Преобразование int в real в SQLite: получение точного результата#SQL для аналитиков #Основы SQL #Типы данных SQL
Быстрый ответ
Чтобы преобразовать значение из типа int в real, используйте приведенный ниже SQL-запрос:
SELECT myIntColumn * 1.0 AS myRealColumn FROM myTable;
Происходит преобразование столбца
myIntColumn в вещественный тип путём умножения на 1.0. Если важно строго определение типа данных, примените функцию
CAST:
SELECT CAST(myIntColumn AS REAL) AS myRealColumn FROM myTable;
Это позволит явно указать SQLite, как обрабатывать данные.
Визуализация
Процесс преобразования
int в
real в SQLite можно наглядно представить как замену жёстко установленного значение (🎟 – это наш
int), на гибкое (🃏 – это
real).
До:
Целые числа 🎟: [1, 2, 3] // Фиксированные безусловные значения.
Преобразование:
Талон на гибкость 🎟➔🃏: [1\.0, 2.0, 3.0] // Могут быть десятичными значениями.
Используя функцию CAST, мы выполняем преобразование:
SELECT CAST(your_column AS REAL) AS your_column_real FROM your_table;
Теперь ваш диапазон значений стал шире:
После:
Вещественные числа 🃏: [1\.0, 2.0, 3.0]
int превратился в
real и теперь может охватывать все десятичные значения.
Экспресс-метод преобразования
Быстрый способ изменить тип из int в real — умножить целочисленное значение на 1.0. Это инициирует в SQLite операции с вещественными числами, в результате чего возвращается тип
real.
SELECT intValue * 1.0 AS realValue FROM tableName;
Принципы системы типов в SQLite
В SQLite применяется динамическая типизация, называемая сродство типов. Она допускает преобразование данных из одного типа в другой в некоторых случаях. Когда
int умножается на
1.0, он превращается в
real, обогащая значение новыми свойствами.
Точные преобразования с помощью CAST
Для точных операций предпочтительно использовать функцию
CAST. Она явно указывает SQLite на необходимость обработки числа как вещественного.
SELECT CAST(intColumn AS REAL) AS realColumn FROM table;
Поздравляю! Ваши данные стали еще более гибкими. Используйте свои новые возможности.
Будьте осторожны при делении целых чисел
Деление целых чисел в SQLite иногда напоминает деление пиццы на большие куски без учёта мелких. Вы не увидите мельчайшие детали и получите только крупные куски. Чтобы делить на меньшие дольки (ведь это так вкусно!), умножьте хотя бы одно число на 1.0 – это превратит результат в вещественное число.
-- Неверно: Оба числа – целые. Получим целочисленный результат.
SELECT column1 / column2 AS result FROM table;
-- Правильно: Умножение одного из чисел на 1.0 приводит к вещественному результату.
SELECT column1 * 1.0 / column2 AS result FROM table;
Сложные вычисления с использованием подзапросов и CAST
Для сложных вычислений рекомендуется применять
CAST внутри подзапросов, что позволяет достигнуть точность и контроль над типом данных.
SELECT t1.result * t2.modifier AS finalResult
FROM (
SELECT CAST(value AS REAL) / total AS result FROM sub_table
) AS t1
JOIN other_table AS t2 ON t1.id = t2.id;
В данном случае подзапрос сначала изменяет значение на
real, а затем выполняет деление, тем самым гарантируя получение вещественного результата, независимо от типа данных в
total.
Алина Карпова
инженер по данным