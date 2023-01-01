Предотвращение SQL-инъекций в C#: .NET методы и решения#Веб-разработка #Основы SQL #Веб-безопасность
Быстрый ответ
Для защиты от SQL-инъекций нужно использовать параметризованные запросы. В этих запросах данные от пользователя вводятся не напрямую, а посредством плейсхолдеров (
?), которым значения присваиваются позже самой системой управления базами данных. Можно привести вот такой пример на Python, где используется библиотека psycopg2:
cur = conn.cursor()
cur.execute("SELECT * FROM users WHERE username = %s AND password = %s", (username, password))
Важные моменты: Всегда разделяйте код команды и данные, не встраивайте информацию, которую вводит пользователь, непосредственно в запросы. Используйте подготовленные выражения, связывание параметров, проводите валидацию введенных данных и устанавливайте ограничения по типам данных, чтобы гарантировать безопасность вашего приложения.
Применение параметризованных запросов
SqlCommand и SqlParameter для героев .NET
Если вы работаете на платформе .NET, то безусловно, нужно использовать комбинацию SqlCommand и SqlParameter. Она обеспечивает надежную защиту против SQL-инъекций благодаря строгой типизации данных с помощью SqlDbType:
using(var connection = new SqlConnection(connectionString))
{
var command = new SqlCommand("SELECT * FROM Users WHERE Username = @username AND Password = @password", connection);
command.Parameters.Add("@username", SqlDbType.NVarChar).Value = username;
command.Parameters.Add("@password", SqlDbType.NVarChar).Value = password;
connection.Open();
command.ExecuteNonQuery();
}
ORM для тех, кто не желает углубляться в SQL
Такие инструменты ORM, как Entity Framework или NHibernate, скрывают детали написания SQL-кода и автоматически используют параметризованные запросы, снижая риск SQL-инъекций.
var user = context.Users.FirstOrDefault(u => u.Username == username && u.Password == password); // Ищем пользователя
Визуализация
Вот наглядная аналогия того, как предотвращается SQL-инъекция:
Представьте, что базы данных — это дома (🏠), а SQL-инъекция — это дверь, которую забыли закрыть на замок (🚪🔓):
"SELECT * FROM users WHERE name = '💬';"
Элина Баранова
разработчик Android