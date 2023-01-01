Преобразование результатов запроса SQL в строку с разделителями

Быстрый ответ

SQL Server 2017 и более поздние версии предлагают функцию STRING_AGG , которая позволяет легко объединять строки с использованием заданного разделителя:

SQL Скопировать код -- Использование STRING_AGG для эффективной конкатенации SELECT STRING_AGG(ВашаКолонка, ', ') AS СкомбинированнаяСтрока FROM ВашаТаблица;

Для тех, кто пользуется менее современными версиями SQL Server, доступен метод FOR XML PATH , решающий похожую задачу:

SQL Скопировать код -- FOR XML PATH – аналог STRING_AGG в более старых версиях SQL Server SELECT STUFF((SELECT ', ' + CAST(ВашаКолонка AS NVARCHAR(MAX)) FROM ВашаТаблица FOR XML PATH('')), 1, 2, '') AS СкомбинированнаяСтрока;

Ввод в работу и преобразование типов

При работе со склеиванием строк, особенно когда речь идёт о больших объёмах данных, важно правильно инициализировать переменные и учитывать типы данных:

Для определения переменных желательно использовать NVARCHAR(MAX) , он гарантирует точное сохранение данных, в отличие от VARCHAR .

желательно использовать , он гарантирует точное сохранение данных, в отличие от . Правильное применение функций CAST и CONVERT помогает превратить данные несимвольных типов в строковый формат перед их слиянием.

Соединение строк в старых версиях SQL Server

Если вы работаете на устаревших версиях SQL Server, у вас в арсенале два надёжных инструмента: STUFF и FOR XML PATH :

SQL Скопировать код -- Объявляем переменную @ConcatenatedString, которая сохранит итоговый результат DECLARE @ConcatenatedString NVARCHAR(MAX); -- Используем STUFF для удаления лишней запятой в начале строки SELECT @ConcatenatedString = STUFF( (SELECT ', ' + CAST(StudentId AS NVARCHAR(10)) FROM Students FOR XML PATH('') ), 1, 2, ''); -- Вуаля, ваша конкатенированная строка готова SELECT @ConcatenatedString;

Функции ISNULL и COALESCE спасают ваши строки от испорчения пустыми значениями NULL.

Профессиональные подходы к решению задач

Чтобы решать сложные задачи, такие как лишняя запятая или неподдерживаемые типы данных, действуйте как профессионал:

Для устранения лишней запятой используйте функции LEFT и LEN , чтобы убрать последнюю запятую в строке.

используйте функции и , чтобы убрать последнюю запятую в строке. Для точной фильтрации применяйте WHERE , чтобы отсеивать только те данные, которые вам необходимы.

применяйте , чтобы отсеивать только те данные, которые вам необходимы. Для работы с NULL значениями добавьте в ваш запрос ISNULL или COALESCE , чтобы автоматически превращать NULL в нужные вам значения.

добавьте в ваш запрос или , чтобы автоматически превращать NULL в нужные вам значения. Для многократного использования кода, поместите логику в хранимую процедуру, это упростит повторное использование уже готовых решений.

Визуализация

Пожалуй, более корректно будет назвать этот шаг "иллюстрацией кода". Каждая строка результата здесь — это аналог цвета на палитре художника:

Финальный набор данных: [Предложение1, Предложение2, Предложение3]

Палитра: ["Предложение1", "Предложение2", "Предложение3"]

Применяя SQL для конкатенации, мы мешаем цвета для создания уникального полотна:

Конкатенация в SQL ➡️ Композиция палитры [🔵, 🔴, 🟡] ➡️ "🔵/🔴/🟡"

Дополнительные способы работы с объединением строк

Поглубже изучим другие полезные функции SQL Server для работы с объединением строк:

Контрольное форматирование : Функция FORMAT позволяет точно настроить формат числовых или датных значений в вашей строке.

: Функция позволяет точно настроить формат числовых или датных значений в вашей строке. Точная конкатенация : Функция CONCAT , доступная начиная с SQL Server 2012, выполняет объединение строк без лишних сложностей.

: Функция , доступная начиная с SQL Server 2012, выполняет объединение строк без лишних сложностей. Учет производительности: Всегда помните о размерах обрабатываемых данных. Обработка крупных объемов данных может негативно отразиться на производительности сервера!

