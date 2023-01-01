Преобразование первой буквы в верхний регистр в SQL

Быстрый ответ

Чтобы преобразовать первую букву строки в SQL в заглавную, используя CONCAT , UPPER и LOWER , всего лишь понадобится следующий блок кода:

SQL Скопировать код SELECT CONCAT(UPPER(LEFT(column, 1)), LOWER(SUBSTRING(column, 2))) AS new_column FROM table;

В девственно простом шаблоне произведите замену слова column на имя вашего столбца и table на название вашей таблицы. Данный шаблон идеально подходит для любого диалекта SQL и превратит первую букву строки в заглавную, уставив себе рамки в виде всех остальных букв в нижнем регистре.

Продвинутая обработка специальных символов

В программировании нередко приходится сталкиваться с такими великолепными особенностями как дефисы и различные специальные символы. Например, имена, подчеркнутые дефисом, а ля 'Smith-Jones', или название заведения, такие как 'McDonalds'. Для их аккуратной обработки воспользуйтесь следующим усовершенствованным решением:

SQL Скопировать код SELECT STRING_AGG( CASE WHEN part = '' THEN '' ELSE CONCAT(UPPER(LEFT(part, 1)), LOWER(SUBSTRING(part, 2))) END, '-' ) AS new_column FROM (SELECT UNNEST(STRING_TO_ARRAY(column, '-')) AS part FROM table) AS sub;

Чудесное сочетание методов STRING_TO_ARRAY и UNNEST позволит вам аккуратно обработать строки, содержащие дефис, и привести их к великолепному виду.

Собственная функция: Особый шарм вашего SQL

Чтобы сгладить всю шершавость в работе со многообразием стилистических правил и капитализировать первую букву каждого слова в строке, вы можете воспользоваться декларацией собственной функции.

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION CapitalizeFirstLetter(@InputString VARCHAR(255)) RETURNS VARCHAR(255) AS BEGIN DECLARE @Index INT SET @Index = 1 WHILE @Index <= LEN(@InputString) BEGIN IF @Index = 1 OR SUBSTRING(@InputString, @Index – 1, 1) = ' ' OR SUBSTRING(@InputString, @Index – 1, 1) = '-' BEGIN SET @InputString = STUFF(@InputString, @Index, 1, UPPER(SUBSTRING(@InputString, @Index, 1))) END SET @Index = @Index + 1 END SET @InputString = LOWER(@InputString) SET @Index = 1 WHILE @Index <= LEN(@InputString) BEGIN IF @Index = 1 OR SUBSTRING(@InputString, @Index – 1, 1) IN (' ', '-') BEGIN SET @InputString = STUFF(@InputString, @Index, 1, UPPER(SUBSTRING(@InputString, @Index, 1))) END SET @Index = @Index + 1 END RETURN @InputString END

А используете вы её так:

SQL Скопировать код UPDATE table SET column = dbo.CapitalizeFirstLetter(column);

Пожалуйста, убедитесь, что ваша спроектированная функция доступна в области видимости вашей базы данных с префиксом dbo или соответствующим допустимым пространством имен schema .

Визуализация

Представьте себе образно, что каждому слову из вашего списка требуется подобрать наряд для премьеры оперы. Ваша задача как SQL-маэстро — подобрать каждому слову галстук и золотые запонки.

Markdown Скопировать код Sentence: [john, DOE, alice, Smith]

Каждому слову следует «приодеть» — сделать первую букву заглавной:

SQL Скопировать код SELECT CONCAT(UPPER(SUBSTRING(name, 1, 1)), LOWER(SUBSTRING(name, 2))) FROM opera_guests;

И вот момент торжества — все выглядят нарядно:

Markdown Скопировать код Гости в штатской одежде: [John, Doe, Alice, Smith]

И мы можем тройкой мчаться на бал. 🎩👒

Дополнительные инструменты: XML и узлы

Для сложных строковых манипуляций, когда требуется обработать сразу несколько слов, использование XML и узлов может заметно упростить процесс в SQL:

SQL Скопировать код SELECT ( SELECT ' ' + UPPER(LEFT(T.value, 1)) + LOWER(SUBSTRING(T.value, 2, LEN(T.value))) FROM ( SELECT CAST ('<M>' + REPLACE(REPLACE(column, '-', ' '), ' ', '</M><M>') + '</M>' AS XML) AS String ) AS A CROSS APPLY String.nodes ('/M') AS String(T) FOR XML PATH(''), TYPE ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)') as new_column FROM table;

Данное решение с использованием XML и узлов предоставляет мощный инструментарий для изящного преобразования строк.

Динамический SQL на выручку

При работе с динамично изменяющимися схемами или таблицами динамический SQL станет вашим верным союзником:

SQL Скопировать код DECLARE @DynamicSQL NVARCHAR(MAX) SET @DynamicSQL = 'SELECT CONCAT(UPPER(LEFT(' + @ColumnName + ', 1)), LOWER(SUBSTRING(' + @ColumnName + ', 2))) AS new_column FROM ' + @TableName EXEC sp_executesql @DynamicSQL

Только не забывайте о безопасности — предотвращение SQL-инъекций требует особого внимания и очистки динамических элементов или использования предварительно проверенных значений.

Держите ошибки под контролем

Реализация проверок на ошибки поможет справиться с неочевидными данными. Иногда SQL может попытаться привести к верхнему регистру числа или специальные символы.

SQL Скопировать код IF NOT EXISTS(SELECT * FROM table WHERE ISNUMERIC(column) = 1) BEGIN -- Проверка была успешной, можно выполнять действия. END ELSE BEGIN RAISERROR('Столбец содержит не только буквы.', 16, 1) -- SQL реагирует при детекте ошибки END

Такой подход позволит избежать случайной капитализации чисел и сохранит данные в совершенной целостности.

Справляемся с чудовищем массовых данных

Когда дело доходит до очень больших объемов данных, стоит задуматься о масштабируемости. При работе с большими таблицы может быть целесообразно выполнять операции по частям или использовать SQL CLR функции для обеспечения нужной производительности.

