Преобразование результатов запроса sqlite в словарь

Быстрый ответ

Взаимодействие между SQLite и Python может значительно упростить некоторые типовые задачи. Чтобы превратить результаты запроса в SQLite в словарь, установите атрибут row_factory вашего объекта подключения как sqlite3.Row . Это преобразует каждую строку результата запроса в объект Row , который функционирует аналогично словарю и позволяет обращаться к значениям столбцов по их названиям, при этом регистр учитываться не будет.

Python Скопировать код import sqlite3 # Создаем подключение к базе данных и настраиваем row factory conn = sqlite3.connect('database.db') conn.row_factory = sqlite3.Row # Настраиваем row factory # Подготавливаем SQL запрос и на его основе формируем словарь... row = conn.cursor().execute("SELECT * FROM table").fetchone() # Получаем словарь – это то, что нам нужно! row_dict = dict(row) # Выводим результат на экран print(row_dict)

Создание простого словаря с помощью

Иногда объекты Row кажутся избыточными. Если вам нужен простой словарь, можно настроить row_factory так, чтобы он использовал функцию dict_factory , которая превращает названия столбцов и их значения в обычные словари.

Python Скопировать код def dict_factory(cursor, row): d = {} # Создаем пустой словарь for idx, col in enumerate(cursor.description): d[col[0]] = row[idx] # Заполняем его значениями return d # Обучаем наше соединение использовать нашу dict_factory conn.row_factory = dict_factory # Выполняем запрос, извлекаем данные и выводим результаты dicts = conn.cursor().execute("SELECT * FROM table").fetchall() for record in dicts: print(record) # Получаем словари, заполненные данными!

Выбор данных из столбцов по индексу или названию

Выбор данных из столбцов можно осуществлять двумя способами: указывая индекс, аналогично непосредственному указанию на предмет, или по названию, аналогично формальному запросу.

Python Скопировать код # Выбираем данные по индексу – как простой жест указания! value = row[0] # Выбираем данные по названию столбца – достаточно произнести его имя! value = row['column_name']

sqlite3.Row предоставляет нам свободу в выборе подхода, позволяя обращаться к значениям столбцов независимо от регистра.

Базы данных в памяти: работа без дискового хранения

База данных в оперативной памяти — это отличное решение для тестировщиков и разработчиков на начальных этапах. При помощи специального параметра :memory: можно быстро выполнять SQL-запросы без необходимости обращения к диску.

Python Скопировать код conn = sqlite3.connect(":memory:") # Помните, все это хранится в памяти! conn.row_factory = sqlite3.Row # Создаем таблицу и вставляем данные, все просто! conn.cursor().execute('CREATE TABLE fantasy (id integer primary key, beast text)') conn.cursor().execute("INSERT INTO fantasy (beast) VALUES ('dragon')") # Извлекаем данные в форме словаря и наслаждаемся результатом! row_dict = dict(conn.cursor().execute("SELECT * FROM fantasy").fetchone()) print(row_dict)

Ручное создание словаря из результатов запроса

Если вас интересует процесс создания словаря из результатов SQL-запроса, Python предоставит необходимые инструменты. Например, функция zip() поможет провести соответствие между именами столбцов и их значениями.

Python Скопировать код cursor = conn.cursor() cursor.execute("SELECT * FROM table") columns = [column[0] for column in cursor.description] values = cursor.fetchone() row_dict = dict(zip(columns, values)) # Именно так функционирует ZIP! # Выводим полученный словарь на экран print(row_dict)

Визуализация

Представьте, что вы заказываете сэндвич (🥩):

Markdown Скопировать код Запрос SQLite: "SELECT * FROM toppings" Результат: | lettuce | bacon | cheese | | ------- | ----- | ------ | | 0 | 1 | 1 |

... и он превращается в заказ на сэндвич:

Python Скопировать код order = {'lettuce': 0, 'bacon': 1, 'cheese': 1}

Каждый столбец представляет собой ингредиент, значение в строке обозначает, включен ли он ( 1 ) или нет ( 0 ).

Markdown Скопировать код 🥩 = { "lettuce": "Нет 🥬", "bacon": "Да 🥓", "cheese": "Да 🧀" }

Результат: Ваш заказ понятен, сэндвич готов к подаче!

Сравнение

У sqlite3.Row и обычных словарей есть свои достоинства и недостатки. Выбор следует делать, исходя из конкретных целей и задач:

sqlite3.Row : – Достоинства: быстродействие, небольшой объем, доступ к данным по индексу и названию. – Недостатки: ограниченный функционал, привязанность к SQLite.

Обычные словари: – Достоинства: гибкость, универсальность, возможность сериализации и совместимость с различными форматами данных. – Недостатки: создание в ручную может требовать дополнительных ресурсов, включая время и память.

Автоматическая итерация за счет использования

Правильно настроив row_factory , можно избежать необходимости вручную итерировать данные при создании словарей. sqlite3.Row или пользовательская dict_factory обеспечат удобное представление данных в форме словаря.

