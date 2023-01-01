Преобразование первой буквы в верхний регистр в SQL

Быстрый ответ

Чтобы преобразовать первую букву строки в SQL в заглавную, используя CONCAT, UPPER и LOWER, всего лишь понадобится следующий блок кода:

SELECT CONCAT(UPPER(LEFT(column, 1)), LOWER(SUBSTRING(column, 2))) AS new_column FROM table;

В девственно простом шаблоне произведите замену слова column на имя вашего столбца и table на название вашей таблицы. Данный шаблон идеально подходит для любого диалекта SQL и превратит первую букву строки в заглавную, уставив себе рамки в виде всех остальных букв в нижнем регистре.

Продвинутая обработка специальных символов

В программировании нередко приходится сталкиваться с такими великолепными особенностями как дефисы и различные специальные символы. Например, имена, подчеркнутые дефисом, а ля 'Smith-Jones', или название заведения, такие как 'McDonalds'. Для их аккуратной обработки воспользуйтесь следующим усовершенствованным решением:

SELECT STRING_AGG(
        CASE 
            WHEN part = '' THEN '' 
            ELSE CONCAT(UPPER(LEFT(part, 1)), LOWER(SUBSTRING(part, 2))) 
        END, 
        '-' 
    ) AS new_column
FROM 
    (SELECT UNNEST(STRING_TO_ARRAY(column, '-')) AS part FROM table) AS sub;

Чудесное сочетание методов STRING_TO_ARRAY и UNNEST позволит вам аккуратно обработать строки, содержащие дефис, и привести их к великолепному виду.

Собственная функция: Особый шарм вашего SQL

Чтобы сгладить всю шершавость в работе со многообразием стилистических правил и капитализировать первую букву каждого слова в строке, вы можете воспользоваться декларацией собственной функции.

CREATE FUNCTION CapitalizeFirstLetter(@InputString VARCHAR(255))
RETURNS VARCHAR(255)
AS
BEGIN
    DECLARE @Index INT
    SET @Index = 1

    WHILE @Index <= LEN(@InputString)
    BEGIN
        IF @Index = 1 OR SUBSTRING(@InputString, @Index – 1, 1) = ' ' OR SUBSTRING(@InputString, @Index – 1, 1) = '-'
        BEGIN
            SET @InputString = STUFF(@InputString, @Index, 1, UPPER(SUBSTRING(@InputString, @Index, 1)))
        END
        SET @Index = @Index + 1
    END
    
    SET @InputString = LOWER(@InputString)
    SET @Index = 1

    WHILE @Index <= LEN(@InputString)
    BEGIN
        IF @Index = 1 OR SUBSTRING(@InputString, @Index – 1, 1) IN (' ', '-')
        BEGIN
            SET @InputString = STUFF(@InputString, @Index, 1, UPPER(SUBSTRING(@InputString, @Index, 1)))
        END
        SET @Index = @Index + 1
    END
    RETURN @InputString
END

А используете вы её так:

UPDATE table SET column = dbo.CapitalizeFirstLetter(column);

Пожалуйста, убедитесь, что ваша спроектированная функция доступна в области видимости вашей базы данных с префиксом dbo или соответствующим допустимым пространством имен schema.

Визуализация

Представьте себе образно, что каждому слову из вашего списка требуется подобрать наряд для премьеры оперы. Ваша задача как SQL-маэстро — подобрать каждому слову галстук и золотые запонки.

Sentence: [john, DOE, alice, Smith]

Каждому слову следует «приодеть» — сделать первую букву заглавной:

SELECT CONCAT(UPPER(SUBSTRING(name, 1, 1)), LOWER(SUBSTRING(name, 2))) FROM opera_guests;

И вот момент торжества — все выглядят нарядно:

Гости в штатской одежде: [John, Doe, Alice, Smith]

И мы можем тройкой мчаться на бал. 🎩👒

Дополнительные инструменты: XML и узлы

Для сложных строковых манипуляций, когда требуется обработать сразу несколько слов, использование XML и узлов может заметно упростить процесс в SQL:

SELECT (
    SELECT ' ' + UPPER(LEFT(T.value, 1)) + LOWER(SUBSTRING(T.value, 2, LEN(T.value)))
    FROM (
        SELECT CAST ('<M>' + REPLACE(REPLACE(column, '-', ' '), ' ', '</M><M>') + '</M>' AS XML) AS String
    ) AS A CROSS APPLY String.nodes ('/M') AS String(T)
    FOR XML PATH(''), TYPE
).value('.', 'NVARCHAR(MAX)') as new_column
FROM table;

Данное решение с использованием XML и узлов предоставляет мощный инструментарий для изящного преобразования строк.

Динамический SQL на выручку

При работе с динамично изменяющимися схемами или таблицами динамический SQL станет вашим верным союзником:

DECLARE @DynamicSQL NVARCHAR(MAX)
SET @DynamicSQL = 'SELECT CONCAT(UPPER(LEFT(' + @ColumnName + ', 1)), LOWER(SUBSTRING(' + @ColumnName + ', 2))) AS new_column FROM ' + @TableName
EXEC sp_executesql @DynamicSQL

Только не забывайте о безопасности — предотвращение SQL-инъекций требует особого внимания и очистки динамических элементов или использования предварительно проверенных значений.

Держите ошибки под контролем

Реализация проверок на ошибки поможет справиться с неочевидными данными. Иногда SQL может попытаться привести к верхнему регистру числа или специальные символы.

IF NOT EXISTS(SELECT * FROM table WHERE ISNUMERIC(column) = 1)
BEGIN
    -- Проверка была успешной, можно выполнять действия.
END
ELSE
BEGIN
    RAISERROR('Столбец содержит не только буквы.', 16, 1) -- SQL реагирует при детекте ошибки
END

Такой подход позволит избежать случайной капитализации чисел и сохранит данные в совершенной целостности.

Справляемся с чудовищем массовых данных

Когда дело доходит до очень больших объемов данных, стоит задуматься о масштабируемости. При работе с большими таблицы может быть целесообразно выполнять операции по частям или использовать SQL CLR функции для обеспечения нужной производительности.

Полезные материалы

  1. Документация PostgreSQL по функциям работы со строками — всё, что нужно знать о строковых операциях в PostgreSQL.
  2. Руководство MySQL по функциям и операторам для работы со строками — проработанное описание функций MySQL для преобразования регистра букв.
  3. Функции работы со строками в SQL Server (Transact-SQL) — официальное руководство Microsoft по строковым функциям T-SQL.
  4. Описание функции INITCAP в Oracle Database — как использовать функцию INITCAP в Oracle для капитализации слов.
  5. Встроенные функции SQLite — общий обзор скалярных и строковых функций SQLite.
  6. SQL Style Guide от Simon Holywell — насыщенное ведомственное руководство для эталонного написания грамотного и понятного SQL-кода.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

