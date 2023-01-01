Преобразование SQL-запроса в Query Builder Doctrine 2

Быстрый ответ

Чтобы выполнить подзапрос WHERE .. IN в Doctrine 2, создайте DQL-подзапрос с применением QueryBuilder и включите его с использованием метода expr()->in() . Вот пример:

php Скопировать код $subQueryDQL = $entityManager->createQueryBuilder() ->select('u.id') ->from('User', 'u') ->where('u.status = :status') ->getDQL(); $results = $entityManager->createQueryBuilder() ->select('p') ->from('Post', 'p') ->where('p.user IN (' . $subQueryDQL . ')') ->setParameter('status', 'active') ->getQuery() ->getResult();

Здесь subQueryDQL хранит DQL-подзапрос, который внедряется в WHERE главного запроса, образуя эффективную технику работы с конструкцией WHERE .. IN в Doctrine 2.

Детальный разбор: сложные техники и обоснования

Сложная техника: работа с крупными условиями

Если вам нужно обработать сложные условия в IN , используйте andX() в подзапросе для совмещения условий.

php Скопировать код $subQueryDQL = $entityManager->createQueryBuilder() ->select('u.id') ->from('User', 'u') ->where( $entityManager->getExpressionBuilder()->andX( $entityManager->getExpressionBuilder()->eq('u.status', ':status'), $entityManager->getExpressionBuilder()->gt('u.posts_count', ':postsCount') ) ) ->getDQL();

Обязательно свяжите параметры через метод setParameter() , чтобы избежать неполадок во время выполнения и SQL-инъекций.

Сложное обоснование: работа с массивами в DQL-запросе

Если вам нужно включить массив значений в IN , примените Expr\Func для их добавления в DQL-запросы.

php Скопировать код $queryBuilder = $entityManager->createQueryBuilder(); $valuesArrayDQL = $queryBuilder->expr()->in('p.id', ':values'); $queryBuilder->setParameter('values', $arrayOfValues); $results = $queryBuilder ->select('p') ->from('Post', 'p') ->where($valuesArrayDQL) ->getQuery() ->getResult();

Убедитесь, что данные массива представлены в параметрах.

Визуализация

Представим поиск друзей на многолюдном фестивале:

БАЗА ДАННЫХ – это толпа 👥👥👥, а среди них ваши друзья – конкретные ЛЮДИ 🧑👩👨.

Список фотографий друзей, который вы передаёте охраннику, подобен подзапросу WHERE .. IN :

SQL Скопировать код SELECT * FROM crowd WHERE person_id IN (SELECT friend_id FROM contacts);

Охранник отсеивает по списку ваших друзей из общей толпы.

Фильтр охранника 💡👥 => 🧑👩👨 Затем вы встречаетесь со своими друзьями.

Так подзапрос ограничивает область поиска до указанных записей.

Дальнейшие шаги: забота о производительности, тестирование и устранение проблем в подзапросах

Дальнейший шаг: вопросы производительности и тестирование

Сложные запросы могут существенно влиять на производительность, особенно когда подзапросы возвращают множество ID. Индексы помогут ускорить получение результатов. Для контроля производительности запросов используйте инструменты профилирования и логирования в Doctrine.

Дальнейший шаг: повторное использование параметров в Doctrine

Для экономии ресурсов и упрощения кода стремитесь использовать одни и те же параметры внутри запроса.

php Скопировать код $queryBuilder = $entityManager->createQueryBuilder() ->select('p') ->from('Post', 'p') ->where('p.status = :status OR p.visibility = :status') ->setParameter('status', 'published');

Безопасность и курс повторения: исправление ошибок и написание эффективных DQL-запросов

Совет по безопасности: отладка подзапросов

Избегайте использования чистого SQL и обратитесь к официальной документации Doctrine для решения проблем с ограничениями. Следите за изменениями и новыми особенностями в версиях ORM.

Повторение вопросов безопасности: написание эффективных DQL-запросов

Приведя SQL в DQL, не забывайте о различиях между этими языками и о том, как Doctrine использует абстракции для обеспечения универсальности и применения объектно-ориентированного подхода в DQL.

Совет по безопасности: управление ограничениями

Ищите способы обхода ограничений Doctrine, используйте возможности расширения Doctrine или создайте свои собственные функции для решения уникальных задач.

Глубокое погружение: практический пример и тонкости реализации

Практический пример

Пример включения подзапросов с объединениями и сортировкой результатов:

php Скопировать код $queryBuilder = $entityManager->createQueryBuilder(); $subQueryDQL = $queryBuilder .select('u.id') .from('User', 'u') .join('u.groups', 'g') .where('g.name = :groupName') ->getDQL(); $results = $queryBuilder .select('p') .from('Post', 'p') .where('p.user IN (' . $subQueryDQL . ')') ->orderBy('p.createdAt', 'DESC') .setParameter('groupName', 'Admins') ->getQuery() ->getResult();

Тонкости реализации

Мы стремимся выбрать посты пользователей из группы "Админы", сортируя их по дате создания.

