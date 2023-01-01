Преобразование int в real в SQLite: получение точного результата

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Типы данных SQL  
Быстрый ответ

Чтобы преобразовать значение из типа int в real, используйте приведенный ниже SQL-запрос:

SELECT myIntColumn * 1.0 AS myRealColumn FROM myTable;

Происходит преобразование столбца myIntColumn в вещественный тип путём умножения на 1.0. Если важно строго определение типа данных, примените функцию CAST:

SELECT CAST(myIntColumn AS REAL) AS myRealColumn FROM myTable;

Это позволит явно указать SQLite, как обрабатывать данные.

Визуализация

Процесс преобразования int в real в SQLite можно наглядно представить как замену жёстко установленного значение (🎟 – это наш int), на гибкое (🃏 – это real).

До:
Целые числа 🎟:  [1, 2, 3]             // Фиксированные безусловные значения.

Преобразование:
Талон на гибкость 🎟➔🃏:  [1\.0, 2.0, 3.0]  // Могут быть десятичными значениями.

Используя функцию CAST, мы выполняем преобразование:

SELECT CAST(your_column AS REAL) AS your_column_real FROM your_table;

Теперь ваш диапазон значений стал шире:

После:
Вещественные числа 🃏:  [1\.0, 2.0, 3.0]

int превратился в real и теперь может охватывать все десятичные значения.

Экспресс-метод преобразования

Быстрый способ изменить тип из int в real — умножить целочисленное значение на 1.0. Это инициирует в SQLite операции с вещественными числами, в результате чего возвращается тип real.

SELECT intValue * 1.0 AS realValue FROM tableName;

Принципы системы типов в SQLite

В SQLite применяется динамическая типизация, называемая сродство типов. Она допускает преобразование данных из одного типа в другой в некоторых случаях. Когда int умножается на 1.0, он превращается в real, обогащая значение новыми свойствами.

Точные преобразования с помощью CAST

Для точных операций предпочтительно использовать функцию CAST. Она явно указывает SQLite на необходимость обработки числа как вещественного.

SELECT CAST(intColumn AS REAL) AS realColumn FROM table;

Поздравляю! Ваши данные стали еще более гибкими. Используйте свои новые возможности.

Будьте осторожны при делении целых чисел

Деление целых чисел в SQLite иногда напоминает деление пиццы на большие куски без учёта мелких. Вы не увидите мельчайшие детали и получите только крупные куски. Чтобы делить на меньшие дольки (ведь это так вкусно!), умножьте хотя бы одно число на 1.0 – это превратит результат в вещественное число.

-- Неверно: Оба числа – целые. Получим целочисленный результат.
SELECT column1 / column2 AS result FROM table;

-- Правильно: Умножение одного из чисел на 1.0 приводит к вещественному результату.
SELECT column1 * 1.0 / column2 AS result FROM table;

Сложные вычисления с использованием подзапросов и CAST

Для сложных вычислений рекомендуется применять CAST внутри подзапросов, что позволяет достигнуть точность и контроль над типом данных.

SELECT t1.result * t2.modifier AS finalResult
FROM (
    SELECT CAST(value AS REAL) / total AS result FROM sub_table
) AS t1
JOIN other_table AS t2 ON t1.id = t2.id;

В данном случае подзапрос сначала изменяет значение на real, а затем выполняет деление, тем самым гарантируя получение вещественного результата, независимо от типа данных в total.

