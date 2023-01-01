Преобразование SQL-запроса в Query Builder Doctrine 2#Веб-разработка #Основы SQL
Быстрый ответ
Чтобы выполнить подзапрос
WHERE .. IN в Doctrine 2, создайте DQL-подзапрос с применением
QueryBuilder и включите его с использованием метода
expr()->in(). Вот пример:
$subQueryDQL = $entityManager->createQueryBuilder()
->select('u.id')
->from('User', 'u')
->where('u.status = :status')
->getDQL();
$results = $entityManager->createQueryBuilder()
->select('p')
->from('Post', 'p')
->where('p.user IN (' . $subQueryDQL . ')')
->setParameter('status', 'active')
->getQuery()
->getResult();
Здесь subQueryDQL хранит DQL-подзапрос, который внедряется в
WHERE главного запроса, образуя эффективную технику работы с конструкцией
WHERE .. IN в Doctrine 2.
Детальный разбор: сложные техники и обоснования
Сложная техника: работа с крупными условиями
Если вам нужно обработать сложные условия в
IN, используйте
andX() в подзапросе для совмещения условий.
$subQueryDQL = $entityManager->createQueryBuilder()
->select('u.id')
->from('User', 'u')
->where(
$entityManager->getExpressionBuilder()->andX(
$entityManager->getExpressionBuilder()->eq('u.status', ':status'),
$entityManager->getExpressionBuilder()->gt('u.posts_count', ':postsCount')
)
)
->getDQL();
Обязательно свяжите параметры через метод
setParameter(), чтобы избежать неполадок во время выполнения и SQL-инъекций.
Сложное обоснование: работа с массивами в DQL-запросе
Если вам нужно включить массив значений в
IN, примените
Expr\Func для их добавления в DQL-запросы.
$queryBuilder = $entityManager->createQueryBuilder();
$valuesArrayDQL = $queryBuilder->expr()->in('p.id', ':values');
$queryBuilder->setParameter('values', $arrayOfValues);
$results = $queryBuilder
->select('p')
->from('Post', 'p')
->where($valuesArrayDQL)
->getQuery()
->getResult();
Убедитесь, что данные массива представлены в параметрах.
Визуализация
Представим поиск друзей на многолюдном фестивале:
БАЗА ДАННЫХ – это толпа 👥👥👥, а среди них ваши друзья – конкретные ЛЮДИ 🧑👩👨.
Список фотографий друзей, который вы передаёте охраннику, подобен подзапросу
WHERE .. IN:
SELECT * FROM crowd WHERE person_id IN (SELECT friend_id FROM contacts);
Охранник отсеивает по списку ваших друзей из общей толпы.
Фильтр охранника 💡👥 => 🧑👩👨 Затем вы встречаетесь со своими друзьями.
Так подзапрос ограничивает область поиска до указанных записей.
Дальнейшие шаги: забота о производительности, тестирование и устранение проблем в подзапросах
Дальнейший шаг: вопросы производительности и тестирование
Сложные запросы могут существенно влиять на производительность, особенно когда подзапросы возвращают множество ID. Индексы помогут ускорить получение результатов. Для контроля производительности запросов используйте инструменты профилирования и логирования в Doctrine.
Дальнейший шаг: повторное использование параметров в Doctrine
Для экономии ресурсов и упрощения кода стремитесь использовать одни и те же параметры внутри запроса.
$queryBuilder = $entityManager->createQueryBuilder()
->select('p')
->from('Post', 'p')
->where('p.status = :status OR p.visibility = :status')
->setParameter('status', 'published');
Безопасность и курс повторения: исправление ошибок и написание эффективных DQL-запросов
Совет по безопасности: отладка подзапросов
Избегайте использования чистого SQL и обратитесь к официальной документации Doctrine для решения проблем с ограничениями. Следите за изменениями и новыми особенностями в версиях ORM.
Повторение вопросов безопасности: написание эффективных DQL-запросов
Приведя SQL в DQL, не забывайте о различиях между этими языками и о том, как Doctrine использует абстракции для обеспечения универсальности и применения объектно-ориентированного подхода в DQL.
Совет по безопасности: управление ограничениями
Ищите способы обхода ограничений Doctrine, используйте возможности расширения Doctrine или создайте свои собственные функции для решения уникальных задач.
Глубокое погружение: практический пример и тонкости реализации
Практический пример
Пример включения подзапросов с объединениями и сортировкой результатов:
$queryBuilder = $entityManager->createQueryBuilder();
$subQueryDQL = $queryBuilder
.select('u.id')
.from('User', 'u')
.join('u.groups', 'g')
.where('g.name = :groupName')
->getDQL();
$results = $queryBuilder
.select('p')
.from('Post', 'p')
.where('p.user IN (' . $subQueryDQL . ')')
->orderBy('p.createdAt', 'DESC')
.setParameter('groupName', 'Admins')
->getQuery()
->getResult();
Тонкости реализации
Мы стремимся выбрать посты пользователей из группы "Админы", сортируя их по дате создания.
Элина Баранова
разработчик Android