Преобразование строки в int с возратом default в T-SQL
Быстрый ответ
Для конвертации строки в число используйте функцию
TRY_CAST, обеспечивающую попытку преобразования и возвращающую
NULL при ошибках. Для замены полученного
NULL на ваше значение используйте
ISNULL:
SELECT ISNULL(TRY_CAST(название_столбца AS INT), значение_по_умолчанию) FROM название_таблицы;
Не забудьте заменить
название_столбца,
значение_по_умолчанию и
название_таблицы на соответствующие ваши значения. Этот подход надёжно и быстро заменит неконвертируемые строки на указанное значение.
Продвинутые методы преобразования
SQL Server 2012+: TRY_CONVERT
Для SQL Server 2012 и более новых версий используйте
TRY_CONVERT для проверки соответствия типов данных. Если преобразование невозможно, в ответе вы получите
NULL, который затем замените на значение по умолчанию.
SELECT ISNULL(TRY_CONVERT(INT, название_столбца), значение_по_умолчанию) FROM название_таблицы;
SQL Server 2005-2008 R2: Пользовательская функция
Если ваш SQL Server не поддерживает
TRY_CAST, можно создать пользовательскую функцию (UDF) для безопасного преобразования, обрабатывающую специфические символы и переполнения.
CREATE FUNCTION dbo.TryCastInt(@value NVARCHAR(MAX), @default INT)
RETURNS INT
AS
BEGIN
IF ISNUMERIC(@value + 'e0') = 1
RETURN CASE
WHEN @value NOT LIKE '%[^0-9]%' AND CONVERT(BIGINT, @value) BETWEEN -2147483648 AND 2147483647
THEN CAST(@value AS INT)
ELSE @default
END
RETURN @default
END
Безопасное преобразование: TRY-CATCH
В хранимых процедурах для управления исключениями преобразования используйте блок
TRY-CATCH, который является надёжным решением.
BEGIN TRY
SELECT CAST(название_столбца AS INT) FROM название_таблицы;
END TRY
BEGIN CATCH
SELECT значение_по_умолчанию;
END CATCH
Обработка дробей и нежелательных символов
Функция
PARSENAME пригодится для преобразования строк с дробями или разделителями.
SELECT CAST(PARSENAME(REPLACE(название_столбца, '.', ''), 1) AS INT)
Чтобы стереть лишние символы, примените текстовые операции:
SELECT ISNULL(TRY_CAST(REPLACE(REPLACE(название_столбца, '$', ''), ',', '') AS INT), значение_по_умолчанию) FROM название_таблицы;
Визуализация
Вообразите коробки с числовыми ярлыками. Сканеры считывают эти ярлыки и переносят их в контейнеры с целочисленными значениями, в то время как некорректные ярлыки помечаются и попадают в контейнер по умолчанию:
|Ярлык коробки (Строка)
|Сканер (CAST)
|Контейнер для сортировки (Целое число)
|Контейнер по умолчанию
|'123'
|✅ Принято
|123
|'abc'
|❌ Ошибка
|0
Вот пример; сканирование с помощью
ISNUMERIC и
CAST:
SELECT
CASE WHEN ISNUMERIC(label + 'e0') = 1
AND label NOT LIKE '%[^0-9]%'
AND CONVERT(BIGINT, label) BETWEEN -2147483648 AND 2147483647 THEN CAST(label AS INT)
ELSE 0
END
FROM packages;
Разбор подводных камней ISNUMERIC
Для предотвращения ложных срабатываний
ISNUMERIC настройте логику так, чтобы она игнорировала типичные исключения:
SELECT CASE
WHEN label LIKE '%[^0-9]%' THEN 0
WHEN ISNUMERIC(label + 'e0') = 1 THEN CAST(label AS INT)
ELSE 0
END
Предотвращение переполнений
Будьте бдительны и помните о вероятности переполнений. Убедитесь, что результаты конвертации соответствуют ожидаемому диапазону целых чисел:
SELECT CASE
WHEN TRY_CONVERT(BIGINT, label) BETWEEN -2147483648 AND 2147483647 THEN CAST(label AS INT)
ELSE 0
END
Тестируйте ваши функции
Чтобы убедиться в правильности преобразования, проведите ряд тестов:
DECLARE @testData TABLE (label NVARCHAR(MAX));
INSERT INTO @testData VALUES ('1234'), ('2147483648'), ('-2147483649'), ('123.45'), ('@#!');
SELECT label, dbo.TryCastInt(label, 0)
FROM @testData;
