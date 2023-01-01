Преобразование результатов SELECT в INSERT в SQL Server

Быстрый ответ

Для формирования запроса insert на основании данных, полученных при помощи select, следует применить такой синтаксис:

SQL Скопировать код INSERT INTO Назначение (Столбец1, Столбец2, ...) SELECT Столбец1, Столбец2, ... FROM Источник WHERE УсловиеФильтрации;

Таким образом, данные из исходной таблицы передаются в соответствующие столбцы целевой таблицы. Использование условия WHERE позволяет отфильтровать данные по определенным критериям.

Пример использования:

SQL Скопировать код INSERT INTO НовыйПерсонал (ID, Имя) SELECT ИдентификаторСотрудника, ПолноеИмя FROM Сотрудники WHERE Статус = 1;

Такой подход позволяет эффективно перенести данные о работающих сотрудниках в таблицу НовыйПерсонал , синхронизируя выбранные поля с заранее определенной структурой таблицы.

SSMS и инструменты автоматизации

SQL Server Management Studio (SSMS) и приложение SSMS Toolpack предлагают возможности автоматизации преобразования результатов запроса SELECT в INSERT . Это особенно используется при работе с большими объемами данных или в ситуациях, когда данные разнесены по разным базам данных.

Ручное создание скриптов insert

Если требуется быстрый и простой метод, можно использовать следующую конструкцию для ручного создания скриптов INSERT INTO , объединяя результаты запроса SELECT :

SQL Скопировать код DECLARE @sql NVARCHAR(MAX) = N''; SELECT @sql += 'INSERT INTO МояЦелеваяТаблица (Столбец1, Столбец2) VALUES (' + QUOTENAME(Кол1, '''') + ', ' + QUOTENAME(Кол2, '''') + ');' + CHAR(13) FROM ИсходнаяТаблица WHERE УсловиеФильтрации; EXEC sp_executesql @sql;

Функция QUOTENAME() облегчает работу с кавычками, а ISNULL содействует в обработке значений NULL.

Динамическое создание скриптов insert

Если структура таблиц часто меняется, то динамическое создание скриптов insert становится очень удобным. Представления каталогов SQL Server sys.all_columns и динамический SQL совместно выполняют работу незаменимых помощников:

SQL Скопировать код DECLARE @table NVARCHAR(128) = N'ЦелеваяТаблица', @sql NVARCHAR(MAX), @cols NVARCHAR(MAX); SELECT @cols = STUFF(( SELECT ', ' + QUOTENAME(name) FROM sys.all_columns WHERE object_id = OBJECT_ID(@table) FOR XML PATH(''), TYPE ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, ''); SET @sql = 'INSERT INTO ' + @table + '(' + @cols + ') SELECT ' + @cols + ' FROM ...'; -- В указанном выше запросе необходимо вставить соответствующий контент EXECUTE(@sql);

Функции STUFF и FOR XML PATH помогают автоматически подготовить список столбцов, который затем применяется в запросе INSERT .

Оптимизация с помощью процедур

Составление хранимой процедуры позволяет автоматизировать процесс составления скриптов INSERT , освобождая время для приоритетных задач:

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE GenerateInsertScript @Source NVARCHAR(128), @Target NVARCHAR(128), @Filter NVARCHAR(MAX) = NULL AS BEGIN DECLARE @sql NVARCHAR(MAX); -- Здесь может быть логика динамического создания скриптов SET @sql = --...; EXECUTE(@sql); END GO

Параметры, такие как @Source , @Target и @Filter , дают возможность конфигурировать запросы в соответствии с потребностями данных.

Замена и очистка

Важно произвести замену временных названий таблиц на целевые в сгенерированных скриптах, а также не забыть удалить временные таблицы после выполнения работы, чтобы обеспечить порядок и оптимальное функционирование базы данных.