Преобразование SQL-запроса в Query Builder Doctrine 2

#Веб-разработка  #Основы SQL  
Быстрый ответ

Чтобы выполнить подзапрос WHERE .. IN в Doctrine 2, создайте DQL-подзапрос с применением QueryBuilder и включите его с использованием метода expr()->in(). Вот пример:

php

$subQueryDQL = $entityManager->createQueryBuilder()
    ->select('u.id')
    ->from('User', 'u')
    ->where('u.status = :status')
    ->getDQL();

$results = $entityManager->createQueryBuilder()
    ->select('p')
    ->from('Post', 'p')
    ->where('p.user IN (' . $subQueryDQL . ')')
    ->setParameter('status', 'active')
    ->getQuery()
    ->getResult();

Здесь subQueryDQL хранит DQL-подзапрос, который внедряется в WHERE главного запроса, образуя эффективную технику работы с конструкцией WHERE .. IN в Doctrine 2.

Пошаговый план для смены профессии

Детальный разбор: сложные техники и обоснования

Сложная техника: работа с крупными условиями

Если вам нужно обработать сложные условия в IN, используйте andX() в подзапросе для совмещения условий.

php

$subQueryDQL = $entityManager->createQueryBuilder()
    ->select('u.id')
    ->from('User', 'u')
    ->where(
        $entityManager->getExpressionBuilder()->andX(
            $entityManager->getExpressionBuilder()->eq('u.status', ':status'),
            $entityManager->getExpressionBuilder()->gt('u.posts_count', ':postsCount')
        )
    )
    ->getDQL();

Обязательно свяжите параметры через метод setParameter(), чтобы избежать неполадок во время выполнения и SQL-инъекций.

Сложное обоснование: работа с массивами в DQL-запросе

Если вам нужно включить массив значений в IN, примените Expr\Func для их добавления в DQL-запросы.

php

$queryBuilder = $entityManager->createQueryBuilder();
$valuesArrayDQL = $queryBuilder->expr()->in('p.id', ':values');
$queryBuilder->setParameter('values', $arrayOfValues);

$results = $queryBuilder
    ->select('p')
    ->from('Post', 'p')
    ->where($valuesArrayDQL)
    ->getQuery()
    ->getResult();

Убедитесь, что данные массива представлены в параметрах.

Визуализация

Представим поиск друзей на многолюдном фестивале:

БАЗА ДАННЫХ – это толпа 👥👥👥, а среди них ваши друзья – конкретные ЛЮДИ 🧑👩👨.

Список фотографий друзей, который вы передаёте охраннику, подобен подзапросу WHERE .. IN:

SQL

SELECT * FROM crowd WHERE person_id IN (SELECT friend_id FROM contacts);

Охранник отсеивает по списку ваших друзей из общей толпы.

Фильтр охранника 💡👥 => 🧑👩👨 Затем вы встречаетесь со своими друзьями.

Так подзапрос ограничивает область поиска до указанных записей.

Дальнейшие шаги: забота о производительности, тестирование и устранение проблем в подзапросах

Дальнейший шаг: вопросы производительности и тестирование

Сложные запросы могут существенно влиять на производительность, особенно когда подзапросы возвращают множество ID. Индексы помогут ускорить получение результатов. Для контроля производительности запросов используйте инструменты профилирования и логирования в Doctrine.

Дальнейший шаг: повторное использование параметров в Doctrine

Для экономии ресурсов и упрощения кода стремитесь использовать одни и те же параметры внутри запроса.

php

$queryBuilder = $entityManager->createQueryBuilder()
    ->select('p')
    ->from('Post', 'p')
    ->where('p.status = :status OR p.visibility = :status')
    ->setParameter('status', 'published');

Безопасность и курс повторения: исправление ошибок и написание эффективных DQL-запросов

Совет по безопасности: отладка подзапросов

Избегайте использования чистого SQL и обратитесь к официальной документации Doctrine для решения проблем с ограничениями. Следите за изменениями и новыми особенностями в версиях ORM.

Повторение вопросов безопасности: написание эффективных DQL-запросов

Приведя SQL в DQL, не забывайте о различиях между этими языками и о том, как Doctrine использует абстракции для обеспечения универсальности и применения объектно-ориентированного подхода в DQL.

Совет по безопасности: управление ограничениями

Ищите способы обхода ограничений Doctrine, используйте возможности расширения Doctrine или создайте свои собственные функции для решения уникальных задач.

Глубокое погружение: практический пример и тонкости реализации

Практический пример

Пример включения подзапросов с объединениями и сортировкой результатов:

php

$queryBuilder = $entityManager->createQueryBuilder();
$subQueryDQL = $queryBuilder
    .select('u.id')
    .from('User', 'u')
    .join('u.groups', 'g')
    .where('g.name = :groupName')
    ->getDQL();

$results = $queryBuilder
    .select('p')
    .from('Post', 'p')
    .where('p.user IN (' . $subQueryDQL . ')')
    ->orderBy('p.createdAt', 'DESC')
    .setParameter('groupName', 'Admins')
    ->getQuery()
    ->getResult();

Тонкости реализации

Мы стремимся выбрать посты пользователей из группы "Админы", сортируя их по дате создания.

Полезные материалы

  1. QueryBuilder – Doctrine ORM – Руководство по созданию запросов, включая WHERE..IN.
  2. DQL – Doctrine ORM – Подробное руководство по языку запросов Doctrine.
  3. Профессиональные запросы в Doctrine | SymfonyCasts – Видеоурок по работе с QueryBuilder Doctrine.
  4. Doctrine Collections – Ресурс для работы с коллекциями и подбора критериев в Doctrine.
  5. Symfony и Doctrine – Раздел документации Symfony по созданию запросов в Doctrine.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод используется для внедрения подзапроса в основной запрос в Doctrine 2?
1 / 5

Элина Баранова

разработчик Android

