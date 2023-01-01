Преобразование int в real в SQLite: получение точного результата

Быстрый ответ

Чтобы преобразовать значение из типа int в real, используйте приведенный ниже SQL-запрос:

SQL Скопировать код SELECT myIntColumn * 1.0 AS myRealColumn FROM myTable;

Происходит преобразование столбца myIntColumn в вещественный тип путём умножения на 1.0. Если важно строго определение типа данных, примените функцию CAST :

SQL Скопировать код SELECT CAST(myIntColumn AS REAL) AS myRealColumn FROM myTable;

Это позволит явно указать SQLite, как обрабатывать данные.

Визуализация

Процесс преобразования int в real в SQLite можно наглядно представить как замену жёстко установленного значение (🎟 – это наш int ), на гибкое (🃏 – это real ).

До: Целые числа 🎟: [1, 2, 3] // Фиксированные безусловные значения. Преобразование: Талон на гибкость 🎟➔🃏: [1\.0, 2.0, 3.0] // Могут быть десятичными значениями.

Используя функцию CAST, мы выполняем преобразование:

SQL Скопировать код SELECT CAST(your_column AS REAL) AS your_column_real FROM your_table;

Теперь ваш диапазон значений стал шире:

После: Вещественные числа 🃏: [1\.0, 2.0, 3.0]

int превратился в real и теперь может охватывать все десятичные значения.

Экспресс-метод преобразования

Быстрый способ изменить тип из int в real — умножить целочисленное значение на 1.0. Это инициирует в SQLite операции с вещественными числами, в результате чего возвращается тип real .

SQL Скопировать код SELECT intValue * 1.0 AS realValue FROM tableName;

Принципы системы типов в SQLite

В SQLite применяется динамическая типизация, называемая сродство типов. Она допускает преобразование данных из одного типа в другой в некоторых случаях. Когда int умножается на 1.0 , он превращается в real , обогащая значение новыми свойствами.

Точные преобразования с помощью CAST

Для точных операций предпочтительно использовать функцию CAST . Она явно указывает SQLite на необходимость обработки числа как вещественного.

SQL Скопировать код SELECT CAST(intColumn AS REAL) AS realColumn FROM table;

Поздравляю! Ваши данные стали еще более гибкими. Используйте свои новые возможности.

Будьте осторожны при делении целых чисел

Деление целых чисел в SQLite иногда напоминает деление пиццы на большие куски без учёта мелких. Вы не увидите мельчайшие детали и получите только крупные куски. Чтобы делить на меньшие дольки (ведь это так вкусно!), умножьте хотя бы одно число на 1.0 – это превратит результат в вещественное число.

SQL Скопировать код -- Неверно: Оба числа – целые. Получим целочисленный результат. SELECT column1 / column2 AS result FROM table; -- Правильно: Умножение одного из чисел на 1.0 приводит к вещественному результату. SELECT column1 * 1.0 / column2 AS result FROM table;

Сложные вычисления с использованием подзапросов и CAST

Для сложных вычислений рекомендуется применять CAST внутри подзапросов, что позволяет достигнуть точность и контроль над типом данных.

SQL Скопировать код SELECT t1.result * t2.modifier AS finalResult FROM ( SELECT CAST(value AS REAL) / total AS result FROM sub_table ) AS t1 JOIN other_table AS t2 ON t1.id = t2.id;

В данном случае подзапрос сначала изменяет значение на real , а затем выполняет деление, тем самым гарантируя получение вещественного результата, независимо от типа данных в total .

