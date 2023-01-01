Преобразование bigint в формат даты в PostgreSQL: решение
Быстрый ответ
Чтобы преобразовать значение поля bigint в формат даты в PostgreSQL, используйте функции
to_timestamp и
to_char.
SELECT to_timestamp(your_bigint) AS formatted_date FROM your_table;
Преобразование выполняется относительно времени Unix epoch. Чтобы получить дату в более понятном или заданном пользователем формате, используйте функцию
to_char:
SELECT to_char(to_timestamp(your_bigint), 'YYYY-MM-DD') AS formatted_date FROM your_table;
Конвертация миллисекунд в секунды
Если значение
bigint представляет время в формате Unix epoch, выраженное в миллисекундах, приведите его к секундам, разделив на 1000:
-- Волшебное число – 1000!
SELECT to_char(to_timestamp(your_bigint / 1000), 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') AS formatted_date FROM your_table;
Это преобразование позволит сохранить точное время.
Приведение типов
Время от времени может возникнуть необходимость сначала привести тип bigint к тексту, а затем к дате:
-- Искренняя экспрессия чувств:
SELECT to_timestamp(your_bigint::text, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS formatted_date
FROM your_table;
Исключая путаницу с
timestamptz (меткой времени с часовым поясом), используйте
::timestamp для приведения к метке времени без учета часового пояса:
-- Обошли сложности отношений с часовыми поясами
SELECT to_timestamp(your_bigint)::timestamp AS formatted_date FROM your_table;
Коррекция смещения относительно Unix epoch
Если ваше значение
bigint содержит смещение относительно Unix epoch, прежде проведите коррекцию:
-- Проверьте перед использованием
SELECT to_char(to_timestamp((your_bigint – offset) / 1000), 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS formatted_date FROM your_table;
Такой шаг поможет сохранить точность дат с учетом временных смещений эпохи.
Предохранение от ошибок
Всегда проверьте результат после преобразования bigint в дату:
-- Null – это плохо
SELECT formatted_date FROM your_table
WHERE to_timestamp(your_bigint) IS NOT NULL;
Всегда лучше предотвратить появление нулевых значений и ошибок форматирования.
Обновление типа столбца в таблице
Если необходимо обновить представление таблицы, измените тип столбца с помощью
ALTER TABLE:
-- Кардинальные изменения для таблиц
ALTER TABLE your_table ALTER COLUMN your_column TYPE timestamp USING to_timestamp(your_bigint);
Это позволит сохранить ваши данные при их преобразовании.
Визуализация
Таинственное значение bigint:
bigint: 1622476800000 // Напоминает символы из "Матрицы", неправда ли?
Превращается в легко читаемую дату благодаря возможностям PostgreSQL:
SELECT to_char(to_timestamp(1622476800000 / 1000), 'DD/MM/YYYY') AS formatted_date;
Загадка bigint разгадана:
Дата: 📅 01/06/2021 // Как видеть истинную матрицу впервые!
PostgreSQL превращает бессонные ночи, проведенные в компании с bigint, в мирные сновидения о датах.
Полезные нюансы
Часовые пояса не только для джетлага
Вкратце: если вам важна точность с учетом часового пояса, воспользуйтесь AT TIME ZONE:
-- Защищаем наши даты от изменений временных зон
SELECT to_char(to_timestamp(your_bigint) AT TIME ZONE 'UTC', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS formatted_date FROM your_table;
Управление транзакциями
При планировании значительных изменений контролируйте процесс с помощью
BEGIN и
COMMIT:
-- Если не уверены – не торопитесь с COMMIT
BEGIN;
-- Ваши изменения под ALTER TABLE
COMMIT;
Проверка диапазона значений bigint
Исключите возможные проблемы с преобразованием значений, выходящих за пределы, проверяя диапазон:
-- Правильное время и правильное число
SELECT to_char(to_timestamp(your_bigint), 'YYYY-MM-DD') AS formatted_date
FROM your_table
WHERE your_bigint BETWEEN '-2147483648' AND '2147483647';
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация: 4.2. Выражения значений — Сведения о приведении типов в PostgreSQL.
- PostgreSQL: Документация: 9.9. Функции и операторы для работы с датой и временем — Обзор возможностей PostgreSQL для преобразования bigint в дату.
- Типы данных PostgreSQL: Дата, Время и Часовые пояса — Подробная информация о работе с датой и временем в PostgreSQL.
- PostgreSQL: Документация: 9.8. Функции форматирования типов данных — Детальное руководство по функциям форматирования для работы с датами в PostgreSQL.
Алина Карпова
инженер по данным