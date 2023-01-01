Преобразование номера месяца в название в SQL без CASE

Быстрый ответ

Для конвертации номера месяца в название на языке SQL воспользуйтесь функциями DATENAME и DATEFROMPARTS в SQL Server:

SQL Скопировать код -- SQL Server SELECT DATENAME(month, DATEFROMPARTS(2023, @MonthNumber, 1)) AS MonthName;

В MySQL и Oracle для этого предназначены функции MONTHNAME и TO_CHAR :

SQL Скопировать код -- MySQL SELECT MONTHNAME(STR_TO_DATE(@MonthNumber, '%m')) AS MonthName; -- Oracle SELECT TO_CHAR(TO_DATE(@MonthNumber, 'MM'), 'Month') AS MonthName;

Необходимо заменить значение @MonthNumber на соответствующий номер месяца. Код может быть модифицирован в зависимости от используемой СУБД.

Обработка нешаблонных ситуаций

Возможность получить название месяца без указания даты может потребоваться изредка – здесь пригодится небольшой трюк: создадим фиксированную базовую дату.

SQL Скопировать код -- SQL Server SELECT DATENAME(month, DATEADD(month, @MonthNumber – 1, '19000101')) AS MonthName;

Чтобы взять сокращённые имена месяцев, например «Янв», «Фев», можно получить подстроку:

SQL Скопировать код -- SQL Server SELECT SUBSTRING(CONVERT(varchar, DATEADD(month, @MonthNumber – 1, '19000101'), 107), 1, 3) AS ShortMonthName;

Если у нас фискальный год начинается, скажем, в апреле, код на SQL будет следующим:

SQL Скопировать код -- SQL Server SELECT DATENAME(month, DATEADD(month, (@MonthNumber + 3) % 12, '19000101')) AS FiscalMonthName;

Все эти примеры демонстрируют, насколько универсальны могут быть функции SQL при работе с датами.

Визуализация

Месяцы — словно участники маскарада, их истинные имена раскрывает SQL:

Markdown Скопировать код | Маска (Номер) | Настоящее имя | | ---------------------------- | ------------------------- | | 1 | 🎭 Январь | | 2 | 🎭 Февраль | | 3 | 🎭 Март | | 4 | 🎭 Апрель | | 5 | 🎭 Май | | 6 | 🎭 Июнь | | 7 | 🎭 Июль | | 8 | 🎭 Август | | 9 | 🎭 Сентябрь | | 10 | 🎭 Октябрь | | 11 | 🎭 Ноябрь | | 12 | 🎭 Декабрь |

Повышение уровня

SQL на разных языках

Функции, чья работа зависит от языка, такие как DATENAME , учитывают текущую языковую настройку:

SQL Скопировать код -- SQL Server SET LANGUAGE French; SELECT DATENAME(month, @YourDate) AS MonthName;

SQL искусства

Увеличьте многогранность запросов, используя динамический SQL:

SQL Скопировать код -- SQL Server DECLARE @sql NVARCHAR(MAX) = N'SELECT DATENAME(month, ''1900-'' + CAST(@MonthNumber AS VARCHAR) + ''-01'') AS MonthName'; EXEC sp_executesql @sql, N'@MonthNumber INT', @MonthNumber = 5;

Различия и многобразие форматов дат

Учитывайте локализацию, используйте форматы дат, специфичные для вашего региона:

SQL Скопировать код -- SQL Server SELECT FORMAT(DATEFROMPARTS(2023, @MonthNumber, 1), 'MMMM', 'ja-JP') AS JapaneseMonthName;

Отслеживание ошибок

Проверяйте вводимые значения, чтобы избежать ошибок:

SQL Скопировать код -- SQL Server IF @MonthNumber BETWEEN 1 AND 12 SELECT DATENAME(month, DATEFROMPARTS(2023, @MonthNumber, 1)) AS MonthName; ELSE RAISERROR('Некорректный номер месяца...', 16, 1);

SQL комфортно и безопасно работает с данными, будучи в тоже время и надёжным исследователем, и неприступным охранником.

