данных. Если преобразование невозможно, в ответе вы получите NULL , который затем замените на значение по умолчанию.

SQL Скопировать код SELECT ISNULL(TRY_CONVERT(INT, название_столбца), значение_по_умолчанию) FROM название_таблицы;

SQL Server 2005-2008 R2: Пользовательская функция

Если ваш SQL Server не поддерживает TRY_CAST , можно создать пользовательскую функцию (UDF) для безопасного преобразования, обрабатывающую специфические символы и переполнения.

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION dbo.TryCastInt(@value NVARCHAR(MAX), @default INT) RETURNS INT AS BEGIN IF ISNUMERIC(@value + 'e0') = 1 RETURN CASE WHEN @value NOT LIKE '%[^0-9]%' AND CONVERT(BIGINT, @value) BETWEEN -2147483648 AND 2147483647 THEN CAST(@value AS INT) ELSE @default END RETURN @default END

Безопасное преобразование: TRY-CATCH

В хранимых процедурах для управления исключениями преобразования используйте блок TRY-CATCH , который является надёжным решением.

SQL Скопировать код BEGIN TRY SELECT CAST(название_столбца AS INT) FROM название_таблицы; END TRY BEGIN CATCH SELECT значение_по_умолчанию; END CATCH

Обработка дробей и нежелательных символов

Функция PARSENAME пригодится для преобразования строк с дробями или разделителями.

SQL Скопировать код SELECT CAST(PARSENAME(REPLACE(название_столбца, '.', ''), 1) AS INT)

Чтобы стереть лишние символы, примените текстовые операции:

SQL Скопировать код SELECT ISNULL(TRY_CAST(REPLACE(REPLACE(название_столбца, '$', ''), ',', '') AS INT), значение_по_умолчанию) FROM название_таблицы;

Визуализация

Вообразите коробки с числовыми ярлыками. Сканеры считывают эти ярлыки и переносят их в контейнеры с целочисленными значениями, в то время как некорректные ярлыки помечаются и попадают в контейнер по умолчанию:

Ярлык коробки (Строка) Сканер (CAST) Контейнер для сортировки (Целое число) Контейнер по умолчанию '123' ✅ Принято 123 'abc' ❌ Ошибка 0

Вот пример; сканирование с помощью ISNUMERIC и CAST :

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN ISNUMERIC(label + 'e0') = 1 AND label NOT LIKE '%[^0-9]%' AND CONVERT(BIGINT, label) BETWEEN -2147483648 AND 2147483647 THEN CAST(label AS INT) ELSE 0 END FROM packages;

Разбор подводных камней ISNUMERIC

Для предотвращения ложных срабатываний ISNUMERIC настройте логику так, чтобы она игнорировала типичные исключения:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN label LIKE '%[^0-9]%' THEN 0 WHEN ISNUMERIC(label + 'e0') = 1 THEN CAST(label AS INT) ELSE 0 END

Предотвращение переполнений

Будьте бдительны и помните о вероятности переполнений. Убедитесь, что результаты конвертации соответствуют ожидаемому диапазону целых чисел:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN TRY_CONVERT(BIGINT, label) BETWEEN -2147483648 AND 2147483647 THEN CAST(label AS INT) ELSE 0 END

Тестируйте ваши функции

Чтобы убедиться в правильности преобразования, проведите ряд тестов:

SQL Скопировать код DECLARE @testData TABLE (label NVARCHAR(MAX)); INSERT INTO @testData VALUES ('1234'), ('2147483648'), ('-2147483649'), ('123.45'), ('@#!'); SELECT label, dbo.TryCastInt(label, 0) FROM @testData;

Полезные материалы